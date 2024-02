Citroën Jumper festeggia 30 anni

Citroën festeggia il trentesimo anniversario di Jumper, erede dei leggendari TUB e Type H. Dal 1994, le varie generazioni di Citroën Jumper hanno mirato a mettere l’innovazione al servizio di tutti i professionisti, dai singoli artigiani alle grandi flotte, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, il comfort dei conducenti e le prestazioni aziendali.

Citroën Jumper, che oggi celebra il suo 30° anniversario e punta a rinnovarsi ancora

Citroën Jumper ha continuamente risposto alle esigenze dei professionisti offrendo solidità e un design intelligente, che consente di sfruttare al massimo ogni metro cubo di spazio di carico, accogliere carichi considerevoli e offrire una vasta gamma di configurazioni, garantendo una soluzione personalizzata per ogni utilizzatore.

Oggi, Citroën Jumper raggiunge una nuova dimensione per soddisfare appieno i cambiamenti nei vincoli, nelle esigenze e nei desideri dei professionisti. Di recente, Citroën ha introdotto un nuovo modello di Jumper e un nuovo ë-Jumper.

Per un comfort di guida ancora migliore, è ora disponibile per la prima volta sul Jumper il cambio automatico, accoppiato a due dei tre nuovi motori BlueHDi (140 e 180 CV, mentre il motore da 120 CV è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti).

Il nuovo Jumper segna un passo importante nell’ambito della connettività. La gamma Jumper termica è equipaggiata di serie con uno schermo da 5 pollici che visualizza i media utilizzati, come la radio e il telefono connesso via Bluetooth. Le versioni ë-Jumper sono invece dotate di serie di un ampio touchscreen da 10 pollici (optional per i modelli diesel) con navigazione integrata e supporto per le interfacce Apple CarPlay e Android Auto wireless.