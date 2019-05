Groupe PSA lancia Spoticar

Il colosso transalpino ha dato vita a Spoticar, un multi-brand che si occupa della vendita di veicoli d’occasione e che rende più semplice la vita dei privati e/o delle aziende, grazie ad un’offerta digitale e/o in punti vendita specializzati. Nella fattispecie Spoticar effettua una scelta multimarca di veicoli selezionati, valutati e preparati dagli specialisti delle reti PSA, per offrire ai clienti un’ampia gamma di servizi e di veicoli. Nell’universo di Spoticar ci entreranno 8 marchi commerciali esistenti (Peugeot Occasion du Lion, Citroën Select, Opel Sélection, DS Certified, Vauxhall NetworkQ, Cardays e Eurorepar Car Service Occasions, Occasion Garantie), escluso DS Certified che viene mantenuto autonomo e vedrà il suo esordio inizialmente in Francia e poi successivamente in 11 paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera) entro la fine del 2019.

Spoticar, mission e obiettivi

In Francia Spoticar è già attivo tramite il suo portale specifico e con una rete di punti vendita che sono diffusi ovunque nel territorio nazionale. Qui vengono offerte consulenze e un accompagnamento personalizzato con un’offerta che segue la regola del “soddisfatti o rimborsati”, oltre alla manutenzione dopo 15.000 km o 1 anno compresa nel prezzo.

Questo progetto nasce per rimanere al passo coi tempi che cambiano, per assicurarsi un spazio certo in un mercato mondiale di 150 milioni di vendite e transazioni VO, molto concorrenziale e digitalizzato. Oggi Groupe PSA compie più di 800 000 vendite annuali e transazioni attraverso i suoi 8 label, ma l’obiettivo è di generare più di un milione di vendite e transazioni entro fine 2021, nell’ambito del piano Push to Pass.

Marc Lechantre, Direttore della Business Unit Veicoli d’Occasione, ha parlato del lancio di questo progetto: “Con Spoticar, Groupe PSA si afferma come operatore VO multimarca e propone l’acquisto di un veicolo d’occasione in totale tranquillità ai clienti che desiderano acquistare il loro veicolo on-line, nei punti vendita oppure farselo consegnare a domicilio. L’introduzione di SPOTICAR inizia dalla Francia e proseguirà rapidamente negli altri paesi”.