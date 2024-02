Kimera EVO38: si avvicina il suo debutto [TEASER]

Il 22 febbraio 2024 è il giorno in cui Kimera Automobili presenterà al pubblico la sua Kimera EVO38

Kimera Automobili sta ampliando le proprie ambizioni, annunciando con entusiasmo il prossimo debutto del suo nuovo veicolo: Kimera EVO38. Quest’auto mira a compiere un viaggio metaforico, attingendo al passato per riscrivere la storia. L’obiettivo è immaginare la creazione di una realtà alternativa, una sorta di metaverso.

Luca Betti, il creatore e fondatore di Kimera Automobili, si è ispirato alla domanda “What if?” per coinvolgere nuovamente gli stessi protagonisti nella rinascita di un’icona dell’automobilismo mondiale. La leggenda su quattro ruote, incarnata nella EVO37 nel 2021 e rapidamente esaurita grazie a 37 fortunati collezionisti, ha segnato l’inizio di questa nuova avventura. Con la collaborazione di Miki Biasion, una figura chiave nella rinascita del mito, Luca Betti e il consolidato team di tecnici e designer stanno dando vita al progetto Kimera EVO38.

La prossima creazione, Kimera EVO38, rappresenta la versione della celebre vettura che molti avrebbero desiderato ma che non è mai stata realizzata: la diretta erede dell’ultima regina a due ruote motrici. Dopo la vittoria nel Campionato del Mondo Rally nel 1983, questa icona si ritirò per fare spazio a un modello di un’epoca successiva, che avrebbe dominato la scena iridata per i successivi 10 anni, spinto principalmente da considerazioni commerciali.

All’epoca, fu sviluppato un prototipo iniziale chiamato “Mazinga”, così denominato per la sua forma che ricordava un “robot dei fumetti”. Questo è stato un primo tentativo grezzo di evoluzione, cercando di trasformare quella vettura vincente e perfetta in termini di equilibrio, bilanciamento e facilità di guida, ma che mancava, semplicemente, della trazione integrale. La futura Kimera EVO38 presenterà un design molto diverso da quel prototipo rudimentale, ma erediterà la filosofia e lo spirito di un team leggendario che ha portato l’eccellenza tecnica italiana nel mondo.

Il 22 febbraio 2024 rappresenterà il giorno in cui Kimera Automobili presenterà al pubblico la sua Kimera EVO38 su tutti i canali di comunicazione, anticipando l’esibizione ufficiale in anteprima mondiale al prossimo Salone dell’Auto di Ginevra, programmato dal 26 febbraio al 3 marzo 2024.