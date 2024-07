Hertz Italia aderisce alla nuova iniziativa di BenefitHub

Hertz Italia ha deciso di aderire all’iniziativa di BenefitHub, realtà leader nell’offerta di benefit e sconti, per offrire ai Soci del programma di loyalty Gold Plus Rewards l’opportunità di accedere gratis al portale con una grande selezione di benefit personali concentrati nel settore del turismo e viaggi e del tempo libero.

L’adesione a questa iniziativa è molto facile da registrare. Gli Ospiti iscritti al programma GPR – Gold Plus Reward potranno segnarsi sul portale in maniera semplice, veloce e gratuita, nella sezione dedicata a Hertz utilizzando lo stesso indirizzo email del loro profilo GPR e accedere ad una vasta scelta di benefit, sconti e cashback che Hertz ha selezionato per loro. Inoltre i Soci Hertz GPR potranno scegliere di rimanere aggiornati sulle promozioni attraverso un servizio di notifica e newsletter che potrà essere attivato al momento della registrazione.

Le parole dell’AD di Hertz Italia

Massimiliano Archiapatti, AD di Hertz Italia e Vice President Operations Europe, ha detto: “Questa nuova iniziativa nasce dalla nostra convinzione che il benessere delle persone passi soprattutto attraverso la gratificazione e pensiamo che aderirvi dimostri tangibilmente la nostra volontà di offrire ai nostri Ospiti un’attenzione in più, una coccola, un gesto concreto per apprezzare ancora di più i nostri programmi e servizi. Con BenefitHub entra nel mondo Hertz un portale con una scelta ampia e molto selezionata di benefit, sconti e cashback. Noi vogliamo concentrarci nel settore del turismo e dei viaggi sia perché rappresentano il mondo più affine e complementare al nostro business ma anche perché insieme al tempo libero sono i settori più apprezzati sulla base di una survey interna che abbiamo condotto”.