Mutt Razorback 125: una nuova Scrambler per i giovanissimi

La nuova moto inglese dal gusto retrò punta a conquistare i giovani centauri italiani grazie ad un’estetica affascinante e a contenuti tecnici interessanti.

Mutt Motorcycles, Costruttore inglese con sede a Birmingham, lancia sul mercato la nuova Razorback 125, affascinante Scrambler sviluppata per i sedicenni e i motociclisti meno esperti.

115 km/h di velocità massima

Dal punto di vista meccanico, la Razorback sfrutta un motore monocilindrico 4T da 125 cc a iniezione dotato di raffreddamento ad aria. La potenza di 12 CV e la coppia massima da 10 Nm vengono gestite da un cambio a cinque rapporti, mentre la velocità massima dichiarata è di ben 115 km/h. Potenza e cilindrata rendono questa moto adatta ai centauri sedicenni che hanno conseguito la patente A1 o per i possessori di patente B.

Estetica retrò e componenti moderni

Osservando questa moto dalle dimensioni compatte si apprezza subito il suo fascino retrò e le sue forme da Scrambler che nascono però tanti dettagli moderni. La ciclistica conta su un telaio tubolare in acciaio abbinato ad un forcellone in alluminio, non manca inoltre una forcella a steli rovesciati e il monoammortizzatore al posteriore. Questi ultimi due elementi sfoggiano una verniciatura color oro abbinata alla livrea rossa. Le altre colorazioni disponibili sono argento e nero lucido.

I cerchi in alluminio da 18 pollici con raggi in acciaio risultano avvolti da pneumatici che misurano rispettivamente 20/80/18 o 110/18 all’anteriore e 120/90/18 o 130/18 al posteriore. L’impianto frenante sfrutta invece freni a disco sia all’anteriore che al posteriore. La Dotazione viene completata dai parafanghi in alluminio e da uno sistema di scarico realizzato in acciaio inox. L’ago della bilancia si ferma quota 105 kg, mentre l’altezza sella raggiunge i 88 cm, infine ricordiamo che il serbatoio vanta una capacità di 12 litri.

Prezzi

Disponibile a partire da luglio 2020, la Mutt Razorback 125 viene proposta a 4.650 euro, a cui bisognerà aggiungere le spese di messa in strada.

