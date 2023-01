Peugeot 208 è l’auto più venduta d’Europa nel 2022

La Volkswagen Golf dopo anni di dominio assoluto, ha ceduto lo scettro di auto più venduta in Europa alla Peugeot 208, che ha guadagnato il primo posto nel corso del 2022. Era dal 2008 che la tedesca assumeva il ruolo di leader dell’automotive nel Vecchio Continente, ma adesso è terminata un’epoca con la francese che scalza la compatta di Wolfsburg dal gradino più alto del podio. Il merito è delle 220.000 unità (come sostiene Stellantis) vendute nei 30 mercati europei; in alcuni primeggia in modo assoluto, come in Francia.

I dati di Automotive News Europe

Automotive News Europe ha pubblicato i dati preliminari sulle auto più vendute nel continente, che confermano la 208 come la regina del 2022. Nella top figurano altre interessanti vetture:

Peugeot 208 – 199.302 Dacia Sandero – 191.499 Volkswagen T-Roc – 174.663 Volkswagen Golf – 170.689 Toyota Yaris – 165.462 Opel/Vauxhall Corsa – 158.935 Volkswagen Tiguan – 142.848 Dacia Duster – 137,275 Citroen C3 – 137.143 Renault Clio – 136.581

Per ottenere una graduatoria definitiva bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma da questi primi risultati appare evidente come la Volkswagen Golf abbia addirittura perso il podio, scivolando al quarto posto alle spalle anche di Dacia Sandero e Volkswagen T-Roc.

Non solo Peugeot 208

Stellantis dichiara altri buoni risultati del Gruppo che conquista la leadership in Francia, Italia, Portogallo e Spagna per auto e veicoli commerciali leggeri, oltre all’annunciato domino nel settore dei veicoli a basse emissioni (LEV) negli stessi Paesi. Non solo la Peugeot 208 ha ottenuto grandi risultati, ma anche Fiat 500, Opel Corsa e Citroen C3. In Italia, invece, il dominio è di Fiat Panda e Lancia Ypsilon.

Sfida Peugeot – Volkswagen

Negli ultimi tre anni la Volkswagen Golf ha sempre terminato l’anno al primo posto, anche se il suo dominio era messo in pericolo da altre vetture, come ci dimostrano questi dati:

2021

Volkswagen Golf – 205.408 Peugeot 208 – 196.869 Dacia Sandero – 196.792

2020

Volkswagen Golf – 285.013 Renault Clio – 248.602 Peugeot 208 – 199.316

2019

Volkswagen Golf – 410.779 Renault Clio – 317.645 Peugeot 208 – 224.848

L’ultima volta che la Golf perse lo scettro europeo era il 2007, anche il quel caso fu una Peugeot a scalzare la tedesca, nella fattispecie la 207.