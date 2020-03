Se l’evento “fisico” è stato cancellato per il Coronavirus, le Case costruttrici si affidano al Web per la presentazione delle rispettive “big news”.

Il Salone di Ginevra 2020 resterà negli annali della storia dell’automobile per essere stato il primo… virtuale. Se l’edizione numero 90 della prima grande rassegna europea delle novità è stata cancellata dal Consiglio federale di Berna in ordine al diffondersi del coronavirus, le principali Case costruttrici che avevano in programma le rispettive “news” al PalExpo confermano i reveal. Se non “dal vivo”, quantomeno affidandosi alle anteprime online: un positivo segnale di risposta che ci trova d’accordo. Il nostro compito, dunque, rimane pressoché immutato: attraverso il nostro sito Web e le nostre pagine social, creiamo un hub virtuale attraverso cui sarà possibile seguire tutte le dirette di presentazione in streaming.

Auto dell’Anno 2020

Come consuetudine, in concomitanza con il salone di Ginevra viene annunciata l’auto vincitrice del premio “Auto dell’Anno”. Nell’edizione 2020 la vincitrice è… beh potete scoprirlo nel nostro articolo dedicato, ma in alternativa potete seguire qui sotto l’evento che ha “aperto le danze” delle presentazioni virtuali.

Marchio per marchio, ecco le principali novità

Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm. La Casa italiana fa debuttare online un’icona di sportività che sarà subito un instant classic per i collezionisti. Stiamo parlando della Giulia GTAm, dove la “m” sta per “modificata”.

Audi

Audi A3 nuova generazione: presentazione programmata per domani martedì 3 marzo alle ore 9.50

Automobili Pininfarina

Pininfarina Battista Anniversario: nata per celebrare i 90 anni del marchio, questa hypercar elettrica ha una potenza di ben 1.900 CV che consentono un’accelerazione da 0 a 300 km/h in appena 12 secondi. Il prezzo? Ben 2,6 milioni di euro.

Bentley

Bentley Mulliner Bacalar: presentazione alle ore 9.30 (CET) di martedì 3 marzo.

Bmw

Bmw i4 Concept

Cupra

Cupra Formentor: debutta il primo modello sviluppato esclusivamente dal brand Cupra e non derivato da Seat. Presentazione online alle ore 16.00 di martedì 3 marzo

Dacia

Dacia Spring Concept: una vettura che porta i valori del marchio romeno anche nel segmento delle elettriche, anticipando un futuro modello di serie.

Fiat

Fiat 500: il primo modello elettrico della Casa italiana sarà presentato mercoledì 4 marzo

Hyundai

Hyundai Prophecy Concept: linee filanti e un design d’impatto caratterizzano il prototipo della Casa coreana, che mette in mostra la più recente filosofia stilistica del marchio.

Koenigsegg

Koenigsegg trasmette da Ginevra la presentazione della sua novità alle ore 14.00 di martedì 3 marzo.

Lexus

La videoconferenza è stata una delle prime ad essere online, già lunedì 2 marzo. Ecco le novità presentate:

Lexus UX 300e

Lexus LC500 Convertible

Lexus LF-30 Concept

Mercedes

Mercedes Classe E 2020: la berlina executive per eccellenza si rinnova profondamente in occasione del restyling di metà carriera, riprendendo il family feeling più recente del marchio e aggiungendo nuovi contenuti tecnologici.

Porsche

Porsche 911 Turbo S

Qooder

eQooder: presentazione martedì 3 marzo ore 11.00

Renault

Renault Nuova Mégane e Mégane E-TECH Plug-in Hybrid: dalle 9.00 di martedì 3 marzo

dalle 9.00 di martedì 3 marzo Renault Morphoz Concept

Skoda

Skoda Octavia RS iV: le prestazioni che ci si aspettano dalla sigla RS si accompagnano all’ecocompatibilità dell’ibrido. La nuova vettura può contare su una potenza di 245 CV con emisisoni di appena 30 g/km.

Toyota

Nuovo B-SUV su base Yaris

Volkswagen

Volkswagen Touareg R

Volkswagen Golf GTI, GTD, GTE

VOlkswagen ID.3 e ID.4