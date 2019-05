Skoda Citigo iV e Superb iV: svolta ecologica

La Casa boema presenta delle inedite versioni di due dei suoi modelli celebri come Citigo e Superb in una nuova veste più green e più ecologica, stiamo parlando di Citigo iV e Superb iV. La prima è una vettura 100% elettrica, il primo modello di serie esclusivamente elettrico di Skoda, la seconda invece è una versione Plug-in Hybrid e anche per lei si parla della prima volta. Una svolta verso la mobilità alternativa che esalta i vertici di Skoda, come sottolineato dal Presidente di Skoda Auto, Bernhard Maier: “Oggi Skoda fa il suo ingresso nel mondo della mobilità elettrica. Si tratta di un momento molto speciale per la nostra Azienda, che il prossimo anno festeggerà il suo 125° compleanno. Il debutto è accompagnato da due modelli: il nostro primo completamente elettrico, Citigo iV come opzione d’accesso alla mobilità elettrica, e Superb iV come primo modello ibrido plug-in del Marchio. Presentiamo inoltre la versione aggiornata della nostra ammiraglia Superb, con un design ulteriormente perfezionato e nuove tecnologie”.

Superb iV: la prima ibrida

La Skoda Superb iV verrà realizzata nella fabbrica di Kvasiny, ed è il primo modello della storia del Marchio a montare un sistema ibrido plug-in formato da un motore benzina 1.4 TSI da 156 CV (115 kW) e da un motore elettrico che eroga 85 kW. La power unit sviluppa così ben 218 CV (160 kW ) e ciò permette al modello di offrire una mobilità sostenibile, che punta forte anche al piacere di guida e alle prestazioni. Per quanto riguarda la normativa la norma sui gas di scarico, Superb iV rispetta la Euro 6d‑TEMP con emissioni di CO 2 inferiori a 40 g/km. La batteria da 13 kWh consente nel ciclo WLTP fino a 55 chilometri di autonomia in modalità solo elettrica e a emissioni locali zero e può essere ricaricata a normali prese domestiche, con una wallbox oppure in marcia, attraverso il motore benzina e il sistema di recupero dell’energia in frenata. In combinazione con il motore benzina l’autonomia raggiunge 850 chilometri. Anche l’infotainment è di ultimissima generazione.

Citigo iV: sbarco nell’era elettrica

Viste le sue dimensioni, la sua agilità e la sua compattezza sembra proprio essere l’auto ideale per muoversi nelle strade dei centri urbani. La Citigo iV, la prima 100% elettrica della storia di Skoda, monta un motore elettrico capace di erogare 61 kW e, che grazie alla batteria agli ioni di litio, raggiunge un’autonomia massima di 265 chilometri secondo il ciclo WLTP. Una volta esaurita la carica, la batteria può essere ricaricata fino all’80% in un’ora, utilizzando un caricabatterie rapido a corrente continua da 40 kW e un cavo di ricarica CCS (Combined Charging System).