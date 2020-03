Nuova Citroen C3 2020: il nuovo volto della piccola francese

La nuova citycar d’oltre alpe si aggiorna nello stile sfoggiando un frontale ancora più personale e accattivante.

Citroen ha diramato una prima galleria di immagini ufficiali dedicata alla nuova Citroen C3 2020, interessante restyling estetico che ha riguardato principalmente il frontale della vettura, ora diventato ancora più personale ed affascinante.

Uno sguardo intenso e personale

L’aggiornamento estetico dedicato alla citycar del double chevron porta quindi in dove un frontale rivisto, frutto di una evoluzione stilistica ben curata e ulteriormente evidenziata dall’adozione dei nuovi proiettori dotati di tecnologia LED, proposti di serie per tutte le versioni presenti in gamma.

Ispirata alla CXPERIENCE

Il nuovo look della C3 prende spunto dalla concept-car CXPERIENCE, svelata nel 2016 al Salone dell’Auto di Parigi e caratterizzata da un forte animo high-tech trasmesso dalla sua sagoma slanciata e dinamica. Osservando la parte anteriore della rinnovata C3 è possibile apprezzare la firma luminosa che punta ad accentuare la percezione di altezza del cofano, inoltre i due chevron ed il profilo cromato si raccordano in maniera armonica con le luci diurne, enfatizzando così la larghezza della vettura. Anche in questa nuova veste, la C3 non rinuncia a tocchi di colore che impreziosiscono le cornici dei fendinebbia incastonati nel fascione paraurti dalla forma bombata.

Corpo vettura dall’anima protettiva

Le rote dall’ampio diametro favoriscono l’assetto leggermente rialzato, che oltre ad offrire una guida più agevole regala maggiore spazio alle protezioni che circondano la vettura (paraurti, profili passaruota e sottoscocca) infondendo un ulteriore senso di sicurezza e robustezza alla vista d’insieme. Non mancano gli ormai famosi Airbump laterali (disponibili a seconda delle versioni) dotato di un inedito design e composti da 3 capsule in rilievo, di cui la prima abbinata all’accostamento cromatico del Pack Color.

WRC2: la Citroen C3 R5 in Svezia 2020 Vedi tutte le immagini +7