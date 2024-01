Volkswagen ID.2: la produzione slitta al 2026 a causa di Euro 7?

Secondo indiscrezioni la produzione di Volkswagen ID.2, potrebbe essere ritardata fino al 2026. Il motivo è semplice: le norme Euro 7 sono state “riviste”, quindi i tedeschi possono ancora vendere piccoli modelli con motore termico. Ricordiamo che questa futura auto di Volkswagen è uno dei modelli a emissioni zero più attesi, soprattutto dai clienti che desiderano un’elettrica a prezzi accessibili. Questo perché, secondo le informazioni ufficiali, il modello tedesco costerebbe circa 25.000 euro.

L’allentamento della normativa Euro 7 potrebbe portare al posticipo del debutto di Volkswagen ID.2

L’indiscrezione di questo rinvio dal 2025 al 2026 dell’atteso modello è stata anticipata nelle scorse ore dall’autorevole magazine tedesco Auto Motor und Sport. L’Unione Europea ha ceduto alle pressioni di diverse nazioni e di numerose case automobilistiche, ridimensionando le normative Euro 7 al punto che il nuovo standard sulle emissioni di scarico delle auto è praticamente identico al vecchio Euro 6. Tuttavia, sono stati compiuti passi avanti verso la pulizia dell’aria attraverso normative più severe per gli inquinanti provenienti da autobus e camion commerciali, insieme a standard più rigidi per le particelle generate dai freni e dagli pneumatici delle autovetture.

Ciò implica anche che la controparte a combustione, la Volkswagen Polo, manterrà la sua presenza sul mercato e non subirà aumenti di prezzo, almeno non derivanti da nuovi investimenti necessari per aggiornare significativamente la gamma dei motori. Infine segnaliamo che il CEO di Volkswagen, Thomas Schaefer, ha dichiarato alla rivista che la sua azienda ora intende produrre solo l’80% del volume massimo di vendite previsto per un nuovo veicolo, al fine di evitare l’accumulo di auto invendute nel caso in cui la domanda dovesse calare.

Recentemente, Volkswagen è stata costretta a interrompere temporaneamente la produzione dei suoi veicoli elettrici a causa di una diminuzione della domanda in Europa. Schaefer ha spiegato che sarebbero stati programmati turni extra per produrre ulteriori unità nel caso in cui un nuovo modello avesse riscontrato successo tra i clienti.