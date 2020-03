Koenigsegg Jesko Absolut, la più veloce di tutti i tempi

Secondo i dati dichiarati l’hypercar svedese può raggiungere i 500 km/h e in futuro non sarà costruita una vettura più veloce di lei.

Ad un anno esatto dalla presentazione della Koenigsegg Jesko, avvenuta sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019, la Casa svedese ha deciso di svelare una versione ancora più estrema di questa esotica hypercar che ha come obiettivo quello di raggiungere l’incredibile velocità massima di 500 km/h. Battezzata con l’evocativo nome di Jesko Absolut, questa nuova creazione della Casa di Ängelholm punta quindi a diventare la Koenigsegg più veloce di tutti i tempi.

Anche se quest’ultima sembra più una frase frutto di uno studio di marketing, alla Koenigsegg assicurano che la Absolut sarà davvero la vettura del marchio più veloce di sempre, anche perché in futuro non ne sarà realizzata una più veloce di lei. La vettura sfrutta un’aerodinamica molto raffinata che utilizza vistosi componenti in carbonio come l’enorme ala posteriore e il grande estrattore d’aria: in questo modo è stato possibile ottenere una downforce tale da mantenere la vettura stabile alle altissime velocità.



Il cuore di questo “razzo” su ruote è il noto V8 biturbo da 5.0 litri in grado di sviluppare 1.280 CV e 1.000 Nm di coppia massima: questi valori sono espressi quando si utilizza una benzina di tipo comune, mentre se si fa il pieno con una speciale miscela a 108 ottani, ovvero una benzina arricchita con etanolo (sigla E85), l’unità V8 raggiunge un picco di 1.600 CV e 1.500 Nm di coppia.

Per gestire cotanta abbondanza è stato scelto una trasmissione automatica a 9 rapporti sviluppata appositamente per offrire cambi marcia istantanei, senza tener conto se si tratti di scalate e del numero di marce saltate. Ora non ci resta che vedere la Koenigsegg Jesko Absolut in azione per capire se questa esotica vettura potrà mantenere la promessa di raggiungere i 500 km/h di velocità massima, diventando così l’auto più veloce del mondo.

Koenigsegg Jesko Absolut: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +7