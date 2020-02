Pininfarina: la Battista Anniversario debutta al Salone di Ginevra 2020

Automobili Pininfarina presenterà al Salone di Ginevra 2020 un’edizione speciale chiama Battista Anniversario, per celebrare i 90 anni dell’Azienda.

Automobili Pininfarina porterà al Salone di Ginevra 2020 un’edizione speciale della Battista per celebrare i 90 anni dell’azienda e per rendere omaggio al suo fondatore.

Il debutto a Ginevra

Questa vettura prenderà il nome di Battista Anniversario e sarà svelata in anteprima alla stampa il prossimo 2 marzo. Seguirà il debutto dell’11 marzo successivo, alle 11.30, per il pubblico della kermesse elvetica. La hypercar sarà un motivo di attrazione particolare per tutti gli appassionati che si recheranno in visita ad Salone dell’Auto di Ginevra.

Soli cinque esemplari

Questa serie speciale della Battista, nata per celebrare un anniversario così importante, sarà prodotta in appena cinque esemplari, tutti realizzati a mano presso lo stabilimento di Cambiano, in provincia di Torino. Le vetture innalzeranno ancora di più lo stile Pininfarina grazie a tutta una serie di elementi di design e a un pacchetto aerodinamico esclusivo, che renderanno ancora più prestazionale e al tempo esclusiva questa vettura unica. Nel frattempo, Automobili Pininfarina porta avanti il suo programma di sviluppo dell’hypercar elettrica grazie anche al contributo dell’ex pilota di Formula 1 Nick Heidfeld, attualmente collaudatore del costruttore italiano. L’obiettivo della ricerca è di arrivare a raggiungere prestazioni massime con un’hypercar da 1.900 CV.