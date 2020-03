Dacia Springs: svelata la prima concept elettrica del marchio

La Concept svelata in queste ore anticipa il primo modello a zero emissioni del marchio che debutterà sul mercato nel 2021.

Dacia, brand rumeno che fa parte dell’orbita del Gruppo Renault, nel corso degli anni è riuscito a ritagliarsi fette importanti di mercato grazie alla sua rivoluzionaria formula capace di proporre modelli solidi ed affidabili venduti ad un prezzo di listino decisamente concorrenziale. Ora per la Dacia si apre una nuova ed importante fase che porterà il Costruttore di Pitești verso la mobilità a zero emissioni: il primo passo verso questa transizione prende il nome di Dacia Springs, show car 100% elettrica che anticipa il SUV di serie che arriverà sul mercato nel corso del 2021.

City-crossover lungo 3,7 metri

Dal punto di vista estetico e progettuale, il rivoluzionario prototipo targato Dacia prende ispirazione dall’ampio ventaglio di prodotti dell’Alleanza Renault Nissan, come ad esempio la Renault Kwid e della City K-Ze, ottenendo così un city-crossover lungo appena 3,7 metri da lanciare sul mercato europeo dove questo tipo di vetture sta prendendo sempre più piede.

Livrea originale e fari Full LED

Dalle immagini ufficiali diramate in rete è possibile apprezzare un accostamento cromatico dedicato alla livrea esterna decisamente originale che abbina la tinta Griglio pastello con dettagli in Orange Fluo opaco, mentre la presenza dei proiettori anteriori e posteriori Full LED completa il riuscito effetto scenico. Osservando il corpo vettura spiccano inoltre alcune soluzioni aerodinamiche tipiche delle vetture elettriche, come ad esempio la mascherina anteriore totalmente chiusa. La vettura può essere ricarica sfruttando la prese di ricarica che si nasconde dentro lo sportellino posizionato all’altezza del passaruota anteriore destro.

200 km di autonomia

Per il momento i dati tecnici relativi alla Springs diffusi da Dacia sono decisamente limitati: le uniche notizie certe si riferiscono ad un’autonomia di circa 200 km (ciclo WLTP) con una carica di energia. Per il momento rimane avvolto invece nel mistero il propulsore che alimenta la vettura, non è infatti confermata l’unità elettrica da 45 CV che viene utilizzata dalla variante marchiata Renault presentata in Cina.

Dacia Springs: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +20