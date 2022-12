Peugeot 408: tutti i segreti del crossover del Leone

La Peugeot 408 irrompe nel mercato dominato dai SUV, e si fa strada nel cuore degli automobilisti europei mediante le sue caratteristiche originali. Scopri tutte le particolarità del nuovo crossover del Leone.

Peugeot 408: uno stile nuovo ed attraente

La Peugeot 408 si distingue prima di tutto per lo stile. Il suo è un design audace, moderno, e può incuriosire chi è alla ricerca di una vettura che si distingua dai “classici” SUV. Infatti, è quasi una coupé a ruote alte, slanciata, con una lunghezza di 4,69 metri, con grandi ruote da 20 pollici, ed un passo di 2,79 metri per offrire spazio in abbondanza a chi siede dietro. La parte bassa della carrozzeria ed i passaruota sono in contrasto con la verniciatura dell’auto e rendono l’insieme ancora più affilato. Sulla 408 spiccano la calandra dello stesso colore della livrea esterna e le zanne feline simulate dalle luci diurne a LED.

Peugeot 408: fascino a tutto schermo

Come sulla sorella minore 308, anche la Peugeot 408 punta sull’effetto wow offerto da una tecnologia a tutto schermo. Così, ti seduce con la strumentazione 3D, e porta avanti il gioco degli effetti speciali attraverso lo schermo da 10 pollici dedicato all’infotainment, che consente d’interfacciarsi con l’auto anche attraverso i comandi vocali.

Basta dire “ok Peugeot, e la 408 è pronta a recepire le richieste di chi guida, o è a bordo dell’auto. Tutto questo è abbinato a tanti vani svuotasche, ce ne sono l’equivalente di 33 litri nell’abitacolo, e ad un bagagliaio che può andare da 470 litri a 536 litri, a seconda che si tratti di un modello ibrido plug-in o con il solo motore termico.

Ibrida plug-in o a benzina per i nostalgici del termico puro

La Peugeot 408 presenta 3 motorizzazioni a listino. Nello specifico, due unità ibride alla spina, precisamente da 180 CV e 225 CV, ed una esclusivamente termica, rappresentata dal 1.2 a 3 cilindri sovralimentato da 130 CV. Grazie alla massa contenuta in meno di 1.400 kg, questo motore non sfigura, e riesce a spostare con disinvoltura un’auto dalle dimensioni importanti. Le varianti ibride scontano un peso maggiorato di circa 300 kg, ma possono contare su una potenza superiore, rispettivamente, di 50 CV e 95 CV.

Al volante è comoda e diverte

La Peugeot 408 ibrida plug-in da 225 CV è quella più briosa del lotto, scatta da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi, e può raggiungere i 233 km/h di velocità massima. Ma predilige una guida fluida per consentire ai passeggeri di godere del grande comfort che riesce ad offrire. Sul misto diverte e coinvolge, mentre in città ed in autostrada coccola guidatore e passeggero anteriore tramite i sedili con funzione massaggio. Volendo, consente di percorrere circa 65 km in modalità elettrica, sfruttando la batteria da 12,4 kWh. Di notte poi, non si spaventa per nessun evento atmosferico, grazie al Night Vision, che consente di guidare anche quando la visibilità è delle peggiori. Completa il quadro dinamico una sicurezza attiva che annovera ADAS di ultima generazione che agiscono tramite 6 telecamere e 9 radar.

Un listino furbo

La Peugeot 408 ha un prezzo d’attacco di 33.800 euro, promozioni escluse con la versione 1.2 turbo benzina da 130 CV. Il che vuol dire mettersi in garage un’auto grande, spaziosa, ed originale al costo di un compatta ben accessoriata. Le ibride plug-in comportano un esborso maggiore, visto che partono da 41.600 euro.