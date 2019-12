Miglior auto ibrida: 7 vetture da provare

Una panoramica sui modelli benzina-elettrico (o diesel-elettico) full hybrid, plug-in e mild hybrid disponibili in Italia.

La sempre più “centrale” corsa all’elettrificazione – uno dei punti fermi fra le nuove strategie di riposizionamento messe in atto dai big player del comparto automotive – si riflette nelle performance di mercato: una tendenza in crescita accompagna da diverso tempo la fascia di proposte ad alimentazione ibrida ed ibrida plug-in (attualmente, per di più, incentivate all’acquisto dall’entrata in vigore degli Ecobonus – prorogati al 2020 e al 2021 – per l’acquisto di vetture aventi emissioni di CO2 inferiori a 70 g/km). In attesa di conoscere i dati di vendita relativi a dicembre 2019, che verranno diffusi nei primi giorni di gennaio 2020, è in ogni caso indicativo considerare che, in Italia, nei primi undici mesi di quest’anno le vendite di auto ibride hanno messo a segno un consistente aumento di quota di mercato (salita dal 4,5% al 6%); fra queste, la parte del leone appartiene a Toyota, che detiene oltre il 50% delle vendite di auto ibride nel nostro Paese (percentuale cui incide il gradimento ottenuto da Yaris, C-HR e Rav4). Appare quindi interessante stilare un “condensato” delle proposte ibride più appetibili in Italia.

Toyota Yaris Hybrid

Simpatica, versatile e dall’immagine decisamente personale (oltre che, nella attuale nuova serie di recente debutto sul mercato, in possesso di un’allure “alto di gamma” che la differenzia sempre più dalle generazioni precedenti), la “baby” giapponese – qui la nostra prova su strada – fa leva, anche in questo caso enfatizzandolo ulteriormente – su uno degli atout che ne hanno decretato l’ottimo successo commerciale: un layout del corpo vettura e dell’abitabilità interna “tipicamente giapponese”. Vale a dire: compatta fuori, grande dentro. E con una freccia di più al proprio arco: il disegno del cofano e l’ampiezza della finestratura consentono una ottima visuale all’esterno. Da segnalare, fra le novità di dotazione, il ricorso al Toyota Safety Sense, che comprende i dispositivi di frenata autonoma d’emergenza AEB (attivo fino a 30 km/h), il controllo di mantenimento corsia con avviso in caso di imminente superamento di essa, l’High Beam Assist ed il sistema di riconoscimento limiti di velocità.

Dimensioni, spazio a bordo, bagagliaio . Se, dati alla mano, gli ingombri esterni misurano 3,95 m in lunghezza, 1,7 m in larghezza (senza ovviamente contare gli specchi retrovisori) e 1,51 m in altezza, l’ abitacolo dispone di volume più che sufficiente per ospitarvi quattro adulti in tutta comodità (e, volendo, lo spazio per un quinto occupante non manca). Anche la capacità di carico utile è buona, in relazione al segmento di appartenenza della vettura ed alle sue forme esterne: 289 litri il volume offerto dal vano bagagli nel normale assetto di marcia, e fino a 1.119 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.

Toyota C-HR

Il crossover di fascia media è un prodotto sul quale il colosso giapponese punta notevolmente i propri riflettori: tanto dal punto di vista delle caratteristiche tecniche – viene proposto esclusivamente in configurazione ibrida, dunque… equivocare sulla decisione personale è pressoché impossibile: se si decide per l’acquisto, l’imbarazzo della scelta non esiste – quanto nell’impostazione di progetto. Per le linee esterne, vale l’indicazione che abbiamo avanzato per la “sorellina” Yaris: uno stile immediatamente riconoscibile, ben lontano dagli “schemi” europei (anzi, ha fatto scuola), gioca su un profilo spigoloso e una carrozzeria “a ruote alte”, sì, tuttavia nello stesso tempo dall’allure Coupé.

Dimensioni, bagagliaio, spazio a bordo . Non è “piccolissima”, tuttavia neanche “ingombrante”: Toyota C-HER rappresenta una valida soluzione per le famiglie dall’indole sportiva e che in un’autovettura ricercano ampia disponibilità di utilizzo e, nello stesso tempo, un carattere dinamico. 4,4 m di lunghezza , 1,8 m di larghezza e 1,57 m di altezza sono un buon compromesso fra agilità in ambito urbano, e comfort nei viaggi più lunghi. Il volume di carico utile nel vano bagagli è adeguato alla fascia di mercato cui C-HR appartiene: 358 litri nel normale assetto di marcia, che possono aumentare fino ad oltre 1.100 abbattendo completamente i sedili posteriori (frazionabili).

Kia Niro

Full-hybrid HEV o ibrida plug-in PHEV? La scelta è quanto più soggettiva. In ogni caso, per il fortunato medium-crossover coreano, di freschissimo aggiornamento (la nuova versione 2019, che ha esordito nelle scorse settimane – qui il nostro primo contatto su strada – ha “sostituito” l’ancora giovane gamma di esordio, in produzione dal 2016 e venduta in oltre 270.000 unità, più di 100.000 delle quali in Europa), l’attenzione dell’acquirente può focalizzarsi soltanto sulle due tipologie di alimentazione “benzina-elettrico”, oppure “benzina-elettrico ricaricabile”. Fra le novità di allestimento che caratterizzano la nuova lineup-facelift, un affinamento alla già piacevole impostazione esterna, e un sostanzioso upgrade alle dotazioni hi-tech: su tutte, il ricorso al nuovo modulo multimediale Kia UVO Connect che offre ulteriori funzionalità multimediali.

Suzuki Ignis

Personale, riconoscibilissima; supercompatta e nello stesso tempo versatile: la nuova generazione di Suzuki Ignis, in commercio da poco meno di tre anni, ha immediatamente conosciuto un buon successo, tanto da essere attualmente al sesto posto fra le vetture ibride più vendute in Italia: risultato non da poco, se si considera che il comparto dei modelli ad alimentazione benzina-elettrico annovera l’”offensiva” Toyota che da più di vent’anni fa dell’ibridizzazione uno dei propri “marchi di fabbrica”. A piacere, è a livello estetico l’impostazione “SUV-coupé” (l’altezza minima da terra è di ben 180 mm; la lineup contempla anche versioni a trazione integrale), che, unita alle ridotte dimensioni esterne, è praticamente “unica” nel suo genere.

Hyundai Ioniq

Vettura di fascia media, caratterizzata da una impostazione due volumi-cinque porte ed un profilo “a cuneo”, è stata sottoposta, nella prima metà di quest’anno, ad un facelift tecnologico e di stile, avviato per le declinazioni ibrida ed ibrida plug-in e, successivamente, ampliato alla variante 100% elettrica. Hyundai Ioniq è infatti stata, tre anni fa, il primo modello del colosso coreano ad essere stato progettato per alimentazioni esclusivamente elettrificate. Una scelta ambiziosa (per quanto “obbligata” in ordine alla costituzione di una valida alternativa allo “strapotere” Toyota nel settore delle vetture ibride), e premiata da buoni risultati in termini di vendite (al momento della presentazione della nova serie-restyling, Ioniq aveva messo a segno più di 60.000 esemplari venduti in tutto il mondo).

Dimensioni, bagagliaio, spazio a bordo . L’impostazione “pulita” della plancia conferisce a Hyundai Ioniq (che “in pianta” misura 4,47 m di lunghezza e 1,82 m di larghezza; l’altezza è 1,45 m) un’allure da autovettura “tradizionale”. Piuttosto elevata la capacità di carico: il bagagliaio dispone di 443 litri di carico utile nel normale assetto di marcia, che possono aumentare fino a 1.505 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.

Toyota Prius

Ecco il modello da cui prese il via, in un’epoca oggi lontana anni luce dal punto di vista dello sviluppo tecnologico nel frattempo concretizzatosi, la “corsa” del colosso giapponese all’alimentazione eco friendly. Non a caso battezzata con il termine latino che si traduce come “capostipite”, Toyota Prius è oggi alla quarta generazione, che si basa sulla nuova piattaforma TNGA (Toyota New Global Architecture) e presenta un sostanziale aggiornamento estetico al frontale e, all’interno, porta in dote un upgrade al modulo infotainment.

Range Rover Evoque

Ovvero: quando l’attenzione ai consumi ed alle emissioni sposa il lusso. Nello specifico, la seconda generazione del fortunato crossover che contrassegna l’ingresso alla gamma di Solihull, presentata a fine 2018 per sostituire una prima serie che negli otto anni precedenti aveva messo a segno più di 770.000 unità vendute in tutto il mondo, pur mantenendosi vicina nell’aspetto estetico è stata sottoposta ad un profondo aggiornamento, che all’atto pratico offre maggiore spazio a bordo (soprattutto per gli occupanti la fila posteriore di sedili), un po’ più di capienza al vano bagagli, l’adozione di nuovi display (sovrapposti) per il controllo delle funzionalità infotainment, e – per i rivestimenti interni – un interessante ricorso a materiali ricavati da fibre naturali oppure dal riciclo di lana e bottiglie in PET. “Big news”, l’adozione di un potente dispositivo mild-hybrid a 48V, di ausilio tanto alle versioni benzina quanto a quelle turbodiesel, che recupera l’energia cinetica prodotta nelle fasi di decelerazione e di frenata e la converte in forza motrice supplementare, che immagazzinata in una batteria posizionata sotto il pianale aiuta il veicolo nelle accelerazioni.

Dimensioni, bagagliaio, spazio a bordo . Gli ingombri esterni di Range Rover Evoque ne fanno una proposta ideale per sfruttarne appieno la versatilità di progetto: il corpo vettura è esclusivamente a cinque porte, e misura 4,37 m in lunghezza, 1,9 m in larghezza e 1,65 m in altezza. Apprezzabile la generosa altezza minima da terra, così come l’aumento (20 mm in più: ora misura 2.681 mm) del passo, frutto dell’adozione del nuovo pianale “ Premum Transverse Architecture ” che sostanzialmente evolve la precedente piattaforma “D8” in alluminio, evoluzione che abbiamo avuto modo di sottolineare nella nostra prova su strada della scorsa estate, effettuata su un esemplare in declinazione mild-hybrid turbodiesel 2.0D i4 180 CV SE. Buona la capacità del vano bagagli : 472 litri nel normale assetto di marcia, aumentabili fino a 1.156 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.

