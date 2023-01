Volkswagen, la Golf verso l’addio: ci sarà un modello elettrico

La Volkswagen Golf viaggia sulle strade di tutto il mondo dal 1974, anno del suo debutto al Wolfsburg, quando ha intrapreso una vera rivoluzione nella mobilità. Da allora sono passate otto generazione, tutte di grande successo, anche se ultimamente il regno comincia a scricchiolare. Nel 2022 la berlina compatta tedesca ha perso lo scettro di auto più venduta in Europa, non accadeva dal 2007. Addirittura è passata dal primo al quarto posto. La sensibilità dell’automobilista medio sta cambiando, così anche per la Golf si prospetta un futuro a tempo determinato.

Volkswagen Golf, leggero restyling

All’edizione spagnola di Auto Bild, il CEO di Volkswagen, Thomas Schaefer, ha confermato la volontà di donare un nuovo volto alla Golf in tempi brevi, anzi, già a partire dal 2024. Un facelift che suona come canto del cigno, perché poi, la Golf come l’abbiamo sempre conosciuta saluterà le scene. L’endotermico andrà in pensione, mentre l’erede della best-seller di Wolfsburg sarà solo elettrica, come conferma lo stesso Schaefer.

Ulteriori aggiornamenti

Cosa aspettarsi sulla Golf 8 dopo l’aggiornamento di metà carriera? Abbiamo detto un nuovo musetto, poi ci saranno sicuramente degli upgrade ai propulsori, con un aumento di potenza e una riduzione delle emissioni. Anche per le versioni più potenti, come la R e la GTI. Inoltre, plausibile un ritorno ai tasti fisici del volante multifunzionale, in luce di quanto dichiarato per la ID.3. Una retromarcia che muove dalle richieste della clientela VW.

Fine di un’era

Pensionare la Golf equivale ad attuare una grande rivoluzione, perché il marchio Volkswagen ha la propria immagine legatissima a questo modello. Dunque, non ci sarà più spazio nemmeno per le endotermiche più potenti e, forse, assisteremo a un addio dopo cinquant’anni di onorata carriera e più di 35 milioni di esemplari venduti. La prima sensazione è che Volkswagen non manterrà il nome Golf per la sua erede alla spina, ma continuerà con la sua dinastia di ID. Siamo comunque pronti alla smentita.