Volkswagen Golf 8 e Golf 8 Variant 2020: allestimenti e prezzi

La gamma della “segmento C” bestseller e della declinazione station wagon si completa con l’arrivo di ulteriori configurazioni benzina, diesel, mild-hybrid e metano.

Con quattro nuove tipologie di alimentazione, suddivise in otto nuove varianti di gamma, Volkswagen annuncia il completamento delle configurazioni proposte in listino per Golf 8 e la recentissima station wagon Golf 8 Variant. Complessivamente, il ventaglio di proposte disponibili si attesta, a, rispettivamente:

20 versioni per Volkswagen Golf

19 versioni per Volkswagen Golf Variant.

VW Golf: ecco le novità

Ibrido leggero a 48V

Nello specifico, per l’ottava generazione della “segmento C” più venduta nella storia di Wolfsburg la scelta di motorizzazioni mild-hybrid si completa con l’introduzione di una nuova declinazione da 130 CV di potenza massima erogati dall’unità motrice 1.5 eTSI.

Il “capitolato” di engineering rimane invariato rispetto alle altre proposte eTSI: turbina VTG a geometria variabile, sistema ACT di gestione attiva dei cilindri (disattiva, cioè, due dei quattro cilindri nelle fasi di lavoro a basso e medio carico), ciclo di combustione TSI Miller ad elevato rendimento. Analogamente, la trasmissione si avvale del cambio automatico DSG doppia frizione a sette rapporti.

Ecco quanto costano

La nuova Volkswagen Golf 8 1.5 eTSI 130 CV viene declinata in tutte e tre le linee di allestimento (che indichiamo insieme ai rispettivi prezzi “chiavi in mano”):

Life: 30.150 euro

Style: 32.000 euro

R-Line: 32.200 euro.

Turbodiesel 115 CV

Seconda “new entry” nella gamma VW Golf corrisponde all’esordio commerciale della configurazione turbodiesel 2.0 TDI Scr da 115 CV, anche in questo caso abbinabile al cambio DSG sette rapporti con comando a doppia frizione.

Allestimenti e prezzi

Due le versioni di gamma disponibili ed i relativi prezzi di vendita:

Life ( 29.950 euro con cambio manuale; 31.950 euro con cambio Dsg)

con cambio manuale; con cambio Dsg) Style (31.800 euro con cambio manuale; 33.800 euro con cambio Dsg).

Volkswagen Golf Variant: sette nuovi motori

Benzina, gasolio e mild-hybrid

La versione “familiare” di Volkswagen Golf aggiunge, al recente assortimento di motorizzazioni, il debutto delle unità a benzina turbo 1.0 TSI da 110 CV e 1.5 TSI (proposto su due livelli di potenza: 130 CV e 150 CV), entrambi associati al cambio manuale a sei rapporti; il turbodiesel 2.0 TDI Scr da 115 CV (cambio DSG a sette rapporti) e due declinazioni mild-hybrid 1.5 eTSI da 130 CV e da 150 CV.

Metano monofuel

Altrettanto interessante, ai fini della versatilità di impiego e dei benefici fiscali che ne derivano, il debutto di VW Golf 8 Variant 1.5 TGI 130 CV a metano (trasmissione DSG sette rapporti doppia frizione). Disponibile negli allestimenti Life e Style, la nuova versione a gas naturale segue l’impostazione tecnica dei modelli ad alimentazione alternativa del Gruppo VAG: tre bombole da 17,3 kg complessivi per il metano (oltre 400 km di autonomia), e un piccolo (9 litri) serbatoio per la benzina, che entra in funzione in maniera automatica non appena esaurito il gas.

Con questa configurazione, VW Golf 8 Variant 1.5 TGI 130 CV viene omologata “monofuel”. Dunque, per l’Italia, in ossequio alla normativa nazionale (art. 17, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997), sono previste sostanziose agevolazioni fiscali e finanziarie a supporto dello sviluppo dei veicoli GPL e gas naturale.

Di seguito i dettagli di allestimenti e prezzi.

Golf Variant 1.0 TSI EVO 110 CV

Life: 27.050 euro.

Golf Variant 1.5 TSI EVO ACT 130 CV

Life: 28.400 euro

Style: 30.250 euro

R-Line: 30.450 euro.

Golf Variant 1.5 TSI EVO ACT 150 CV

R-Line: 31.450 euro.

Golf Variant 2.0 Tdi Scr 115 CV

Life: 30.900 euro con cambio manuale; 32.900 euro con cambio Dsg

con cambio manuale; con cambio Dsg Style: 32.750 euro con cambio manuale; 34.750 euro con cambio Dsg.

Golf Variant 1.5 eTSI 130 CV

Life: 31.100 euro

Style: 32.950 euro

R-Line: 33.150 euro.

Golf Variant 1.5 eTSI 150 CV

R-Line: 34.150 euro.

Golf Variant 1.5 TGI 130 CV

Life: 33.450 euro

Style: 35.300 euro.