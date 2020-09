Offerte auto: le promozioni di settembre 2020

I nuovi incentivi anche per le diesel e benzina Euro 6, e un sempre più ampio ventaglio di offerte dalle Case costruttrici, sta confermandosi cruciale per la ripartenza. Ecco le principali promozioni.

Se non proprio un sorriso di soddisfazione, la recentissima analisi dei dati di mercato relativi ad agosto 2020 ha suscitato, in tutta la filiera automotive, quantomeno la consapevolezza di vedere la luce in fondo al tunnel. Il -0,4% di nuove immatricolazioni rispetto ad agosto 2019 è incoraggiante nei confronti di un comparto uscito con le ossa rotte dal “trimestre orribile” marzo-aprile-maggio, e che aveva fatto sentire i propri effetti anche a giugno. D’altro canto, una prima inversione di tendenza si era verificata a luglio, che si era concluso con un calo dell’11% (ben meno “tragico” rispetto al -97,6% di aprile o al -49,6% di maggio, per dire).

>> Il mercato auto in Italia si risolleva dopo il Coronavirus: ad agosto -0,4%

Ad incidere in maniera positiva sono, ovviamente, anche gli ecoincentivi per l’acquisto di nuove autovetture, i cui effetti potrebbero rivelarsi ancora più incisivi a settembre. E i vantaggi sono per tutti: per il mercato, che riceve un’ulteriore boccata d’ossigeno; per i clienti, che hanno la possibilità di usufruire di sconti anche di notevole importo; e per le stesse Case costruttrici, che possono smaltire le scorte rimaste inevase nei mesi di lockdown e nelle primissime fasi di riapertura e, nel contempo, effettuare i salutari turn-over con le unità di nuova produzione.

Anche per questo, il panorama delle promozioni di settembre 2020 prosegue su un articolato percorso già intrapreso a luglio e, soprattutto, ad agosto. Molte “condizioni speciali” rimangono invariate, con magari qualche “ritocco” in più. Altre sono di fresca istituzione.

Le principali iniziative di settembre 2020

Alfa Romeo Giulietta : le tre offerte di settembre riguardano l’allestimento Veloce (anticipo zero, prima rata a gennaio 2021, fino a 10.000 euro di vantaggi con finanziamento Fca Bank), Giulietta Ti (da 199 euro al mese, anticipo zero e prima rata a gennaio 2021) e Giulietta Sprint (da 199 euro al mese, anticipo zero e prima rata a gennaio 2021)

: le tre offerte di settembre riguardano l’allestimento (anticipo zero, prima rata a gennaio 2021, fino a 10.000 euro di vantaggi con finanziamento Fca Bank), (da 199 euro al mese, anticipo zero e prima rata a gennaio 2021) e (da 199 euro al mese, anticipo zero e prima rata a gennaio 2021) Alfa Romeo Giulia : in promozione da 349 euro al mese con leasing o finanziamento, prima rata a gennaio 2021 e polizza Furto-incendio inclusa; con Alfa Premium Lease, da 299 euro al mese + IVA compresi assicurazione RC Auto, polizza Furto-incendio e piano manutenzione Easy Care

: in promozione da 349 euro al mese con leasing o finanziamento, prima rata a gennaio 2021 e polizza Furto-incendio inclusa; con Alfa Premium Lease, da 299 euro al mese + IVA compresi assicurazione RC Auto, polizza Furto-incendio e piano manutenzione Easy Care Alfa Romeo Stelvio: da 349 euro al mese con leasing o finanziamento, prima rata a gennaio 2021 e polizza Furto-incendio inclusa; con LeasysMiles da 399 euro al mese zero anticipo, tutti i servizi inclusi e si pagano soltanto i km percorsi.

Fino al 31 ottobre 2020, la formula Audi Value propone la gamma dei Quattro Anelli con una serie di interessanti offerte: prime tre rate rimborsate, possibilità di personalizzare l’anticipo, la rata, la durata, il chilometraggio e gli eventuali servizi aggiuntivi in base alle personali esigenze, nonché l’ottenimento dell’estensione di garanzia Audi Extended Warranty 1 anno o 60.000 km, e la manutenzione Audi Premium Care 24 mesi o 30.000 km.

Audi A1 : da 179 euro al mese con 6.097 euro di anticipo; Audi A1 Citycarver: da 179 euro al mese e 6.124 euro di anticipo

: da 179 euro al mese con 6.097 euro di anticipo; Audi A1 Citycarver: da 179 euro al mese e 6.124 euro di anticipo Audi A3 Sportback : da 199 euro al mese e 10.848,54. euro di anticipo

: da 199 euro al mese e 10.848,54. euro di anticipo Audi A4 Avant : da 299 euro al mese e 14.347 euro di anticipo

: da 299 euro al mese e 14.347 euro di anticipo Audi A5 Sportback : da 359 euro al mese e 18.399,35 euro di anticipo

: da 359 euro al mese e 18.399,35 euro di anticipo Audi A6 Avant : da 369 euro al mese e 20.517,73 euro di anticipo

: da 369 euro al mese e 20.517,73 euro di anticipo Audi Q3 : da 269 euro al mese e 11.846,58 euro di anticipo

: da 269 euro al mese e 11.846,58 euro di anticipo Audi Q3 Sportback : da 269 euro al mese e 14.128,69 euro di anticipo

: da 269 euro al mese e 14.128,69 euro di anticipo Audi Q7: da 459 euro al mese e 27.573,28 euro di anticipo (versione 55 TFSI e Quattro Sport ibrida plug-in).

La scelta di promozioni da parte del marchio di Monaco di Baviera è altrettanto ampia. Di seguito il dettaglio delle iniziative valevoli per il mese di settembre 2020, relative alla formula Bmw Why-Buy che resterà in vigore fino al 30 settembre.

Bmw Serie 1 : a partire da 160 euro al mese

: a partire da 160 euro al mese Bmw Serie 2 Gran Coupé : Da 250 euro al mese

: Da 250 euro al mese Bmw Serie 2 Active Tourer : da 300 euro al mese

: da 300 euro al mese Bmw Serie 2 Active Tourer Plug-in Hybrid : da 270 euro al mese

: da 270 euro al mese Bmw Serie 3 : da 220 euro al mese

: da 220 euro al mese Bmw Serie 3 Touring : da 240 euro al mese

: da 240 euro al mese Bmw X1 : da 170 euro al mese

: da 170 euro al mese Bmw X2 : da 170 euro al mese

: da 170 euro al mese Bmw X3 : da 215 euro al mese

: da 215 euro al mese Bmw X4 : da 260 euro al mese

: da 260 euro al mese Bmw X5 : da 330 euro al mese

: da 330 euro al mese Bmw X6 : da 500 euro al mese

: da 500 euro al mese Bmw i3: da 306 euro al mese.

Di seguito i dettagli delle offerte (che prevedono fino ad 8.000 euro di ecobonus con rottamazione) che il marchio del “Double Chevron” mette in campo anche a settembre 2020 (per i contratti stipulati fino al 7 settembre).

Citroen C1 : da 6.650 euro anziché 10.750 euro oppure da 119 euro al mese anticipo zero e prima rata a dicembre 2020

: da 6.650 euro anziché 10.750 euro oppure da 119 euro al mese anticipo zero e prima rata a dicembre 2020 Citroen C3 : da 9.900 euro con anziché 14.100 euro

: da 9.900 euro con anziché 14.100 euro Citroen C3 Aircross : da 13.900 euro anziché 18.650 euro

: da 13.900 euro anziché 18.650 euro Citroen C5 Aircross : da 19.500 euro anziché 26.350 euro; per la versione Hybrid Plug-in, prezzo promo 32.900 euro anziché 41.900 euro

: da 19.500 euro anziché 26.350 euro; per la versione Hybrid Plug-in, prezzo promo 32.900 euro anziché 41.900 euro Citroen C4 Cactus: da 14.900 euro anziché 20.200 euro oppure da 255 euro al mese anticipo zefro e prima rata a dicembre 2020.

Il marchio romeno da lungo tempo nell’orbita Renault Groupe organizza la promozione “Dacia for You”, che suddivide gli importi mensili su base giornaliera. Di seguito tutti i dettagli.

Dacia Duster : fino al 30 settembre, la nuova versione 1.0 TCe 100 ECO-G turbo GPL è in promozione a 13.400 euro con 3.250 euro di anticipo, 3.250 euro di anticipo, 36 rate da 148,27 euro e valore futuro garantito di 7.325 euro pari alla rata finale per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km

: fino al 30 settembre, la è in promozione a 13.400 euro con 3.250 euro di anticipo, 3.250 euro di anticipo, 36 rate da 148,27 euro e valore futuro garantito di 7.325 euro pari alla rata finale per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km Dacia Sandero Streetway : da 8.850 euro con 36 rate mensili da 121,13 (esempio riferito alla versione Comfort 1.0 SCe 75 CV) e valore futuro garantito di 4.646 euro pari alla rata finale per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km

: da 8.850 euro con 36 rate mensili da 121,13 (esempio riferito alla versione Comfort 1.0 SCe 75 CV) e valore futuro garantito di 4.646 euro pari alla rata finale per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km Dacia Lodgy: l’offerta prevede (esempio riferito alla versione Essential 1.5 Blue dCi 95 CV, in vendita a 12.650 euro IVA compresa) 2.750 euro di anticipo, 36 rate da 150,03 euro e valore futuro garantito di 6.950 euro pari alla rata finale per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km.

DS3 Crossback : con incentivi statali e finanziamento “ Style Drive ”, a 179 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “ Free2Move Lease ”, da 290 euro al mese

: con incentivi statali e finanziamento “ ”, a 179 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “ ”, da 290 euro al mese DS3 Crossback E-Tense : con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 325 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 310 euro al mese

: con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 325 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 310 euro al mese DS7 Crossback : con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 299 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 350 euro al mese

: con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 299 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 350 euro al mese DS7 Crossback E-Tense 4×4: con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 495 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 400 euro al mese.

Il “lotto” di promozioni di settembre 2020 riguarda i modelli Panda, 500, 500L, 500X e Tipo.

Fiat Panda : gamma in offerta da 6.500 euro con gli ecoincentivi statali; Fiat Panda Hybrid da 8.000 euro con formula zero anticipo (anziché 9.500 euro); Fiat Panda Trussardi Hybrid da 11.400 euro con gli incentivi; Fiat Panda 4×4 da 13.000 euro anziché 14.500 euro(anziché 12.900 euro); Fiat Panda Easy metano da 10.700 euro anziché 12.200 euro

: gamma in offerta da 6.500 euro con gli ecoincentivi statali; da 8.000 euro con formula zero anticipo (anziché 9.500 euro); da 11.400 euro con gli incentivi; da 13.000 euro anziché 14.500 euro(anziché 12.900 euro); da 10.700 euro anziché 12.200 euro Fiat 500 Hybrid : fino al 30 settembre 2020 in offerta da 9.600 euro (anziché 11.100 euro) con gli incentivi statali

: fino al 30 settembre 2020 in offerta da 9.600 euro (anziché 11.100 euro) con gli incentivi statali Fiat 500L : in promozione da 11.900 euro anziché 13.900 euro

: in promozione da 11.900 euro anziché 13.900 euro Fiat 500X : da 14.900 euro anziché 16.900 euro (più 500 euro su una selezione di vetture in pronta consegna); versione 500X Sport fino a 7.000 euro di extrabonus e anticipo zero (più 500 euro su una selezione di vetture in pronta consegna)

: da 14.900 euro anziché 16.900 euro (più 500 euro su una selezione di vetture in pronta consegna); versione fino a 7.000 euro di extrabonus e anticipo zero (più 500 euro su una selezione di vetture in pronta consegna) Fiat Tipo: versione Tipo Street More 4 porte da 10.900 euro anziché 12.900 euro; Tipo Sport More da 16.700 euro anziché 18.700 euro; Tipo Street More da 11.900 euro anziché 13.900 euro; Tipo Station Wagon More da 13.200 euro anziché 15.200 euro. Per tutte le offerte, in più 500 euro su una selezione di vetture in pronta consegna.

Ford Fiesta : in promozione, fino al 30 settembre, da 10.650 euro anziché 17.050 euro (per esemplari in pronta consegna e con usato da rottamare; esempio riferito alla versione Connect 5 Porte Benzina 1.1 75 CV), anticipo zero, 36 rate da 162 euro al mese e Valore futuro garantito da 7.502 euro; senza rottamazione, anticipo zero, 36 rate da 185 euro, Valore futuro garantito 7.502 euro. Varie formule di promozione e finanziamento sono previste per le configurazioni Fiesta Connect EcoBoost Hybrid, Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium EcoBoost Hybrid, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta ST-Line EcoBoost Hybrid, Fiesta ST, Fiesta Active, Fiesta Active EcoBoost Hybrid e Fiesta Vignale

: in promozione, fino al 30 settembre, da 10.650 euro anziché 17.050 euro (per esemplari in pronta consegna e con usato da rottamare; esempio riferito alla versione Connect 5 Porte Benzina 1.1 75 CV), anticipo zero, 36 rate da 162 euro al mese e Valore futuro garantito da 7.502 euro; senza rottamazione, anticipo zero, 36 rate da 185 euro, Valore futuro garantito 7.502 euro. Varie formule di promozione e finanziamento sono previste per le configurazioni Fiesta Connect EcoBoost Hybrid, Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium EcoBoost Hybrid, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta ST-Line EcoBoost Hybrid, Fiesta ST, Fiesta Active, Fiesta Active EcoBoost Hybrid e Fiesta Vignale Ford EcoSport : in allestimento Connect, fino a 6.300 euro di vantaggio cliente, anticipo zero e 287 euro al mese, prezzo promo da 16.450 euro (solo per veicoli in pronta consegna e con usato da rottamare). Analoghe offerte per le configurazioni EcoSport Titanium ed EcoSport ST-Line

: in allestimento Connect, fino a 6.300 euro di vantaggio cliente, anticipo zero e 287 euro al mese, prezzo promo da 16.450 euro (solo per veicoli in pronta consegna e con usato da rottamare). Analoghe offerte per le configurazioni EcoSport Titanium ed EcoSport ST-Line Ford Puma : fino a 6.300 euro di vantaggio cliente, anticipo zero, 240 euro al mese, prezzo promo da 16.450 euro (versione Titanium 1.0 EcoBoost 125 CV) per veicoli pronta consegna e con usato da rottamare; con finanziamento IdeaFord, anticipo zero, 264 euro al mese per 36 mesi e Valore futuro garantito di 11.603 euro (con usato da rottamare) o anticipo zero, 36 rate da 334 euro al mese e 11.515 euro di Valore futuro garantito. Le iniziative di promozione riguardano le varianti Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X, Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X, Puma ST-Line, Puma ST-Line EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line X, Puma ST-Line X EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line X

: fino a 6.300 euro di vantaggio cliente, anticipo zero, 240 euro al mese, prezzo promo da 16.450 euro (versione Titanium 1.0 EcoBoost 125 CV) per veicoli pronta consegna e con usato da rottamare; con finanziamento IdeaFord, anticipo zero, 264 euro al mese per 36 mesi e Valore futuro garantito di 11.603 euro (con usato da rottamare) o anticipo zero, 36 rate da 334 euro al mese e 11.515 euro di Valore futuro garantito. Le iniziative di promozione riguardano le varianti Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X, Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X, Puma ST-Line, Puma ST-Line EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line X, Puma ST-Line X EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line X Ford Focus : fino al 30 settembre, in promozione a partire da 15.200 euro (riferito alla versione 1.0 EcoBoost 100 CV Business) per vetture in pronta consegna con usato da rottamare. Finanziamento IdeaFord: da 223 euro al mese per 36 mesi e 10.739 euro di Valore futuro garantito (con usato da rottamare) o 246 euro al mese per 36 mesi e 10.739 euro di Valore futuro garantito (senza usato da rottamare). Le offerte riguardano anche gli allestimenti ST-Line, Active, Active V e Ford Focus ST

: fino al 30 settembre, in promozione a partire da 15.200 euro (riferito alla versione 1.0 EcoBoost 100 CV Business) per vetture in pronta consegna con usato da rottamare. Finanziamento IdeaFord: da 223 euro al mese per 36 mesi e 10.739 euro di Valore futuro garantito (con usato da rottamare) o 246 euro al mese per 36 mesi e 10.739 euro di Valore futuro garantito (senza usato da rottamare). Le offerte riguardano anche gli allestimenti ST-Line, Active, Active V e Ford Focus ST Ford Kuga: la promozione valida fino al 30 settembre 2020 prevede Kuga in allestimento Titanium 1.5 EcoBoost 150 CV 2WD a 21.650 euro (7.100 euro di vantaggio cliente); con finanziamento IdeaFord: anticipo zero, 36 rate da 345 euro al mese e valore futuro garantito di 14.087 euro (con usato da rottamare), oppure anticipo zero, 36 rate da 368 euro al mese e valore futuro garantito di 14.280 euro senza usato da rottamare. Analoghe proposte interessano le configurazioni Kuga Titanium Hybrid, Kuga Titanium X, Kuga Titanium X Hybrid, ST-Line, ST-Line Hybrid, ST-Line X, ST-Line X Hybrid, Vignale e Vignale Hybrid.

Honda e : la simpatica citycar 100% elettrica viene proposta, fino al 30 settembre 2020, con bonus rottamazione (8.000 euro) a 28.060 euro con 4.410 euro di anticipo, 47 rate da 289 euro al mese e valore futuro garantito di 14.245 euro

: la simpatica 100% elettrica viene proposta, fino al 30 settembre 2020, con (8.000 euro) a 28.060 euro con 4.410 euro di anticipo, 47 rate da 289 euro al mese e valore futuro garantito di 14.245 euro Honda Jazz : la nuova gamma Hybrid è in promozione, fino al 30 settembre 2020, a partire da 18.250 euro con 3.900 euro di anticipo, 47 rate da 185 euro al mese e 8.325 euro di valore futuro garantito

: la nuova gamma è in promozione, fino al 30 settembre 2020, a partire da 18.250 euro con 3.900 euro di anticipo, 47 rate da 185 euro al mese e 8.325 euro di valore futuro garantito Honda CR-V Hybrid : in promozione, fino al 30 settembre, da 29.200 euro anziché 34.200 euro, con 6.450 euro di anticipo, 47 rate da 299 euro al mese e 12.654 euro di valore futuro garantito

: in promozione, fino al 30 settembre, da 29.200 euro anziché 34.200 euro, con 6.450 euro di anticipo, 47 rate da 299 euro al mese e 12.654 euro di valore futuro garantito Honda HR-V : fino al 30 settembre, in offerta a partire da 19.900 euro anziché 24.150 euro, con 4.450 euro di anticipo, 47 rate da 199 euro al mese e valore futuro garantito di 8.935 euro

: fino al 30 settembre, in offerta a partire da 19.900 euro anziché 24.150 euro, con 4.450 euro di anticipo, 47 rate da 199 euro al mese e valore futuro garantito di 8.935 euro Honda Civic: in promozione fino al 30 settembre a partire da 19.450 euro anziché 23.700 euro in caso di rottamazione, 6.700 euro di anticipo, 47 rate da 199 euro al mese e valore futuro garantito di 5.678,75 euro.

Prosegue il servizio di virtual tour “Click to Buy”, funzionalità online che permette una “presa visione” da vicino dell’intera gamma in pronta consegna, la selezione della vettura desiderata presso lo showroom più vicino e la sua configurazione. Contestualmente, il marchio coreano prosegue, a settembre 2020, il programma di offerte con finanziamento i-Plus Gold, con sconti e 4 anni di polizza Furto-incendio, per vetture disponibili a stock. Di seguito alcuni esempi.

Hyundai i10: da 11.050 euro anziché 15.000 euro, con 2.750 euro di anticipo e rate da 99 euro al mese; oppure in configurazione 1.0 GPL Advanced, da 8.550 euro (anziché 12.700 euro) con 100 euro di anticipo e rate da 165 euro al mese.

Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe : le nuove configurazioni ibride plug-in vengono proposte, ad agosto 2020, fino a 7.000 euro di incentivi Fca, da 249 euro al mese (Renegade) e 329 euro al mese (Compass) e prima rata a gennaio 2021

e : le nuove configurazioni ibride plug-in vengono proposte, ad agosto 2020, fino a 7.000 euro di incentivi Fca, da 249 euro al mese (Renegade) e 329 euro al mese (Compass) e prima rata a gennaio 2021 Jeep Renegade : fino al 30 settembre, in offerta a 17.500 euro (anziché 19.900 euro) e anticipo zero con finanziamento Jeep Flexi ; oppure con Noleggio Chiaro da 199 euro al mese; con Jeep Miles da 249 euro al mese e primi 1.000 km inclusi

: fino al 30 settembre, in offerta a 17.500 euro (anziché 19.900 euro) e anticipo zero con finanziamento ; oppure con da 199 euro al mese; con da 249 euro al mese e primi 1.000 km inclusi Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid : fino al 30 settembre, con l’ecobonus statale di 2.000 euro, il contributo Jeep e dei concessionari aderenti, in promozione a 30.950 euro. Con finanziamento Jeep Flexi Excellence : Anticipo 5.000 euro, 48 rate da 249 euro, 19.525,56 euro di valore futuro garantito

: fino al 30 settembre, con l’ecobonus statale di 2.000 euro, il contributo Jeep e dei concessionari aderenti, in promozione a 30.950 euro. Con finanziamento : Anticipo 5.000 euro, 48 rate da 249 euro, 19.525,56 euro di valore futuro garantito Jeep Compass : fino al 30 settembre 2020, in promozione da 21.900 euro con finanziamento Jeep Flexi; oppure da 279 euro al mese con Jeep Miles; Jeep Compass Limited : da 249 euro al mese con formula Noleggio Chiaro

: fino al 30 settembre 2020, in promozione da 21.900 euro con finanziamento Jeep Flexi; oppure da 279 euro al mese con Jeep Miles; : da 249 euro al mese con formula Noleggio Chiaro Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid : in offerta a settembre da 329 euro al mese

: in offerta a settembre da 329 euro al mese Jeep Wrangler: con Jeep Free a 18.000 euro e possibilità, dopo due anni, di tenere, cambiare o restituire la vettura.

Kia e-Niro e Kia e-Soul : in promozione, a settembre 2020, con vantaggi cliente fino al 12.500 euro grazie agli ecoincentivi

e : in promozione, a settembre 2020, con fino al 12.500 euro grazie agli ecoincentivi Kia XCeed: in configurazione PHEV, fino a 8.750 euro di eco-incentivi con la formula di finanziamento Scelta Kia Special e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura.

Per la longeva “segmento B” Ypsilon, da diverso tempo rimasta ultimo baluardo del nobile marchio torinese, le offerte di settembre 2020 riguardano la configurazione EcoChic, proposta come segue:

Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic : da 8.750 euro con finanziamento ed ecobonus statale in caso di rottamazione e zero anticipo

: da 8.750 euro con finanziamento ed ecobonus statale in caso di rottamazione e zero anticipo Lancia Ypsilon EcoChic GPL : da 12.000 euro, con finanziamento e zero anticipo

: da 12.000 euro, con finanziamento e zero anticipo Lancia Ypsilon EcoChic Metano: da 12.200 euro con finanziamento ed ecobonus statale in caso di rottamazione e zero anticipo.

Numerose offerte vengono proposte dal marchio di Hiroshima anche a settembre 2020, in virtù degli incentivi statali e degli sconti Casa.

Mazda 2 : da 13.800 euro (con rottamazione) anziché 17.800 euro, con 2.745 euro di anticipo e rate da 169 euro

: da 13.800 euro (con rottamazione) anziché 17.800 euro, con 2.745 euro di anticipo e rate da 169 euro Mazda 3 : da 21.200 euro (con rottamazione) anziché 24.700 euro, con 5.560 euro di anticipo e rate da 219 euro

: da 21.200 euro (con rottamazione) anziché 24.700 euro, con 5.560 euro di anticipo e rate da 219 euro Mazda CX-3 : a settembre, in promo da 18.900 euro anziché 22.900 euro (con rottamazione); con 6.114 euro di anticipo e rate da 199 euro

: a settembre, in promo da 18.900 euro anziché 22.900 euro (con rottamazione); con 6.114 euro di anticipo e rate da 199 euro Mazda CX-5 : da 27.100 euro (in caso di permuta o rottamazione) anziché 32.350 euro, con 8.971 euro di anticipo e rate da 269 euro

: da 27.100 euro (in caso di permuta o rottamazione) anziché 32.350 euro, con 8.971 euro di anticipo e rate da 269 euro Mazda CX-30 : da 22.650 euro (con rottamazione) anziché 26.150 euro, con 6.055 euro di anticipo e rate da 239 euro

: da 22.650 euro (con rottamazione) anziché 26.150 euro, con 6.055 euro di anticipo e rate da 239 euro Mazda MX-30 : il nuovissimo SUV 100% elettrico che contrassegna l’ingresso di Mazda nel settore “zero emission” viene, a settembre 2020, offerto a partire da 34.900 euro e fino a 10.450 euro di vantaggi (in caso di rottamazione) con gli Ecobonus Mazda e gli incentivi statali

: il nuovissimo SUV che contrassegna l’ingresso di Mazda nel settore “zero emission” viene, a settembre 2020, offerto a partire da 34.900 euro e fino a 10.450 euro di vantaggi (in caso di rottamazione) con gli Ecobonus Mazda e gli incentivi statali Mazda 6 : anche la “ammiraglia” è in offerta; in questo caso, a settembre ci sono fino a 6.750 euro di vantaggi (in caso di permuta o rottamazione) con gli Ecobonus Mazda

: anche la “ammiraglia” è in offerta; in questo caso, a settembre ci sono fino a 6.750 euro di vantaggi (in caso di permuta o rottamazione) con gli Ecobonus Mazda Mazda MX-5: la spider più longeva e più venduta di sempre è in promozione, anche a settembre 2020, con formula “Get&Drive”: 16.750 euro di anticipo, zero rate per due anni e possibilità di scegliere se tenerla, sostituirla o restituirla; in configurazione MX-5 RF (prezzo da 38.600 euro) la formula “Get & Drive” prevede un anticipo di 19.300 euro.

Anche a settembre, la gamma ibrida plug-in EQPower viene proposta, relativamente alle vetture da immatricolare entro il 31 dicembre 2020, con incentivi fino a 8.500 euro in caso di rottamazione. Di seguito alcuni esempi.

Mercedes Classe A 250 e EQPower Automatic Sport : con leasing myDrivePass è offerta a 290 euro al mese per 35 mesi, con 6.000 euro di anticipo, e possibilità dopo tre anni di restituire la vettura.

: con myDrivePass è offerta a 290 euro al mese per 35 mesi, con 6.000 euro di anticipo, e possibilità dopo tre anni di restituire la vettura. Mercedes GLE 350 de 4Matic EQPower Premium: 7.850 euro di anticipo e 35 canoni mensili da 650 euro.

Di seguito alcune proposte con formula finanziaria “Restart Leasing my Drive Pass”.

Mercedes Classe A berlina : da 26.670 euro, con un minimo di 60 rate mensili da 319 euro e 5.534 euro di anticipo

: da 26.670 euro, con un minimo di 60 rate mensili da 319 euro e 5.534 euro di anticipo Mercedes Classe B : da 24.112 euro, con un minimo di 60 rate mensili da 261 euro e 5.534 euro di anticipo

: da 24.112 euro, con un minimo di 60 rate mensili da 261 euro e 5.534 euro di anticipo Mercedes Classe C : da 43.009 euro, con un minimo di 60 rate mensili da 548,72 euro e 5.534 euro di anticipo

: da 43.009 euro, con un minimo di 60 rate mensili da 548,72 euro e 5.534 euro di anticipo Mercedes CLA : da 32.285 euro, con un minimo di 60 rate mensili da 366,21 euro e 5.534 euro di anticipo

: da 32.285 euro, con un minimo di 60 rate mensili da 366,21 euro e 5.534 euro di anticipo Mercedes GLA: da 34.620 euro, con un minimo di 60 rate mensili da 426,25 euro e 5.534 euro di anticipo.

Il marchio di Oxford applica alla propria gamma la formula promozionale “Why-Buy Flex”, proposta simile a quella adottata dalla capogruppo Bmw. di seguito i dettagli dell’offerta, che dà al cliente la possibilità, dopo un anno, di tenere, cambiare o restituire la vettura.

Mini Cooper 3 porte Baker Street Edition : ad agosto 2020, con finanziamento “Why-Buy Flex” in promozione a 137 euro al mese per un anno

: ad agosto 2020, con finanziamento “Why-Buy Flex” in promozione a 137 euro al mese per un anno Mini Cooper 5 porte Baker Street Edition : medesime condizioni, prime 11 rate da 138 euro al mese e, se si sceglie di tenerla, 36 rate da 282 euro al mese

: medesime condizioni, prime 11 rate da 138 euro al mese e, se si sceglie di tenerla, 36 rate da 282 euro al mese Mini Cooper Clubman Mayfair Edition : con finanziamento Why-Buy Flex, 11 rate mensili da 150 euro l’una e, a scelta, 36 successive rate da 354 euro al mese

: con finanziamento Why-Buy Flex, 11 rate mensili da 150 euro l’una e, a scelta, 36 successive rate da 354 euro al mese Mini Full Electric XL: la formula “Why-Buy Flex” offre la nuova variante “zero emission” di Mini con undici rate da 180 euro al mese e, qualora il cliente decida di tenerla, 36 rate successive da 480 euro al mese.

Nissan

Nissan Micra : a settembre, formula Intelligent Buy con ecoincentivi e in caso di rottamazione a 10.200 euro anziché 11.300 euro; oppure da 153 euro al mese anticipo zero (esempio riferito alla configurazione Acenta IG-T 100)

: a settembre, formula con ecoincentivi e in caso di rottamazione a 10.200 euro anziché 11.300 euro; oppure da 153 euro al mese anticipo zero (esempio riferito alla configurazione Acenta IG-T 100) Nissan Juke : da 219 euro al mese con anticipo di 3.900 euro (N-Connecta), oppure da 269 euro al mese con 7.750 euro di incentivi (N-Tec Start 1.3 Dig-T)

: da 219 euro al mese con anticipo di 3.900 euro (N-Connecta), oppure da 269 euro al mese con 7.750 euro di incentivi (N-Tec Start 1.3 Dig-T) Nissan Qashqai : in noleggio da 229 euro al mese con 3.850 euro di anticipo, oppure da 269 euro al mese con 7.750 euro di incentivo

: in noleggio da 229 euro al mese con 3.850 euro di anticipo, oppure da 269 euro al mese con 7.750 euro di incentivo Nissan X-Trail : fino a 8.650 euro di ecoincentivi (sempre in caso di permuta o rottamazione), oppure da 269 euro al mese con 7.650 euro di Ecobonus

: fino a 8.650 euro di ecoincentivi (sempre in caso di permuta o rottamazione), oppure da 269 euro al mese con 7.650 euro di Ecobonus Nissan Leaf: fino a 12.000 euro di ecoincentivi (anziché 11.300 euro) con Intelligent Buy e in caso di rottamazione.

Opel Corsa : a settembre, con “ Super Rottamazione Opel ” viene proposta fino a 5.000 euro di vantaggi (in promozione da 10.350 euro) e rate da 139 euro al mese; oppure in noleggio Free2MoveLease da 299 euro al mese per 12 mesi

: a settembre, con “ ” viene proposta fino a 5.000 euro di vantaggi (in promozione da 10.350 euro) e rate da 139 euro al mese; oppure in noleggio da 299 euro al mese per 12 mesi Opel Corsa-e : fino al 30 settembre, la campagna “Super Rottamazione Opel” propone fino a 13.500 euro di vantaggi, e rate da 189 euro al mese con Opel Protection

: fino al 30 settembre, la campagna “Super Rottamazione Opel” propone fino a 13.500 euro di vantaggi, e rate da 189 euro al mese con Opel Protection Opel Astra : a settembre, con “Opel Protection” fino a 8.125 euro di vantaggi e rate da 199 euro al mese; oppure in noleggio Free2MoveLease da 339 euro al mese

: a settembre, con “Opel Protection” fino a 8.125 euro di vantaggi e rate da 199 euro al mese; oppure in noleggio Free2MoveLease da 339 euro al mese Opel Astra Sports Tourer : da 199 euro al mese e fino a 8.395 euro di vantaggi; oppure con formula noleggio a partire da 349 euro al mese

: da 199 euro al mese e fino a 8.395 euro di vantaggi; oppure con formula noleggio a partire da 349 euro al mese Opel Crossland X : fino a 7.500 euro di vantaggi (prezzo promo da 12.950 euro) e rate da 159 euro; a noleggio, da 269 euro al mese

: fino a 7.500 euro di vantaggi (prezzo promo da 12.950 euro) e rate da 159 euro; a noleggio, da 269 euro al mese Opel Grandlad X: in promo da 19.900 euro e fino a 7.500 euro di vantaggi con rate mensili da 199 euro; oppure in formula noleggio Free2MoveLease da 299 euro al mese. Per Grandland X Hybrid Plug-in, fino a 12.000 euro di vantaggi e rate da 369 euro al mese, o ancora a noleggio Free2Move Lease da 399 euro al mese.

Peugeot 108 : fino a 4.000 euro di Ecobonus. A settembre, da 99 euro al mese per il primo anno e da 169 euro al mese dal secondo anno, anticipo zero, per gli esemplari in pronta consegna

: fino a 4.000 euro di Ecobonus. A settembre, da 99 euro al mese per il primo anno e da 169 euro al mese dal secondo anno, anticipo zero, per gli esemplari in pronta consegna Peugeot 208 : fino a 4.500 euro di Ecobonus. Proposta di settembre: da 129 euro al mese per il primo anno e da 185 euro al mese dal secondo anno con anticipo zero, per gli esemplari in pronta consegna. Noleggio Free2Move Lease : da 239 euro al mese IVA compresa per 48 mesi

: fino a 4.500 euro di Ecobonus. Proposta di settembre: da 129 euro al mese per il primo anno e da 185 euro al mese dal secondo anno con anticipo zero, per gli esemplari in pronta consegna. Noleggio : da 239 euro al mese IVA compresa per 48 mesi Peugeot e-208 : da 249 euro al mese per il primo anno e da 320 euro al mese dal secondo anno, con anticipo zero. Noleggio Free2Move Lease: da199 euro al mese IVA compresa per 12 mesi (sempre per le vetture in pronta consegna)

: da 249 euro al mese per il primo anno e da 320 euro al mese dal secondo anno, con anticipo zero. Noleggio Free2Move Lease: da199 euro al mese IVA compresa per 12 mesi (sempre per le vetture in pronta consegna) Peugeot 308 : fino a 8.000 euro di Ecobonus per vetture a stock in pronta consegna. Per la configurazione 308 Station Wagon , da 189 euro per il primo anno e da 312 euro al mese a partire dal secondo anno con anticipo zero

: fino a 8.000 euro di Ecobonus per vetture a stock in pronta consegna. Per la configurazione , da 189 euro per il primo anno e da 312 euro al mese a partire dal secondo anno con anticipo zero Peugeot 508 : fino a 9.000 euro di Ecobonus (anche per la declinazione 508 SW ), e da 279 euro al mese per il primo anno e da 422 euro al mese a partire dal secondo anno

: fino a 9.000 euro di Ecobonus (anche per la declinazione ), e da 279 euro al mese per il primo anno e da 422 euro al mese a partire dal secondo anno Peugeot 2008 : fino a 4.500 euro di Ecobonus su tutta la gamma; in offerta da 189 euro al mese per il primo anno e da 265 euro al mese a partire dal secondo anno, sempre per vetture in stock. Noleggio Free2Move Lease: da 269 euro al mese per 36 mesi per le vetture in pronta consegna

: fino a 4.500 euro di Ecobonus su tutta la gamma; in offerta da 189 euro al mese per il primo anno e da 265 euro al mese a partire dal secondo anno, sempre per vetture in stock. Noleggio Free2Move Lease: da 269 euro al mese per 36 mesi per le vetture in pronta consegna Peugeot e-2008 : da 289 euro al mese per il primo anno e da 382 euro al mese a partire dal secondo anno per le vetture in pronta consegna. A noleggio Free2Move Lease: da 360 euro al mese IVA compresa

: da 289 euro al mese per il primo anno e da 382 euro al mese a partire dal secondo anno per le vetture in pronta consegna. A noleggio Free2Move Lease: da 360 euro al mese IVA compresa Peugeot 3008 : fino a 6.000 euro di Ecobonus per tutta la gamma. L’offerta di settembre 2020 prevede rate da 249 euro al mese per il primo anno e da 375 euro al mese a partire dal secondo anno, per gli esemplari in pronta consegna. Noleggio Free2Move Lease: da 359 euro al mese IVA compresa per 36 mesi, riferito agli esemplari in pronta consegna

: fino a 6.000 euro di Ecobonus per tutta la gamma. L’offerta di settembre 2020 prevede rate da 249 euro al mese per il primo anno e da 375 euro al mese a partire dal secondo anno, per gli esemplari in pronta consegna. Noleggio Free2Move Lease: da 359 euro al mese IVA compresa per 36 mesi, riferito agli esemplari in pronta consegna Peugeot 5008: fino a 7.500 euro di Ecobonus su tutta la gamma. Con rateizzazione anticipo zero, da 269 euro al mese per il primo anno e da 408 euro al mese a partire dal secondo anno.

Anche a settembre 2020 la “Marque à Losange” mette in atto l’iniziativa “Renault Best for You”, che prevede consistenti vantaggi cliente in caso di rottamazione.

Renault Twingo : da 89 euro al mese e oltre 4.000 euro di vantaggi

: da 89 euro al mese e oltre 4.000 euro di vantaggi Renault Clio GPL : da 119 euro al mese e oltre 5.000 euro di vantaggi

: da 119 euro al mese e oltre 5.000 euro di vantaggi Renault Clio Hybrid : da 149 euro al mese e oltre 5.000 euro di vantaggi

: da 149 euro al mese e oltre 5.000 euro di vantaggi Renault Captur GPL : da 149 euro al mese e oltre 4.500 euro di vantaggi

: da 149 euro al mese e oltre 4.500 euro di vantaggi Renault Captur Hybrid Plug-in : da 249 euro al mese e oltre 8.000 euro di vantaggi

: da 249 euro al mese e oltre 8.000 euro di vantaggi Renault Kangoo : da 239 euro al mese e oltre 6.000 euro di vantaggi

: da 239 euro al mese e oltre 6.000 euro di vantaggi Renault Mégane : da 239 euro al mese e oltre 7.000 euro di vantaggi

: da 239 euro al mese e oltre 7.000 euro di vantaggi Renault Scénic : da 249 euro al mese e oltre 6.500 euro di vantaggi

: da 249 euro al mese e oltre 6.500 euro di vantaggi Renault Kadjar : da 249 euro al mese e oltre 8.000 euro di vantaggi

: da 249 euro al mese e oltre 8.000 euro di vantaggi Renault Zoe : da 119 euro al mese e oltre 10.000 euro di vantaggi

: da 119 euro al mese e oltre 10.000 euro di vantaggi Renault Twizy: da 109 euro al mese.

Seat Ibiza : da 139 euro al mese con 5.000 euro di ecoincentivi, 4 anni di garanzia e prime tre rate rimborsate

: da 139 euro al mese con 5.000 euro di ecoincentivi, 4 anni di garanzia e prime tre rate rimborsate Seat Leon : da 19.500 euro oppure da 159 euro al mese con 4.000 euro di incentivi e 2 anni di garanzia aggiuntivi

: da 19.500 euro oppure da 159 euro al mese con 4.000 euro di incentivi e 2 anni di garanzia aggiuntivi Seat Leon Sportstourer : da 209 euro al mese con 7.500 euro di ecoincentivi (anche per la variante a metano), compresi 4 anni di garanzia e rimborso delle prime tre rate

: da 209 euro al mese con 7.500 euro di ecoincentivi (anche per la variante a metano), compresi 4 anni di garanzia e rimborso delle prime tre rate Seat Arona: da 119 euro al mese con 4.500 euro di incentivi e rimborso delle prime tre rate.

Anche a settembre, il marchio boemo propone l’offerta “Free 3”: anticipo zero, rimborso delle prime tre rate e protezione delle rate mensili. In più, ci sono fino a 7.000 euro di incentivi in caso di rottamazione. Di seguito alcuni esempi.

Skoda Fabia : 4.000 euro di incentivi e 35 rate da 193,60 euro (versione Twin Color 1.0 MPI 60 CV).

: 4.000 euro di incentivi e 35 rate da 193,60 euro (versione Twin Color 1.0 MPI 60 CV). Skoda Fabia Wagon : 5.000 euro di incentivi e 35 rate da 215,32 euro

: 5.000 euro di incentivi e 35 rate da 215,32 euro Skoda Karoq : 6.000 euro di incentivi e 35 rate da 422,19 euro

: 6.000 euro di incentivi e 35 rate da 422,19 euro Skoda Kodiaq : 7.000 euro di incentivi e 35 rate da 401 euro al mese

: 7.000 euro di incentivi e 35 rate da 401 euro al mese Skoda Kamiq : 4.000 euro di incentivi e 35 rate da 278 euro

: 4.000 euro di incentivi e 35 rate da 278 euro Skoda Scala G-Tec metano : 5.000 euro di incentivi e 35 rate da 219,18 euro

: 5.000 euro di incentivi e 35 rate da 219,18 euro Skoda Octavia Wagon : in promozione da 190 euro al mese

: in promozione da 190 euro al mese Skoda Octavia Wagon G-Tec metano: 7.000 euro di incentivi e 35 rate da 251,74 euro.

Esempio di proposta di settembre 2020: Smart forTwo, con formula noleggio, 24 canoni mensili da 295 euro al mese IVA compresa ed anticipo zero (l’offerta include installazione Wallbox, assicurazione Rc Auto, polizza Incendio-furto e Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale).

Di seguito le offerte, con gli incentivi, per la gamma Hybrid.

Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Cool viene proposta da 12.300 euro

viene proposta da 12.300 euro Suzuki Swift 1.2 Hybrid Cool da 12.540 euro

da 12.540 euro Suzuki Swift Sport 1.4 Hybrid da 19.350 euro

da 19.350 euro Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Cool da 19.450 euro

da 19.450 euro Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid Cool da 19.490 euro.

A settembre, inoltre prosegue l’offerta di acquisto online “Suzuki Smart Buy” con possibilità di bloccare i prezzi promozionali validi per tutti i modelli della lineup attraverso il proprio Pc e, concordando le modalità con le concessionarie che aderiscono all’iniziativa, richiedere un finanziamento Agos con le soluzioni di acquisto Suzuki Noproblem o Suzuki Warranty.

Toyota Aygo Connect : a settembre, in promozione da 9.600 euro (bonus fino a 3.550 euro in caso di rottamazione ed ecoincentivo, con rottamazione, di 1.500 euro), con finanziamento Pay per Drive Connected da 99 euro al mese. Per Aygo Connect X-Fun : in promo a 9.900 euro con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.750 euro in caso di rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 99 euro al mese

: a settembre, in promozione da 9.600 euro (bonus fino a 3.550 euro in caso di rottamazione ed ecoincentivo, con rottamazione, di 1.500 euro), con finanziamento da 99 euro al mese. Per : in promo a 9.900 euro con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.750 euro in caso di rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 99 euro al mese Toyota Yaris Hybrid : a settembre, in promo da 16.550 (anziché 18.300 euro) con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.750 euro con rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 150 euro al mese

: a settembre, in promo da 16.550 (anziché 18.300 euro) con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.750 euro con rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 150 euro al mese Toyota Yaris : viene proposta da 12.200 euro con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.500 euro con rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 115 euro al mese

: viene proposta da 12.200 euro con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.500 euro con rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 115 euro al mese Toyota Corolla Hybrid : a settembre in promozione da 22.100 euro con Hybrid bonus fino a 6.000 euro per qualunque usato e 1.750 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione, con finanziamento Pay per Drive Connected da 225 euro al mese (Hybrid bonus di 4.950 euro con qualunque usato, 1.750 euro di ecoincentivo e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese per la variante Touring Sports in promo da 23.100 euro)

: a settembre in promozione da 22.100 euro con fino a 6.000 euro per qualunque usato e 1.750 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione, con finanziamento Pay per Drive Connected da 225 euro al mese (Hybrid bonus di 4.950 euro con qualunque usato, 1.750 euro di ecoincentivo e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese per la variante in promo da 23.100 euro) Toyota GT86 : la sportiva di punta del colosso giapponese viene, a settembre 2020, proposta a partire da 27.950 euro, con finanziamento Pay per Drive Connected da 285 euro al mese e adeguamento del piano in base ai km percorsi

: la sportiva di punta del colosso giapponese viene, a settembre 2020, proposta a partire da 27.950 euro, con finanziamento Pay per Drive Connected da 285 euro al mese e adeguamento del piano in base ai km percorsi Toyota C-HR : da 23.850 euro ( 1.8 Hybrid ) e da 25.450 euro ( 2.0 Hybrid Dynamic Force ) con hybrid bonus di, rispettivamente, 4.250 euro e 5.500 euro, più 1.750 euro e 1.500 euro di ecoincentivo; con finanziamento Pay per Drive Connected da 225 e 273 euro al mese

: da 23.850 euro ( ) e da 25.450 euro ( ) con hybrid bonus di, rispettivamente, 4.250 euro e 5.500 euro, più 1.750 euro e 1.500 euro di ecoincentivo; con finanziamento Pay per Drive Connected da 225 e 273 euro al mese Toyota Rav4 Hybrid : versione Dynamic Force Awd-i : da 33.000 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro con qualunque usato e 1.500 euro di ecoincentivo (in caso di rottamazione), con finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese; versione Hybrid Dynamic Force 2WD : da 30.500 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro (sempre con qualunque tipo di usato) e 1.500 euro di ecoincentivo con rottamazione; finanziamento Pay per Drive Connected da 275 euro al mese

: versione : da 33.000 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro con qualunque usato e 1.500 euro di ecoincentivo (in caso di rottamazione), con finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese; versione : da 30.500 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro (sempre con qualunque tipo di usato) e 1.500 euro di ecoincentivo con rottamazione; finanziamento Pay per Drive Connected da 275 euro al mese Toyota Prius : da 23.650 euro con Hybrid Bonus di 4.500 euro, 1.750 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese

: da 23.650 euro con Hybrid Bonus di 4.500 euro, 1.750 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese Toyota Prius+ : da 27.150 euro con Hybrid bonus di 4.500 euro, 1.500 euro di ecoincentivo (in caso di rottamazione) e finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese

: da 27.150 euro con Hybrid bonus di 4.500 euro, 1.500 euro di ecoincentivo (in caso di rottamazione) e finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese Toyota Prius Plug-in : da 31.150 euro con Hybrid bonus da 6.500 euro con qualunque usato, fino a 4.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 325 euro al mese

: da 31.150 euro con Hybrid bonus da 6.500 euro con qualunque usato, fino a 4.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 325 euro al mese Toyota Land Cruiser: da 40.300 euro con finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese e adeguamento del piano contrattuale in base ai km percorsi.

Il marchio di Wolfsburg applica, fra le varie iniziative, la formula “Progetto valore Volkswagen” anche a settembre 2020. Di seguito i dettagli in funzione dei modelli ed al netto degli ecoincentivi statali.

VW Up! : da 89 euro al mese

: da 89 euro al mese VW e-Up! : da 99 euro al mese con gli ecoincentivi

: da 99 euro al mese con gli ecoincentivi VW Polo : da 99 euro al mese con gli ecoincentivi

: da 99 euro al mese con gli ecoincentivi VW Golf : da 159 euro al mese con gli ecoincentivi

: da 159 euro al mese con gli ecoincentivi VW e-Golf : da 149 euro al mese con gli ecoincentivi

: da 149 euro al mese con gli ecoincentivi VW Passat : fino a 1.500 euro di vantaggio cliente

: fino a 1.500 euro di vantaggio cliente VW Arteon : fino a 3.500 euro di vantaggio cliente

: fino a 3.500 euro di vantaggio cliente VW T-Cross : da 109 euro al mese con gli incentivi Volkswagen

: da 109 euro al mese con gli incentivi Volkswagen VW T-Roc : da 129 euro al mese con gli incentivi Volkswagen

: da 129 euro al mese con gli incentivi Volkswagen VW T-Roc Cabriolet : fino a 1.000 euro di vantaggio cliente

: fino a 1.000 euro di vantaggio cliente VW Tiguan : da 209 euro al mese gli incentivi Volkswagen

: da 209 euro al mese gli incentivi Volkswagen VW Touareg : fino a 3.500 euro di vantaggio cliente

: fino a 3.500 euro di vantaggio cliente VW Passat Alltrack : fino a 3.500 euro di vantaggio cliente

: fino a 3.500 euro di vantaggio cliente VW Passat Variant: fino a 3.000 euro di vantaggio cliente.

Volvo V60 : versione Plug-in Hybrid , canone di noleggio mensile a partire da 329 euro. Gamma V60 : proposta leasing con canone da 411 euro al mese. V60 Cross Country : offerta di noleggio a lungo termine a partire da 477 euro al mese.

: versione , canone di noleggio mensile a partire da 329 euro. Gamma : proposta con canone da 411 euro al mese. : offerta di noleggio a lungo termine a partire da 477 euro al mese. Volvo XC60: la proposta di leasing prevede un canone mensile da 501 euro.