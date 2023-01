Novità Citroën 2023: la gamma di nuovi modelli 2023-2024

Il 2023 di Citroen si annuncia all’insegna di una serie di novità ad elevata elettrificazione, di ampliamento della lineup e di rinnovamento delle proposte in listino e della propria immagine frutto delle recentissime anticipazioni del nuovo “logo” presentato ad autunno 2022 con la concept Oli.

Nello specifico, si tratta – secondo il cronoprogramma anticipato di recente e che si riferisce alla prima metà di quest’anno – del lancio dell’inedita declinazione Crossover Citroen C4 X, di una versione “depotenziata” a 180 CV di Citroen C5 Aircross Hybrid (alimentazione ibrida Plug-in) e, infine, della quarta generazione di Citroen C3.

Nuova Citroen C3

Il 2023 è l’anno di debutto della nuova generazione di Citroen C3. La quarta serie della “segmento B” porterà in dote, fra le novità più ghiotte, il pianale di più recente realizzazione CMP (Common Modular Platform), che già costituisce la “base di partenza” per Citroen C4, DS3 Crossback e Peugeot 208.

L’impostazione di stile definitiva sarà svelata più avanti: è probabile, in ogni caso, attendersi un’ispirazione (in parte) dal prototipo-concept Citroen Oli, svelato a fine settembre 2022 che ha inoltre rappresentato l’occasione per mostrare il nuovo “logo” Citroen. La concept Oli, secondo quanto annunciato dai vertici del Double Chevron, annovera tra i propri punti di forza un marcato minimalismo di immagine, funzionale anche alla svolta elettrica Citroen: per questo, si ritiene che Oli possa fornire qualche indicazione sullo stile che vedremo per la quarta generazione di Citroen C3.

Riguardo alla composizione di gamma in base alle relative configurazioni, prossimamente si saprà se Citroen ha intenzione di confermare le versioni C3 e C3 Aircross: le Case costruttrici tendono ad abbandonare le “tradizionali utilitarie-base” a tutto vantaggio di veicoli di fascia Crossover e SUV, come del resto evidente nella decisione di Ford di stoppare a giugno 2023 la produzione di Fiesta per via dei migliori risultati di vendite ottenuti da Puma. Potrebbe darsi che C3 e C3 Aircross verranno unificati in un modello similare a Citroen C3 specifica per i mercati di India e America latina.

Nuova Citroen C4 X

Seconda “big news” per il marchio francese che fa parte dell’orbita Stellantis è la declinazione Crossover che va ad ampliare la lineup Citroen C4.

Nello specifico, Citroen C4 X – destinato a dare il via ai nuovi arrivi “Double Chevron” in chiave 2023 – si presenta nelle forme e nei contenuti di berlina in chiave Crossover: una fascia di mercato “bridge” su cui i marchi francesi di Stellantis dimostrano di puntare i propri riflettori, come già dimostrato in tempi recenti con le “derivate” C5 X e Peugeot 408.

In effetti, le caratteristiche di ingombro e la sua impostazione estetica lo dimostrano: Citroen C4 X, la cui composizione di lineup e i relativi prezzi di vendita sono stati resi noti a ottobre 2022 in occasione del via alle ordinazioni, si caratterizza per una carrozzeria piuttosto ampia (a tutto vantaggio dell’abitabilità: la lunghezza misura 4,6 m, come dire 240 mm in più rispetto all’attuale Citroen C4) e piacevolmente affusolata.

Citroen C4 X viene proposta con prezzi che variano fra 25.300 euro e 34.300 euro, riferiti alla gamma ad alimentazione benzina (1.2 PureTech turbo da 100 Cv e 130 CV) e turbodiesel (1.5 BlueHDi 130 CV), e fra 38.300 euro e 42.300 euro per la versione 100% elettrica Citroen e-C4 X che adotta il medesimo schema di propulsione “zero emission” di Citroen C4, con 136 CV di potenza massima e alimentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh per un’autonomia di marcia di 360 km.

Nuova Citroen C5 Aircross Hybrid 180

Il programma di aggiornamento di gamma messo in atto nel 2022, finalizzato a mantenere C5 Aircross al centro della lineup Citroen, si prepara ad aggiungere un ulteriore tassello con l’imminente debutto sul nostro mercato – atteso per l’inizio della primavera 2023 – di Citroen C5 Aircross Hybrid 180, vale a dire la versione meno potente delle proposte Plug-in Hybrid (ricordiamo che Citroen C5 Aircross Hybrid è stata il primo modello ad avere adottato l’alimentazione ibrida ricaricabile).

La novità Citroen C5 Aircross Hybrid 180 (cifra che indica la potenza complessiva: 180 CV), già arrivata in altri Paesi europei, adotta il sistema Plug-in Hybrid da 180 CV che equipaggia le versioni ricaricabili di DS 4, Opel Astra e Peugeot 308: con questo nuovo modello, che si affianca alla configurazione Hybrid 225, Citroen riempie il “vuoto” fra le motorizzazioni a benzina da 130 CV e, appunto, la versione Plug-in Hybrid da 225 CV.