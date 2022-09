Volkswagen Golf R 20 Years: arriva in Italia, ecco il prezzo

La Volkswagen Golf R 20 Years è ordinabile anche in Italia fino alla metà del 2023, con un prezzo fissato in 63.900 euro. È la Golf di serie più potente.

Sappiamo già di che pasta è fatta, perché la Volkswagen Golf R 20 Years si è presentata al mondo – non solo per celebrare un importante anniversario – come la più veloce R ad aver girato sul circuito del Nurburgring. Sulla pista tedesca, chiamata l’inferno verde, la berlina compatta di Wolfsburg ha fatto vedere di che pasta sia fatta accendendo la fantasia e l’entusiasmo dei (tanti) appassionati nei suoi confronti. Adesso la Casa teutonica annuncia la possibilità di ordinarla entro i primi sei mesi del 2023 anche in Italia. La tiratura è limitata e il prezzo è commisurato alla particolarità della versione: 63.900 euro.

Un motore da 333 CV

Uno dei suoi punti di forza è proprio ciò che si trova sotto al cofano: un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri da 333 CV (245 kW) e 420 Nm di coppia massima. Questa cavalleria serve per portare questa Golf al vertice di sempre come potenza (tra le Golf di serie), conteggiando tutte le otto generazioni che dal 1975 viaggiano sulle strade di tutto il mondo. Le performance sono sbalorditive e i numeri servono a chiarire la questione: scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 270 km/h. La potenza di questa edizione anniversario speciale risulta evidente già all’avviamento del motore: l’Emotion Start selezionabile dal conducente attiva un aumento del regime iniziale fino a 2.500 giri e un’acustica del motore particolarmente incisiva.

In caso di passaggio manuale alla marcia superiore nelle modalità S ed S+, il cambio a doppia frizione DSG di serie fornisce un feedback del cambio e della catena cinematica percettibile a ogni azionamento della levetta di comando destra. Inoltre, la regolazione ottimizzata del motore permette una variazione di carico particolarmente immediata. La valvola a farfalla aperta nelle fasi di rilascio migliora la dinamica e le performance su strada.

Dettagli di prestigio

La Golf R 20 Years possiede il pacchetto R-Performance, che include limitatore di velocità massima elevato a 270 km/h e R-Performance Torque Vectoring associato ai profili di guida aggiuntivi Special e Drift del Vehicle Dynamics Manager. La vettura si caratterizza, inoltre, per il logo R blu a contrasto che spicca sulla calandra nera presente anche sui parafanghi e al posteriore, mentre sul montante laterale viene fissato il badge celebrativo ‘20’ in nero; altra “chicca” è la luce di cortesia che proietta il logo ’20 R’ sull’asfalto una volta aperta la portiera. La Golf R 20 Years prevede di serie cerchi in lega Estoril da 19″, con razze tornite a specchio che presentano superfici esterne nella nuova variante cromatica nero e blu.

Volkswagen Golf R 20 Years: abitacolo

All’interno ci sono degli inserti decorativi della plancia e delle portiere sono in carbonio, mentre la strumentazione digitale è affidata al Digital Cockpit Pro e al Navigatore Discover Media, entrambi da 10,25”. I sedili sportivi sono rivestiti in pelle, ventilati e riscaldati. Il volante sportivo multifunzione ha comandi touch sulle razze, tramite il quale si può attivare il profilo RACE. Non mancano poi le palette di comando del cambio DSG maggiorate, ideali per la guida più sportiva.