Volkswagen Golf GTI TCR: le foto spia

La gallery della più cattiva tra le Golf GTI in veste quasi definitiva e impegnata negli impegnativi test invernali

La Volkswagen Golf è arrivata all’ottava generazione, e se il modello convenzionale è stato recentemente mostrato alla stampa internazionale, le varianti più sportive sono in rampa di lancio e non possono non avere la mitica sigla GTI. Nella nostra gallery potete osservare le foto spia della GTI TCR, la versione ancora più estrema della compatta di Wolfsburg.

Cerchi specifici e spoiler più grande

Buon sangue non mente e così è dai dettagli che la TCR si differenzia dalla GTI, infatti, osservando con attenzione le foto spia del prototipo impegnato nei test invernali, si scopre che dietro la presa d’aria anteriore spicca un sistema di raffreddamento del motore più grande, che i cerchi in lega con pinze dei freni rosse presentano dei dischi freno di dimensioni maggiorate, e che lo spoiler posteriore è più importante. Non mancano gli scarichi ovali ed un assetto ribassato per migliorare le performance in pista.

300 CV e differenziale anteriore ma niente cambio manuale

Per regalare più adrenalina rispetto alla GTI da 245 CV, la TCR avrà un motore 2 litri sovralimentato capace di spingersi fino alla soglia dei 300 CV, come la R della settima generazione. Numeri importanti che lasciano trasparire prestazioni decisamente interessanti, un potenziale che per essere gestito al meglio si avvale anche di un differenziale anteriore in grado di regolare la coppia tra le ruote motrici. In questo quadro manca la presenza di un cambio manuale che avrebbe fatto la differenza per i puristi ma che, al momento, non è stato annunciato. In compenso ci sarà una trasmissione DSG altamente performante.

