Citroen C3 2020: motori, allestimenti e prezzi

La rinnovata citycar francese punta ad offrire il massimo confort e regala un elevato livello di personalizzazione estetica.

La Citroen C3 è protagonista di un importante restyling, presentato lo scorso febbraio, che ha riguardato sia la parte estetica della vettura che suoi contenuti tecnici che tecnologici. Qualche giorno fa avevamo potuto provare la versione 1.2 PureTech 110 CV, di cui eravamo rimasti particolarmente soddisfatti, mentre adesso è arrivato il momento di presentare l’intera gamma della piccola francesina, già disponibile sul mercato italiano a partire da 14.100 euro.

Sguardo accattivante

Lunga 3,99 metri, la nuova C3 si riconosce per l’inedito frontale che ospita la firma luminosa ispirata alle ultime showcar della Casa del Double Chevron. Non mancano le protezioni laterali AirBump, caratterizzate da una nuova forma quadrangolare, inoltre cresce il livello di personalizzazione che prevede ben 97 combinazioni esterne, 3 decorazioni inedite per il tetto, 2 nuovi cerchi e 3 ambienti interni.

All’interno dell’abitacolo troviamo una plancia pulita e minimale che fa quasi totalmente a meno dei tasti fisici, sostituiti dal grande display centrale che permette di gestire le varie funzioni dell’infotainment, come la navigazione GPS, l’impianto audio, il climatizzatore automatico e la connettività per smartphone compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Un discorso a parte meritano i sedili Advanced Comfort, dotati di una speciale imbottitura in grado di adattarsi al meglio ad ogni tipo di corporatura per offrire il massimo confort anche negli spostamenti più lunghi.

Motorizzazioni

L’offerta motorizzazioni prevede la presenza di unità diesel e benzina, omologate secondo la norma di emissioni Euro 6:

Benzina

PureTech 83 S&S (anche per neopatentati)

PureTech 110 S&S

PureTech 110 S&S EAT6 (cambio automatico)

Diesel

BlueHDi 100 S&S

Allestimenti e prezzi

La Citroen C3 può essere la soluzione ideale sia per i clienti privati che per i professionisti, grazie ad un’offerta in grado di offrire una versione a misura dei propri gusti ed esigenze.

Privati

Per i privati sono disponibili ben tre allestimenti denominati Live, Feel e Shine, abbinabili a due differenti pacchetti di accessori chiamati Feel Pack e Shine Pack. Non bisogna inoltre dimenticare la nuova serie speciale C-Series, caratterizzata dalla tinta Deep Red e dotata di numerosi accessori dedicati al comfort e della sicurezza.

Professionisti

L’offerta per la clientela business mette a disposizione la C3 Van, versione commerciale dotata di due posti e di un grande volume di carico, declinata in allestimento Feel e proposta con motore Diesel 100 S&S, che offre un volume di carico eccezionale. La gamma comprende anche la Citroen Business Combi, versione commerciale 4 posti con motore BlueHDi 100 S&S.

Dotazione

La nuova Citroen C3 viene proposta a partire da 14.100 euro, prezzo relativo alla versione entry-level “Live” che offre nella propria dotazione i proiettori a LED, la Radio MP3 DAB con comandi al volante e alcuni sistemai ADAS come l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, il regolatore e limitatore di velocità, il sistema Hill Assist, il riconoscimento dei limiti di velocità.

Salendo di gradino troviamo la versione “Feel” che aggiunge il climatizzatore, i retrovisori regolabili elettricamente, le luci diurne a LED, i profili passaruota e le modanature del sottoscocca di colore nero.

Il “Feel Pack” arricchisce la versione Feel con la climatizzazione automatica, Touch Pad 7’ pollici DAB con funzione Mirror Screen, copricerchi 16’’ 3D Steel & Style, retrovisori ripiegabili elettricamente, fari fendinebbia e Airbump.

L’allestimento “Shine” include invece i cerchi in lega 16 pollici Matrix, i sensori di parcheggio posteriori, il tetto Onyx Black e il tergicristallo automatico con sensore pioggia. Quest’ultimo allestimento può essere arricchito con lo Shine Pack che aggiunge la telecamera di retromarcia, cerchi in lega 17 pollici Vector diamantati, vetri posteriori oscurati, alzacristalli posteriori elettrici, Pack Navigation DAB.

La versione speciale “C-Series” sfoggia invece una personalizzazione estetica specifica che si distingue per la presenza del Pack Color Deep Red, ovvero tocchi di colore a contrasto con la tinta della carrozzeria. All’interno dell’abitacolo spiccano i nuovi sedili con in tessuto grigio grafite con striscia orizzontale rossa, cuciture bianche e personalizzazione con il nome della serie speciale. La stessa tinta rossa intensa vien ripresa anche sulla plancia, non mancano inoltre tappetini anteriori e posteriori neri dedicati con cuciture rosse completano la personalizzazione. Completano la dotazione i cerchi in lega 16 pollici Matrix, i vetri posteriori e lunotto oscurati, i sensori di parcheggio posteriori, l’accensione automatica dei fari e il tergicristallo automatico.

