Pininfarina Battista: elegante e potente con 1.900 CV

Da 0 a 100 km/h scatta più velocemente di una Formula 1 e non rinuncia ad un infotainment al passo con i tempi

Battista è il nome del fondatore della Pininfarina, colui che ha dato origine ad un’azienda che ha scritto pagine importanti nella storia dell’auto e che oggi identifica una hypercar ad impatto zero capace di segnare un nuovo corso per questa realtà che adesso si è gettata a capo fitto nella nicchia delle super sportive ad altissime prestazioni.

Uno scatto capace di bruciare una Formula 1

Quando parliamo di altissime prestazioni ci riferiamo alle Formula 1 che non riuscirebbero a stare dietro alla Battista nel classico scatto da 0 a 100 km/h. Infatti, grazie a 4 motori elettrici la hypercar dal passaporto italiano raggiunge la potenza di ben 1.900 CV, ma sopratutto una coppia mostruosa, come 2.300 Nm, che le consentono di raggiungere i 100 km/h in meno di 2 secondi ed una velocità massima di 350 km/h, toccando i 300 km/h con partenza da fermo in meno di 12 secondi. Comunque, la dinamica di guida non andrà ad inficiare il comfort di marcia, mentre l’autonomia di questa velocissima auto elettrica è di ben 500 km.

Ispirata ai capolavori italiani

A livello estetico la Battista, assicurano dalla Pininfarina, possiede una bellezza senza tempo, ispirata ad autentici capolavori a quattro ruote come la Cisitalia 202, la Ferrari Dini Berlinetta Speciale, e la Ferrari Modulo. Il team di designer capitanato da Luca Borgogno ha realizzato una vettura con la forma a goccia di altre famose creazioni Pininfarina in cui spicca l’ala posteriore che appare come divisa in due sezioni sottili messe in evidenza da luci a LED.

Infotainment al passo con i tempi

Chiaramente anche l’infotainment viene incontro alle esigenze dell’automobilista moderno, visto che è in grado di aggiornarsi autonomamente, di consentire l’ascolto della musica in streaming e di offrire una navigazione che si aggiorna in tempo reale. Non manca un’app dedicata per gestire alcune funzioni da remoto e per trovare sempre il punto di ricarica al momento opportuno durante i viaggi.

Sviluppata da Nick Heidfeld

L’ex pilota di Formula 1 e Formula E Nick Heidfeld è colui al quale è stato affidato lo sviluppo e afferma tranquillamente che la Battista è più veloce di molte auto da corsa. Per questo c’è molta attesa, anche se manca ancora la parte finale dei collaudi prima che possano avvenire le prime prove con i clienti in estate.

Saranno solamente 150 e con il pacchetto Furiosa potranno essere più cattive

La produzione delle Battista è di 150 esemplari dal costo di 1,98 milioni di euro l’uno, e con una garanzia di 3 anni o 100.000 km, ma è chiaro che ogni cliente potrà personalizzare la propria e che sarà difficile vederne due uguali. Comunque, per avere una resa dinamica ulteriormente efficace ed una mise più aggressiva c’è il pacchetto Furiosa, che vanta specifiche aerodinamiche in fibra di carbonio come uno splitter anteriore rivisto, un’ala posteriore specifica, il diffusore ed altri elementi.