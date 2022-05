Citroen C3 Elle: eleganza al femminile

Si rinnova la partnership tra la Casa del Double Chevron e la rivista femminile Elle. Così, dopo un’edizione speciale della C3 venduta nel 2018 in oltre 9.000 unità, adesso è la volta della Citroen C3 Elle di nuova generazione. E’ ordinabile da luglio ma arriverà a settembre.

Citroen C3 Elle per valorizzare le donne

La prestigiosa collaborazione, votata a valorizzare la donna con tendenze alla moda, l’eleganza, il benessere e le tematiche sociali, ha dato vita ad una Citroen C3 Elle particolarmente accattivante sotto ogni aspetto. Con il tetto disponibile in bianco o nero, sono 5 i colori proposti per la carrozzeria, che rispondono ai nomi di Sand, Polar White, Steel Grey, Platinium Grey o Perla Nera Black.

La scritta Since 1945 & Forever, in riferimento al tetto, è un omaggio al primo numero della rivista. Il trattamento dei montanti posteriori inoltre, ripropone il monogramma Elle nel carattere del Marchio realizzato nel 1945. A completamento del discorso relativo alla carrozzeria, la Citroen C3 Elle può fregiarsi di un nuovo Pack Color Mat Silver Blue, un blu ghiaccio intenso con riflessi metallizzati che conferiscono freschezza e modernità alla vettura e si abbinano perfettamente con tutte le tinte proposte. Non mancano infine, dettagli colorati sugli inserti degli Airbump, sui profili dei fari fendinebbia e sulla personalizzazione del tetto.

Citroen C3 Elle si distingue anche all’interno

L’abitacolo della Citroen C3 Elle riprende il discorso esterno a livello di personalizzazione, per cui i sedili presentano il rivestimento principale in tessuto Light Prussian Grey con la parte superiore dello schienale in Alcantara Wind Grey, e una striscia decorativa, personalizzata con il motivo rivisitato degli chevron, aggiunge riflessi satinati bluastri per distinguere la parte superiore dello schienale dal resto della seduta.

La plancia adotta un rivestimento in Alcantara, un particolare degno di nota, ed il suo colore Matt Wind Grey contrasta con i bordi blu metallizzato a effetto smerigliato del Color Pack. Da segnalare la doppia impuntura a vista verticale, nello stesso blu, che rappresenta una caratteristica discreta e chic sull’Alcantara. Il monogramma ELLE spicca nei tappetini incorniciati dal nastro nero con lo slogan bianco, mentre i loghi Citroen ed Elle si ritrovano anche nel portachiavi e nel porta-documenti.

Motore PureTech 110 con cambio manuale o automatico

La Citreon C3 Elle è spinta dal 1.2 a 3 cilindri sovralimentato da 110 CV, identificato dalla sigla PureTech, accoppiato alla trasmissione manuale a 6 rapporti o al cambio automatico a 6 marce.

A livello di dotazioni, la vettura si basa sull’allestimento Shine, e sfoggia i cerchi da 17 pollici diamantati, il volante in pelle, i vetri posteriori oscurati, i dettagli cromati intorno alla strumentazione, oltre alla retrocamera ed ai 4 alzacristalli elettrici.