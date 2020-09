Citroen C3 C-Series: prezzi da 17.100 euro

La nuova serie speciale presenta inedite personalizzazioni estetiche e una ricca dotazione di serie.

Svelata in anteprima assoluta lo scorso febbraio, la nuova Citroen C3 allarga la propria offerta con una inedita versione speciale denominata “C-Series”, realizzata per esaltare il confort e le qualità intrinseche della citycar francese, inoltre porta in dote nuovi colori e materiali specifici. La Citroen C3 C-Series può essere già ordinata presso gli showroom della Casa del Double Chevron ad un prezzo di listino che parte da 17.100 euro per la versione con motore a benzina PureTech 83 S&S, mentre la variante diesel BlueHDi 100 S&S viene offerta a partire da 19.350 euro.

Look personalizzato

La “C-Series” rappresenta una serie speciale proposta per tutta la gamma della Casa transalpina ed è stata inaugurata sul SUV compatto Citroën C3 Aircross. Dal punto di vista estetico, la C3 C-Serie si distingue per la colorazione Pack Color Deep Red, ovvero i dettagli in rosso intenso che impreziosiscono il profilo dei fari fendinebbia, la finitura del montante posteriore e gli Airbump. Questa caratteristica crea un elegante contrasto con le cinque livree dedicate al corpo vettura e denominate: Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black e Soft Sand.

Anche il tetto è stato oggetto di una personalizzazione specifica C-Series, così come gli specchietti laterali sfoggiano un nuovo dettaglio in rilievo. Sul pannello laterale, posizionato sotto lo specchietto, troviamo invece un nuovo badge, mentre i cerchi in lega da 16 pollici MATRIX e i cristalli oscurati completano l’effetto scenico generale.

Punta tutto sul confort

L’abitacolo della C3 C.-Series sfoggia nuovi accostamenti cromatici e adotta inediti materiali: i sedili Armonia C-Series sono rivestiti in tessuto Grigio grafite e sfoggiano una striscia orizzontale di colore rosso, con cuciture bianche, a cui si aggiunge il nome della serie speciale. Anche il profilo della plancia vanta una striscia della medesima tinta, così come i tappetini anteriori e posteriori neri che risultano personalizzati con cuciture rosse.

Dotazione completa

Basata sull’allestimento Feel Pack, la C3 C-Series vanta una ricca dotazione di serie che comprende tra le altre cosei sensori di parcheggio posteriori, l’accensione automatica dei fari e tergicristallo automatico.

