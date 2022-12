Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid: prezzo da 43.450 euro

Il SUV Citroen C5 Aircross amplia la sua gamma con l’arrivo di una nuova variante plug-in hybrid da 180 CV, che si somma alle motorizzazioni a benzina e diesel e alla PHEV da 225 CV, che già erano ordinabili presso le concessionarie del Double Chevron. Di fatto, la C5 Aircross riceve quella motorizzazione che abbiamo già imparato a conoscere sulla Opel Grandland di ultima generazione, così come sulla Peugeot 3008. Tuttavia, ci sono anche altri aspetti tra le novità che non vanno sottovalutati. La Citroen si può già ordinare, con prezzo di partenza fissato a 43.350 euro.

Addio PureTech 180 CV

Il nuovo propulsore ibrido della Citroen va a sostituire l’unità PureTech da 180 CV a benzina non elettrificata ed è costituita da un motore 1.6 da 150 CV e da un’unità elettrica da 81 kW. L’abbinamento è possibile soltanto con il cambio automatico a 8 rapporti e-EAT8, mentre la potenza di sistema è di 180 CV e 360 Nm, con la possibilità di guidare in modalità esclusivamente elettrica per 58 km (ciclo WLTP). La batteria da 12,4 kWh (11,3 kWh di capacità effettiva) può essere ricaricata in circa un’ora e 40 minuti con un caricatore da 7,4 kW.

Anche la PHEV 225 CV diventa più efficiente

Le novità e le migliorie si estendono anche alla C5 Aircross PHEV da 225 CV, che diventa ancora più efficiente rispetto al recente passato. La Citroen guadagna una batteria di ultima generazione con una chimica inedita e una capacità totale di 14,2 kWh (rispetto ai 13,2 kWh del modello precedente) pur restando invariato il numero di celle a disposizione. L’autonomia, grazie a questi accorgimenti, è aumentata del 15% passando da 55 a 64 km. Invariata la velocità di ricarica, che resta di due ore col caricatore da 7,4 kW.

Citroen C5 Aircross: prezzo della PHEV 250 CV

Grazie ai tanti nuovi accorgimenti presenti, il prezzo di partenza della Citroen C5 Aircross PHEV da 225 CV è di 45.600 euro (incentivi esclusi).