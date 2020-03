Peugeot 208 premiata Auto dell’Anno 2020

La piccola citycar del Leone sbaraglia la concorrenza conquistando l’ambito riconoscimento consegnato a porte chiuse.

La nuova Peugeot 208 è stata eletta Auto dell’Anno 2020: la citycar francese ha infatti sbaragliato le altre sei concorrenti che erano giunte in finale conquistando l’ambito riconoscimento. Quest’ultimo è stato assegnato a porte chiuse a causa della cancellazione del Salone di Ginevra 2020, il celebre evento che ospita ormai da anni la premiazione e che purtroppo non si è più svolto per gli ormai noti motivi legati all’epidemia del Corona Virus.

Le sette finaliste

Come accennato in precedenza, dopo un’ultima selezione tra 35 vetture erano arrivate in finale i seguenti modelli:

BMW Serie 1

Renault Clio

Tesla Model 3

Porsche Taycan

Ford Puma

Toyota Corolla

Peugeot 208

Le prime tre classificate

La giuria composta da giornalisti specializzati nel settore automotive provenienti da tutta Europa ha quindi assegnato alla Peugeot 208 ben 281 voti, regalandole così il premio di auto dell’auto che nel 2019 era stato conquistato dalla Jaguar I-Pace. Ricordiamo che con la vittoria della 208, la Casa del Leone ha ottenuto nel corso degli anni ben 6 successi in questa particolare competizione: 504 (1969), 405 (1988), 307 (2002), 308 (2014), 3008 (2017) e 208 (2020). L’attuale generazione della 208 basata sulla piattaforma CMP del Gruppo PSA può anche vantare di essere l’unica vettura del lotto proposta sia con motorizzazioni benzina, diesel che 100% elettrica. Quest’ultima variante battezzata Peugeot e-208 è spinta da un motore elettrico da 136 CV e può vantare un’autonomia di esercizio di circa 340 km. La nuova 208 è già in vendita in Italia ad un prezzo di listino che parte da 15.150 euro.

Sul secondo gradino del Podio si posiziona la Tesla Model 3, capace di conquistare ben con 242 preferenze. L’ormai celebre berlina 100% elettrica della Casa californiana fondata da Elon Musk è dioventata un vero e proprio successo commerciale, infatti nel 2019 è diventata la vettura a zero emissioni più venduta al mondo, sbalzando il primato della Nissan Leaf.

Con 222 voti, si posziona al terzo posto la Porsche Taycan, prima supercar 100% elettrica della Casa Zuffenhausen proposta in numerose versioni e capaci di offrire le prestazioni di una potentissima hypercar. Questa speciale Porsche a zero emissioni ha colpito la giuria per il suo elevato contenuto tecnologico e per il piacere di guida offerto

