Toyota Yaris 2020: prezzi e allestimenti

Declinata nelle versioni benzina, Hybrid e GR, la quarta generazione della “segmento B” giapponese sarà nelle concessionarie a settembre 2020.

Sono più di duemila, osserva Toyota, i clienti che dallo scorso marzo – cioè dal “via” alla fase di ordinazioni – hanno manifestato il proprio interesse nei confronti della attesa Toyota Yaris 2020 nella nuova configurazione ibrida 1.5 tre cilindri. Il modello ad alimentazione elettrificata che costituisce uno dei principali atout portati in dote dalla quarta generazione della fortunata “segmento B” del colosso giapponese – svelata in anteprima a metà ottobre 2019 e la cui produzione, che avviene nelle linee di montaggio di Valenciennes (Francia) ha preso il via all’inizio di luglio – è pronto a fare il proprio esordio in Italia, insieme alla “sorella” a benzina.

Negli showroom subito dopo l’estate 2020

Il debutto di Toyota Yaris 2020 nelle concessionarie italiane è fissato per il prossimo mese di settembre. Per… ingannare l’attesa, tutti i potenziali clienti hanno, informa Toyota, la possibilità di osservare la vettura a grandezza naturale e configurarla, all’interno degli stessi showroom, mediante un’innovativa piattaforma di realtà aumentata.

Toyota Yaris 2020: ecco quanto costa

È interessante notare, dal punto di vista degli importi di vendita, la scelta di mantenerli pressoché invariati rispetto alla precedente generazione. Di seguito il dettaglio dei prezzi “chiavi in mano” per Toyota Yaris 2020, in funzione degli specifici allestimenti.

Toyota Yaris 1.0 Active : 17.200 euro

: 17.200 euro Toyota Yaris 1.0 Trend : 18.200 euro

: 18.200 euro Toyota Yaris 1.0 Dynamic : 19.700 euro (l’importo comprende la vernice metallizzata o micalizzata)

: 19.700 euro (l’importo comprende la vernice metallizzata o micalizzata) Toyota Yaris Hybrid Active : 21.500 euro

: 21.500 euro Toyota Yaris Hybrid Trend : 22.500 euro

: 22.500 euro Toyota Yaris Hybrid Lounge : 24.000 euro (con vernice metallizzata o micalizzata)

: 24.000 euro (con vernice metallizzata o micalizzata) Toyota Yaris Hybrid Style : 24.000 euro (con vernice metallizzata o micalizzata)

: 24.000 euro (con vernice metallizzata o micalizzata) Toyota Yaris Hybrid Premiere : 25.500 euro (con vernice metallizzata o micalizzata)

: 25.500 euro (con vernice metallizzata o micalizzata) Toyota GR Yaris: da 39.900 euro.

Le offerte-lancio

In occasione dell’esordio commerciale, Toyota Yaris 2020 viene proposta a partire da 13.700 euro (versione Yaris 1.0 Active) in virtù del contributo Toyota (fino a 3.500 euro in caso di rottamazione), erogato in collaborazione con le concessionarie); e, per Yaris Hybrid, da 18.300 euro (in configurazione Active) oppure, con 700 euro in più, in allestimento Trend, approfittando dei contributi (anch’essi fino a 3.500 euro con permuta o rottamazione) “Hybrid Bonus” Toyota, pianificati insieme alle concessionarie e dedicati a promuovere il passaggio dei clienti verso le soluzioni di alimentazione Full hybrid di Toyota.

Da segnalare, inoltre, la proposta “Pay per Drive Connected”, che consente di entrare in possesso del veicolo dando al cliente la possibilità di scegliere da subito la percorrenza annua, adattare di conseguenza il proprio piano tariffario in funzione dell’utilizzo personale (“modellando” così i pagamenti mensili in base ai chilometri effettivi rilevati attraverso il modulo di trasmissione Data Communication Management installato sulla vettura) e restituire l’auto in qualsiasi momento grazie al Valore futuro garantito.

Questi gli importi indicati da Toyota per Yaris 2020 con la nuova formula Pay per Drive Connected.

Toyota Yaris 1.0 : da 125 euro al mese e 3.930 euro di anticipo

: da 125 euro al mese e 3.930 euro di anticipo Toyota Yaris Hybrid: da 169 euro al mese (da 179 euro al mese per l’allestimento Trend) e 3.900 euro di anticipo.

Per chi vuole noleggiarla

Contestualmente al via alla commercializzazione di Toyota Yaris 2020, viene altresì comunicata la proposta di noleggio “Kinto One”:

canone mensile : da 239 euro (IVA esclusa)

: da 239 euro (IVA esclusa) durata del contratto : 36 mesi

: 36 mesi chilometraggio: 45.000 km.

La soluzione “Kinto One” offre un pacchetto “all-inclusive”, con manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi assicurativi e sistema di recupero del veicolo LoJack Classic, in caso di furto, che si basa sulla tecnologia in radiofrequenza.

La novità sportiva GR: prezzi e dotazioni

Altrettanto attesa dagli appassionati delle “baby da sparo”, la inedita declinazione GR Yaris (acronimo che sta per Gazoo Racing, ovvero la Divisione del colosso giapponese specializzata nella preparazione di varianti high performance e da competizione Toyota) da 261 CV entra di fatto nella lineup di gamma.

Un unico allestimento

Per il mercato italiano, Toyota GR Yaris viene declinata unicamente in configurazione “Circuit”, ad un prezzo (sempre “chiavi in mano”) di 39.900 euro, compresa la vernice metallizzata o micalizzata.

Di seguito la composizione di allestimento.

Sospensioni sportive e schema McPherson con doppi bracci oscillanti

Cerchi in lega da 18” a finitura forgiata

Pneumatici Michelin Pilot Sport 4S da 225/40 R 18

Pinze freno verniciate in rosso

Differenziale tipo Torsen anteriore e posteriore

Doppi terminali di scarico a finitura cromata

Equipaggiamenti che corrispondono alla variante alto di gamma Yaris 2020

Volante sportivo rivestito in pelle

Sedili semi-anatomici rivestiti in Ultrasuede e provvisti di monogramma “GR”.

Toyota Yaris 2020: le dotazioni

La quarta generazione della vendutissima “segmento B” giapponese viene declinata in, rispettivamente, tre e quattro linee di allestimento, a seconda del tipo di alimentazione.

Toyota Yaris 1.0: Active; Trend; Dynamic

Toyota Yaris Hybrid: Active; Trend; Lounge; Style (più un allestimento-lancio Premiere).

Toyota Yaris Active

Nel dettaglio, le principali dotazioni per il modello di ingresso alla gamma (identiche in entrambe le tipologie di alimentazione) prevedono:

cerchi in acciaio da 15”

fari fendinebbia

sensore luci

sensore pioggia

climatizzatore automatico

modulo multimediale Toyota Touch 3 che comprende display da 7”, impianto audio DAB a quattro altoparlanti, connettività Smartphone Integration per i device portatili e sistemi Toyota Safety Sense di ausilio attivo alla guida.

Toyota Yaris Trend

Variante di fascia medio-alta della nuova gamma Yaris 2020, dispone, fra gli altri, di:

cerchi in lega da 16” rifiniti in nero

gruppi ottici (anteriori e posteriori) a Led con firma luminosa dedicata

fendinebbia a Led

display TFT multifunzione da 4.2” e tachimetro digitale “binocular”.

In aggiunta: “Comfort Pack”, con sistema Smart Entry and Push Start e sensori di parcheggio posteriori.

Toyota Yaris Dynamic

Modello alto di gamma di Yaris 2020, offre di serie, fra le principali dotazioni ed in aggiunta all’allestimento Trend:

specchi retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili a comando elettrico

finestratura posteriore oscurata

display infotainment da 8”

impianto audio a sei altoparlanti

specchi centrale interno a sistema elettrocromatico anti-abbagliamento

sistema Smart Entry & Start System

dispositivo BSM di controllo degli angoli ciechi.

Toyota Yaris Hybrid: le dotazioni

Detto delle due varianti Active e Trend, la cui composizione di accessori corrisponde a quella del modello e1.0 3 cilindri a benzina, la nuova declinazione Full Hybrid si articola, riguardo alle varianti-premium, nelle configurazioni Style e Lounge. Il rispettivo equipaggiamento di serie comprende, fra gli altri:

finiture esterne bicolore

tetto panoramico in cristallo

sistema Smart Entry & Start System

climatizzatore automatico bi-zona

specchi retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente

specchio retrovisore interno elettrocromatico

finestratura posteriore oscurata

inserti in pelle e cuciture in grigio per i sedili

schermo infotainment da 8”

impianto audio a sei altoparlanti.

A richiesta: pacchetto “Tech Pack”, comprendente cerchi in lega da 17” e impianto audio JBL ad otto altoparlanti.

Ai vertici della nuova lineup Yaris Hybrid 2020 c’è l’allestimento Premiere. Di seguito le principali dotazioni:

verniciatura carrozzeria bicolore con tinta Tokyo Fusion esclusiva

cerchi in lega da 17” in finitura nera

illuminazione “ambient” abitacolo

Head-up Display a colori da 10”

Impianto audio JBL ad otto altoparlanti.

Telaio e motorizzazioni

L’impostazione tecnica di Toyota Yaris 2020 è stata ampiamente trattata dal momento della sua presentazione ufficiale (autunno 2019). Ne riprendiamo brevemente le caratteristiche. “Base di partenza” è la piattaforma modulare Toyota New Global Architecture Tnga-B. La produzione avviene nelle linee di montaggio Toyota Motor Manufacturing France di Valenciennes, anch’esse sottoposte per l’occasione ad un sostanziale re-engineering (più di 300 milioni di euro l’investimento complessivo) in ordine di avviarvi l’assemblaggio di vetture progettate, appunto, sulla piattaforma modulare GA-B.

Queste le dimensioni esterne:

lunghezza: 3,94 m

larghezza: 1,74 m

altezza: 1,5 m

passo: 2.560 mm

capienza utile bagagliaio: 286 litri nel normale assetto di marcia.

I dettagli di motorizzazione

Yaris 2020 benzina

Motore: 3 cilindri in linea

Cilindrata totale: 998 cc

Alesaggio x corsa: 71,0 x 84 mm

Rapporto di compressione: 11,8:1

Distribuzione: quattro valvole per cilindro, doppio albero a camme in testa con sistema VVT di variazione continua delle valvole di aspirazione

Potenza massima: 72 CV a 6.000 giri/min

Coppia massima: 93 Nm a 4.400 giri/min

Trasmissione: cambio manuale a cinque rapporti; trazione anteriore.

Yaris Hybrid 2020

Motore: 3 cilindri in linea

Cilindrata totale: 1.490 cc

Alesaggio x corsa: 80,5 x 97,6 mm

Rapporto di compressione: 14:1

Distribuzione: quattro valvole per cilindro, doppio albero a camme in testa con sistema VVT-iE

Potenza massima: 92 CV a 5.500 giri/min

Coppia massima: 120 Nm fra 3.600 e 4.800 giri/min

Unità elettrica: 80 CV di potenza massima; 141 Nm di coppia massima

Trasmissione: E-CVT a variazione continua; trazione anteriore.

Valori prestazionali

Toyota Yaris 1.0 benzina

Velocità massima: 160 km/h

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 14”6

Consumi ed emissioni a ciclo combinato WLTP: 17,9-18,8 km con un litro; 121-127 g/km di CO2; 0,021 g/km di ossidi di azoto

Toyota Yaris Hybrid

Velocità massima: 175 km/h

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 9”7

Consumi ed emissioni a ciclo combinato WLTP: 20,3-26,6 km con un litro; 85-112 g/km di CO2; 0,010 g/km di ossidi di azoto.

Toyota GR Yaris

Lunghezza: 3,99 m

Larghezza: 1,80 m

Altezza: 1,45 m

Passo: 2.560 mm

Capacità utile vano bagagli: 141 litri

Peso: 1.280 kg

Motorizzazione: 3 cilindri ad iniezione diretta sovralimentato con turbocompressore a tecnologia single-scroll

Alesaggio x corsa: 87,5 x 89,7 mm

Cilindrata totale: 1.618 cc

Rapporto di compressione: 10,5:1

Potenza massima: 261 CV a 6.500 giri/min

Coppia massima: 360 Nm fra 3.000 e 4.600 giri/min

Trasmissione: cambio manuale a sei rapporti: trazione 4WD con differenziale Torsen anteriore e posteriore e Drive Mode Selection (Normal, Sport, Track)

Valori prestazionali

Velocità massima: 230 km/h (autolimitata elettronicamente)

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 5”2.

