Volkswagen ID.7: anteprima al CES di Las Vegas

Il CES di Las Vegas è pronto ad aprire le sue porte sulle novità del mondo auto, quello più tecnologico, così Volkswagen cala il suo asso: la nuova ID.7. Si tratta di una berlina full electric, ovviamente, che dovrebbe garantire un’autonomia di almeno 700 km. Un grande passo avanti per il colosso tedesco, che sfodera una elettrica a tre volumi costruita sempre sulla ingegnosa piattaforma MEB.

Un design ancora da scoprire

Per il momento la nuova VW è celata sotto la livrea a pixel che la riveste (una vernice a 40 strati – alcuni conduttivi, altri isolanti – che è in grado di illuminare 22 diverse parti del veicolo per elettroluminescenza, interagendo con il ritmo della musica); sotto questo strato di travestimento si trova comunque il modello di serie in tutto il suo splendore. Si capisce, tuttavia, che il suo punto di riferimento è la ID. Aero presentata nei mesi scorsi, tanto che la ID.7 ne raccoglie la cura aerodinamica per raggiungere un’autonomia finora mai sfiorata. Questo risultato è figlio di attenzioni particolari, come le prese d’aria anteriori, che spingono il flusso lungo i lati della carrozzeria per diminuire il Cx.

Più tecnologia

A Las Vegas la ID.7 mostrerà al pubblico anche i progressi fatti a livello tecnologico, con un abitacolo più intelligente dove compare un nuovo display della strumentazione, un head-up in realtà aumentata e uno schermo centrale da 15”. Nuovi anche i comandi per la climatizzazione, adesso disponibili già nel primo livello del menu primario. Proprio l’impianto per la temperatura a bordo ha fatto dei giganteschi passi avanti, le bocchette sono in grado di attivarsi autonomamente all’avvicinarsi del conducente alla vettura e di muoversi per regolare la temperatura in modo più repentino. I comandi vocali consentono, poi, di innescare funzionalità specifiche, consentendo per di concentrare il flusso in una determinata zona con semplici input in linguaggio naturale.

Erede morale della Volkswagen Passat

La ID.7 è stata concepita per avere tanto spazio nel suo abitacolo ma, soprattutto, per affrontare la sfida delle emissioni zero in un segmento finora inedito per il colosso di Wolfsburg: quello delle tre volumi di taglia media. Coi motori tradizionali, la sua portabandiera era la Passat, dalla quale porta avanti – quanto meno – l’eredità spirituale. La ID.7 sarà il sesto modello della famiglia, ma sarà il secondo ad avere una commercializzazione globale, dato che verrà proposta tanto in Europa quanto in Nord America e in Cina, come la ID.4.