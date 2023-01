BMW i Vision Dee: anteprima al CES 2023

BMW presenta un nuovo concept con la futura piattaforma Neue Klasse al CES 2023. Alla kermese del Nevada, i bavaresi strabiliano con la nuova BMW i Vision Dee. Questa vettura non serve solamente per mostrare la nuova base costruttiva, ma anche ciò che dovrebbe essere – secondo loro – la futura esperienza digitale, sia dentro che fuori dalla macchina.

Il concept i Vision Dee

Dunque, con la BMW i Vision Dee (Digital Emotional Experience), si ha la volontà di tracciare il domani, che passa inevitabilmente dalla digitalizzazione delle auto, offrendo in dote alcune tecnologie che nel futuro saranno presenti sulle auto di serie. Oliver Zipse, CEO di BMW, ha rilasciato queste dichiarazioni circa la nuova vettura: “Con la BMW i Vision Dee, mostriamo cosa è possibile fare quando hardware e software si fondono. In questo modo, siamo in grado di sfruttare tutto il potenziale della digitalizzazione per trasformare l’auto in un compagno intelligente. Questo è il futuro per i produttori di automobili e anche per BMW: la fusione dell’esperienza virtuale con il vero piacere di guidare. Allo stesso tempo, la BMW i Vision Dee è un altro passo sulla strada verso la NEUE KLASSE. Con questa visione, guardiamo al futuro e sottolineiamo l’enorme importanza della digitalizzazione per le nostre prossime generazioni di prodotti”.

L’esperienza digitale del domani

Nel prossimo futuro l’esperienza digitale sarà un accessorio primario, sarà parte integrante del veicolo. Infatti, il concept di Las Vegas, mostra una funzione che si attiva con l’avvicinarsi del conducente alla portiera, e in quel momento esegue una serie di animazioni di benvenuto. Oltre a questo, può anche proiettare l’avatar del guidatore sul finestrino laterale per un benvenuto ancora più unico. Già dall’esterno si possono sfruttare i comandi vocali. Inoltre, i fari e la griglia a doppio rene possono essere utilizzati per comunicare con le persone esterne attraverso delle specifiche animazioni.

Come si presenta il concept di BMW

Esternamente il concept presenta al CES utilizza la tecnologia E-Ink, nota già sul futuristico BMW iX Flow Featuring E-Ink presentato alla scorsa edizione del CES 2022. BMW afferma che la carrozzeria è rivestita da una speciale pellicola dotata di questa tecnologia che consente di poter mutare la tonalità dell’auto a comando, sfruttando un ventaglio di 32 colori diversi. Passando all’abitacolo, il concept dispone, prima di tutto, di un avanzato Head-Up Display che proietta immagini e informazioni di guida su tutto il parabrezza. Usando il “BMW Mixed Reality Slider“, un comando a sfioramento, presente al centro della plancia, si potrà scegliere la quantità di contenuti digitali che si vogliono vedere sull’Head-Up Display, attraverso 5 livelli diversi. Per il resto, gli interni adottano uno stile minimalista e si distinguono per il massiccio utilizzo di materiali sostenibili. Presente anche un volante con ampie superfici tattili.