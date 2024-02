Skoda Enyaq ha raggiunto le 200.000 unità prodotte

Con la produzione di 200.000 unità dell’Enyaq e dell’Enyaq Coupé, Skoda ha raggiunto un traguardo importante nella sua strategia verso la mobilità completamente elettrica. Per celebrare questo anniversario, l’auto simbolo è una Skoda Enyaq Coupé Sportline bianca, uscita dalla linea di produzione di Mladá Boleslav il 16 febbraio.

200.000 esemplari di Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé sono stati prodotti a Mladá Boleslav

La Skoda Enyaq è stata aggiornata e ottimizzata quest’anno con tecnologie e funzionalità migliorate. Questi miglioramenti includono sistemi di propulsione più potenti ed efficienti, una maggiore autonomia, una ricarica più rapida e un nuovo software con un’interfaccia utente migliorata e più intuitiva. Skoda rafforzerà ulteriormente il suo impegno a favore della mobilità elettrica entro la fine dell’anno con l’anteprima mondiale del nuovo Elroq, un SUV compatto elettrico. Il marchio introdurrà un totale di sei nuovi modelli completamente elettrici nei prossimi anni.

Andreas Dick, membro del consiglio di amministrazione di Skoda Auto per Produzione e Logistica, sottolinea il ruolo predominante dell’Enyaq nella strategia di mobilità elettrica del marchio: “Il successo della gamma di modelli dimostra che siamo sulla strada giusta. L’anno scorso è stato il terzo migliore in termini di vendite di auto elettriche in Europa, con vendite record di 81.700 unità, in crescita del 52,1% rispetto al 2022″.

Skoda è impegnata nel perseguire la sua strategia di mobilità elettrica, con un investimento di almeno 5,6 miliardi di euro fino al 2027. Questo impegno si è concretizzato con l’apertura di una nuova linea di produzione alla fine dello scorso anno, che ha aumentato la capacità produttiva delle batterie MEB a 1.500 unità al giorno. Inoltre, la gamma Skoda sarà arricchita con l’aggiunta della nuova Elroq completamente elettrica alla fine di quest’anno. Con il lancio della Elroq, l’azienda automobilistica ceca entra nel significativo segmento dei SUV elettrici compatti.