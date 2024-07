Hyundai Motor stupisce ai Red Dot Award con dei robots

Hyundai Motor Group Robotics LAB ha ottenuto tre prestigiosi riconoscimenti ai Red Dot Design Award 2024, tra cui due premi “Best of Best”. I Red Dot Award sono uno dei premi di design più importanti al mondo e il laboratorio di robotica del Gruppo è stato premiato nella categoria Robotics.

“Questi premi sono il risultato dell’impegno costante di Hyundai Motor Group per favorire un naturale incontro tra le persone e le tecnologie robotiche più innovative”, ha dichiarato Dong Jin Hyun, Vice President e Head of Robotics LAB di Hyundai Motor e Kia. “Continueremo a lavorare per essere pionieri nella società dell’intelligenza robotica e per trasformare l’immaginazione in realtà”.

Safety Inspection Robot di Hyundai

Vincitore del titolo “Best of Best”, l’innovativo Safety Inspection Robot è in funzione presso lo Hyundai Motor Group Innovation Center di Singapore (HMGICS). Il robot utilizza l’intelligenza artificiale per ispezionare i macchinari all’interno dell’hub di mobilità urbana intelligente e identificare le anomalie. Il suo design è caratterizzato da un involucro scolpito per ridurre il rischio di punti ciechi del sensore, consentendo un rilevamento accurato e una maggiore produttività. Il design esterno enfatizza le capacità tecnologiche del robot e si integra nell’ambiente di HMGICS.

Per massimizzare il campo visivo e migliorare le capacità di riconoscimento e rilevamento, il robot può alzare la posizione della telecamera, montata su una prolunga telescopica. È dotato, inoltre, di quattro moduli PnD (Plug and Drive), uno per ogni angolo, per aggirare gli ostacoli sul pavimento. Il robot è unico per la sua capacità di ispezionare manometri, valvole e componenti in posizioni scomode, di correggere le false letture causate da errori umani e di segnalare qualsiasi contaminazione o fuoriuscita non rilevata.

Anche la piattaforma di mobilità compatta ed essenziale MobED Delivery è stata premiata con il titolo “Best of Best”: il modulo DnL (Drive and Lift) di MobED Delivery integra guida, sterzo e frenata in un unico meccanismo a ruota eccentrica. Questo design consente a MobED Delivery di regolare dinamicamente l’inclinazione e l’altezza del corpo per un movimento continuo e fluido per una consegna sicura delle merci. Il passo del robot può essere ridotto al minimo per non comportare disagi ai pedoni e garantire un trasporto sicuro verso la destinazione.

L’adattabilità di MobED Delivery consente alla piattaforma di attraversare senza sforzo terreni diversi con altezze variabili. Il suo vassoio di carico si estende verso il terreno quando il corpo principale è inclinato, mentre il nastro trasportatore guida gli articoli verso la parte posteriore del robot. MobED Delivery può essere perfettamente integrato in una vasta gamma di ambienti, dagli uffici agli appartamenti, eliminando la necessità ritirare personalmente gli oggetti.

Un ulteriore riconoscimento

Il terzo riconoscimento ai progetti di Hyundai Motor Group Robotics LAB è andato al robot DAL-e Delivery, premiato come Red Dot Award Winner. Questo robot per la consegna di alimenti, bevande e pacchi può raggiungere facilmente i clienti in spazi complessi, come uffici e centri commerciali, grazie al suo modulo PnD.

Con un design sofisticato, DAL-e Delivery è dotato di un display superiore e di un’illuminazione LED esterna, che consente agli utenti di identificare il suo stato attuale. La cabina di carico dell’unità custodisce in modo sicuro gli articoli in transito e dispone di doppie porte che si aprono automaticamente, nonché di un vassoio che si aziona al momento della consegna DAL-e Delivery è capace di una navigazione autonoma accurata grazie a una serie di telecamere e sensori.