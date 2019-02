Nuova Subaru Legacy: ecco i primi teaser

La Subaru sta per rinnovare la Legacy che sarà presentata nella variante model year 2020 in occasione del Salone di Chicago, prima di scoprirla nella versione definitiva però, ecco che sono apparsi i primi teaser a svelarne le forme.

La vettura che arriverà sul mercato statunitense nella seconda metà del 2019 presenta delle forme convenzionali riviste in chiave moderna. Infatti, i tre volumi sono netti, e non ci sono elementi che rendono la linea particolarmente sportiva. Tutto è molto equilibrato con la grande calandra al centro del frontale, i fari anteriori che si prolungano nei passaruota e quest’ultimi evidenziati nella vista laterale.

Particolarmente interessante l’interno dove tutto gira intorno all’infotainment con un grande display verticale che sembra pensato per essere un’estensione naturale dello smartphone e che ha le sembianze di un tablet più che di uno schermo touch pensato per le automobili.

Non mancano i tasti fisici presenti a lato dello stesso, mentre nella parte bassa, ben distinti, ci sono i comandi del climatizzatore. In questo modo il guidatore non dovrà distrarsi per richiamarli all’interno del display come avviene su certe concorrenti.

Rimane da scoprire quali motorizzazioni saranno presenti sotto il cofano della nuova Legacy ma al momento non ci sono informazioni al riguardo; piuttosto logico invece, è aspettarsi che la vettura verrà realizzata sulla nuova piattaforma modulare della Casa delle Pleiadi.

Vedremo poi, se nel corso della sua carriera, la Legacy rivista arriverà anche in Europa e se sarà commercializzata anche sul mercato italiano. Intanto aspettiamo di conoscerne altri particolari con il Salone di Chicago.