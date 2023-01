Nuova Citroën C3 2023-2024: tutte le versioni

La futura Citroen C3 si prepara a sbarcare in Italia quest’anno: parliamo della quarta generazione della piccola francese di segmento B molto apprezzata in Italia e all’estero e proposta nella variante hatchback e in versione SUV chiamata C3 Aircross.

Al momento il Costruttore francese ha diffuso davvero poche in formazioni sulla C3 2023, ma nonostante questo cercheremo di svelare tutto il possibile su questo attesissimo modello. Innanzitutto, tra le novità più interessanti dell’ultimo modello C3 troveremo la nuova piattaforma CMP (Common Modular Platform), utilizzata con successo da altri modelli del Gruppo Stellantis come Citroen C4, DS3 Crossback e Peugeot 208.

La nuova Citroen C3 2023: caratteristiche tecniche ed estetiche

Lo stile definitivo e le dimensioni della Citroen C3 2023 saranno svelati più avanti, ma già da ora è possibile avanzare delle ipotesi più o meno probabili. Secondo gli ultimi rumors è probabile aspettarsi un modello chiaramente ispirato alla concept Citroen Oli, svelata lo scorso fine settembre. Questa concept, che ha portato anche al debutto del nuovo stemma Citroen, si distingue per il design minimalista, oltre al fatto che è stata sviluppata per la mobilità a zero emissioni.

Forse la nuova C3 sarà declinata in versione berlina e SUV, oppure soltanto nella seconda variante, proprio come successo in sudamerica. Le case auto stanno infatti abbandonando man mano le citycar in favore dei piccoli SUV. Se così fosse, proprio la già citata versione sudamericana potrebbe darci qualche indicazione sullo stile del nuovo modello.

Anche se non sono trapelate notizie sulla gamma propulsori, possiamo farci un’idea dell’offerta che caratterizzerà la nuova Citroen C3 2023 osservando la nuova C3 recentemente proposta in America Latina. Questa versione sudamericana della C3 propone numerosi propulsori, tra cui il 1.0 FireFly Flex da 75 cavalli (che difficilmente vedremo in Italia), l’1.2 PureTech da 82 cavalli e il più potente 1.6 VTI a benzina (115 CV) proposto anche in versione Flex da 120 CV (anche questa motorizzazione non arriverà da noi ). Sicuramente è allo studio la possibilità di proporre una versione 100% elettrica, così come qualche unità ibrida con motore elettrico e termico.

Tutte le versioni della nuova C3

La nuova C3 verrà declinata in versione berlina due volumi e crossover, oppure soltanto nell’ultima opzione di carrozzeria. Gli allestimenti principali dovrebbero essere Live, Feel, Shine, a cui si aggiungeranno i vari pack e gli optional. Non mancheranno le versioni sia con cambio manuale che con automatico ad 8 rapporti. Gli interni potranno essere personalizzati con numerosi accostamenti cromatici dedicati a rivestimenti in tessuto o in pelle, mentre

Citroen C3 Aircross

Ci aspettiamo che nel prossimo futuro, Citroen sciolga il nodo sulla possibilità di proporre tra i nuovi modelli Citroen 2023 sia la C3 che la C3 Aircross. Come accennato più volte in precedenza, attualmente le case automobilistiche stanno man mano lasciando il segmento delle citycar di segmento B in favore di SUV e crossover. Probabilmente anche la Casa del Double Chevron seguirà questa tendenza proponendo soltanto una versione con ogni probabilità dotata di baricentro rialzato.