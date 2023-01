Citroen C4 X: prova, motori, prezzi

La Citroen C4 X è la nuova arrivata nel listino della Casa francese, è prodotta in Spagna, a Madrid, ed ha una gamma di motorizzazioni completa. L’abbiamo guida nei dintorni della capitale spagnola in anteprima.

Citroen C4 X: ha un’estetica unica

La Citroen C4 X ha una linea che va oltre l’aggettivo originale, e in questo rispecchia a pieno il DNA del Brand transalpino. Infatti, con la coda ha il corpo di una berlina, ma è alta da terra, ben 156 mm, ed ha ruote importanti, per cui è anche un po’ SUV. Definirla crossover sarebbe riduttivo, visto che nella zona posteriore ha qualcosa delle fastback. Tutta questa ricercatezza non stona, non è come un piatto di uno chef troppo intraprendente, ma un mix di stili che ha un suo, particolare, equilibrio.

Citroen C4 X: salotto buono

L’abitacolo della Citroen C4 X è una coccola per guidatore e passeggeri. Infatti presenta delle sedute con un schiuma spessa 15 mm, con quelle anteriori che possono avere anche la funzione massaggio. Inoltre, dietro il divano può inclinarsi di 27°, mentre gli ammortizzatori con smorzatori idraulici progressivi offrono quella sensazione di galleggiamento che annienta le sconnessioni.

Il bagagliaio è di 510 litri e, per completare le informazioni, oltre al sistema d’infotainment con schermo da 10 pollici, in cui è possibile avere anche il sistema di navigazione con mappe 3D, c’è l’head-up display. In questo modo, anche grazie al contributo dei comandi vocali, è possibile non staccare mai gli occhi dalla strada.

Tre motori dal carattere diverso

Sono 3 le motorizzazioni della Citroen C4 X, ognuna, a modo suo, è azzeccata. Il 1.2 a benzina, dalle potenze di 100 o 130 CV, per guidare senza pensare necessariamente all’elettrificazione. Il 1.5 turbodiesel da 130 CV, per chi percorre tanta strada, e l’elettrico da 100 kW, per coloro che guardano al futuro. Nella presa di contatto con la vettura abbiamo guidato il 1.2 da 130 CV con cambio automatico EAT8. Si tratta di un’unità brillante, che alza la voce in accelerazione, e perfettamente in sintonia con la vettura. Infatti, si trova a suo agio con la C4 X, visto che viene montato anche su auto più grandi.

Inoltre, siamo saliti sulla e-C4 X con il propulsore elettrico da 100 kW o 136 CV, che offre una condotta fluida e silenziosa, e promette fino a 360 km di autonomia. Merito della batteria da 50 kWh che si ricarica in 30 minuti dal 20 all’80%, ad una stazione di ricarica a corrente continua da 100 kW. Rappresenta un’alternativa interessante per chi vuole un’auto elettrica equilibrata nel rapporto tra autonomia e capacità del pacco batteria. Il diesel lo proveremo più avanti, ma è un motore conosciuto, valido. Un propulsore che, con il cambio EAT8, consente di viaggiare con naturalezza offrendo delle percorrenze interessanti.

Prezzo: si parte dai 25.300 euro

La Citroen C4 X ha un prezzo di partenza di 25.300 euro con la 1.2 da 100 CV e cambio manuale a 6 marce nell’allestimento Feel. Mentre, la più costosa in gamma, è la e-C4 X Shine Pack, che comporta un esborso di 42.300 euro. La 1.2 da 130 CV con trasmissione automatica ha un costo d’attacco di 29.300 euro, e prevede l’allestimento Feel Pack. La turbodiesel 1.5, sempre con cambio automatico, ha un prezzo base di 30.800 euro, ed è offerta a partire dal medesimo allestimento.