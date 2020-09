Pirelli: nuovi pneumatici all-season per auto, SUV, crossover e commerciali

22 nuove misure Cinturato All Season Plus, Scorpion Verde All Season SF e Carrier All Season arricchiscono il sempre più articolato segmento di gomme adatte a tutte le stagioni dell’anno.

Se durante la “stagione fredda” non si viaggia spesso in montagna, o si abita in zone dalle temperature invernali solitamente poco rigide (o dove, quantomeno, le probabilità di precipitazioni nevose non sono elevate) oppure, più in generale, le percorrenze medie annue non sono particolarmente alte, l’opzione degli pneumatici 4 Stagioni può essere valida. In generale meno “specialistiche” delle gomme invernali a marcatura M+S, le coperture All Season risultano in effetti essere un buon compromesso per la circolazione lungo l’intero arco dell’anno con adeguati margini di sicurezza per sé e, soprattutto, per gli altri.

Una tipologia di pneumatici in costante crescita

Appare peraltro chiaro che lo sviluppo tecnologico in materia di pneumatici riguarda anche la fascia All Season. E si tratta di una graduale evoluzione che procede in parallelo ad una risposta positiva dai mercati: lo dimostra il fatto che, in Europa, l’incidenza del segmento “4 Stagioni” ha, nel 2019, messo a segno una crescita del 23% (ed un sostanziale raddoppio dei volumi di mercato in rapporto al consuntivo 2016). Prova che, accanto alle “tradizionali” gomme invernali, gli automobilisti del “Vecchio Continente” che si affidano agli pneumatici 4 Stagioni sono, anno dopo anno, sempre più numerosi.

Il cambio gomme stagionale 2020-2021 si avvicina

Una recente ricerca, condotta per conto di Pirelli, ha in effetti evidenziato che circa l’85% degli automobilisti italiani è in procinto di prendere in considerazione l’acquisto di un treno di pneumatici 4 Stagioni per il prossimo cambio gomme (che scatterà il 15 novembre 2020, con facoltà di anticipare al 15 ottobre l’operazione).

Affinamento hi-tech all’insegna della sicurezza

Il contributo da parte big player della filiera tyre al progressivo affermarsi delle gomme adatte a tutte le stagioni avviene, appunto, attraverso un continuo affinamento delle tecnologie di progettazione, delle mescole e dei disegni dei battistrada: voci cruciali quando si parla di pneumatici, poiché ai processi di sviluppo corrisponde sicurezza di guida in tutte le condizioni delle strade e di marcia, nonché ottimizzazione delle performance veicolo in relazione alla resistenza al rotolamento, al chilometraggio complessivo ed al rendimento dello pneumatico funzionale ai consumi della vettura.

Alle più recenti novità All Season di ultima generazione di cui ci siamo occupati (Godyear Vector 4Seasons Gen-3, Firestone Multiseason GEN 2, Nokian Seaproof, Vredestein Quatrac), si aggiunge una più ampia lineup 4 Stagioni di Pirelli: un programma di adeguamento delle offerte contestuale all’aumento dei volumi di mercato.

Ecco le “new entry” Pirelli

Nello specifico, sono 22 le nuove misure di pneumatici “all season” Pirelli (con diametro compreso fra 16” e 19”) relative alle proposte Cinturato All Season Plus, Scorpion Verde All Season SF – anche con tecnologia Seal Inside, progettata per consentire la prosecuzione della marcia del veicolo anche in caso di foratura – e Carrier All Season, per la filiera aftermarket: un processo di ampliamento di proposte che, indica Pirelli, arriva a coprire circa il 90% dei potenziali volumi di mercato specifici alla fascia All Season.

Cinturato All Season Plus

Progettati per venire incontro alle esigenze di mobilità in tutta sicurezza degli automobilisti, in possesso di vetture che montano pneumatici compresi fra 15” e 20”, i cui spostamenti avvengono per lo più in ambito urbano, la gomma Pirelli Cinturato All Season Plus va ad evolvere la prima lineup Cinturato All Season.

Stop all’aquaplaning

La principale novità consiste nel particolare disegno direzionale del battistrada, creato per consentire ottimali capacità di espulsione dell’acqua attraverso due ampi canali longitudinali e laterali, e di conseguenza ridurre notevolmente l’aquaplaning. Funzionale al nuovo disegno del battistrada è una riduzione del rumore percepito all’esterno e nell’abitacolo.

Occhi puntati su frenata, guida su bagnato, asciutto ed in curva

Ulteriore elemento che contraddistingue il nuovo pneumatico 4 Stagioni Pirelli Cinturato All Season Plus riguarda la tecnologia di lamellatura 3D: la concezione del battistrada a lamelle tridimensionali ottimizza il movimento del tassello su fondi asciutti e bagnati. Ne conseguono, spiega Pirelli, migliori prestazioni in frenata e in curva, un’usura uniforme e una maggiore durata dello pneumatico; sui fondi innevati, i tasselli aprendosi consentono la “cattura” dei cristalli di neve, in modo da offrire un’elevata tenuta di strada.

Ha la doppia marchiatura M+S e 3PMSF

Proprio per questo, la gamma Pirelli Cinturato All Season Plus si avvale del simbolo M+S e della marchiatura 3PMSF (“3 Peak Mountain Snowflake”), che certifica l’avvenuto superamento dei test di omologazione europei previsti dal Regolamento UN/ECE n. 117, per i quali si richiede allo pneumatico un’aderenza di almeno il 7% in più su neve e superfici a basso grip rispetto ad altre gomme invernali prese come riferimento internazionale.

Pirelli Scorpion Verde All Season SF: per i veicoli “a ruote alte”

Dedicato ai veicoli di segmento Crossover e SUV, il nuovo Scorpion Verde All Season SF porta in dote un disegno del battistrada ed una strutturazione delle lamelle creati per garantire alla vettura un’ottimale tenuta di strada tanto nella guida su asfalto bagnato quanto nelle condizioni di strada innevata, con elevata stabilità laterale, trazione ed una limitata emissione di rumore.

Durata elevata, ridotta resistenza al rotolamento

Anch’esso provvisto di marcatura M+S e 3PMSF (il “simbolino” del fiocco di neve con i tre picchi), garantisce – indica Pirelli – un’alta resa chilometrica ed una bassa resistenza al rotolamento, fattore quest’ultimo che contribuisce a tenere sotto controllo i consumi di carburante e le emissioni di CO2.

Pirelli Carrier All Season: per Van e veicoli commerciali leggeri

La carrellata di nuove proposte Quattro Stagioni messe a disposizione da Pirelli si completa con la lineup Carrier All Season, dedicato ai furgoni (Van) ed ai veicoli commerciali leggeri. Punti di forza del Pirelli Carrier All Season: notevole maneggevolezza, elevato chilometraggio, buona resistenza al rotolamento ed ottime performance in qualsiasi condizione di guida. Inoltre, evidenziano i tecnici Pirelli, il nuovo Carrier All Season raggiunge il più alto livello nella sua categoria nella sicurezza sul bagnato ed è dotato del simbolo M+S ed anche di quello del fiocco di neve inserito nel profilo di una montagna a tre cime per garantire buone prestazioni di guida in condizioni invernali moderate.

Foratura: nessuna preoccupazione con la tecnologia Seal Inside

Le linee di pneumatici Quattro Stagioni Pirelli Cinturato All Season Plus e Pirelli Scorpion Verde All Season sono disponibili anche con l’innovativo sistema Seal Inside, che permette al conducente di proseguire la propria marcia senza che si verifichino perdite di aria dalla gomma forata (fino a 4 mm di foratura). In questi casi, il mastice sigillante presente all’interno dello pneumatico viene a formare una guaina che che avvolge il corpo estraneo dal momento in cui penetra, in modo da impedire la fuoriuscita di aria e la conseguente perdita di pressione. Quando l’oggetto viene estratto, il mastice stesso sigilla il foro d’uscita. Il mastice è a sua volta ricoperto da un’esclusiva pellicola che serve a proteggerlo anche prima del montaggio dello pneumatico sul cerchio. Questa opzione permette di estendere la mobilità del proprio veicolo senza preoccupazioni, per offrire adeguata sicurezza in tutte le condizioni climatiche.

Run Flat: al servizio della stabilità in caso di bucatura

Analogamente, gli pneumatici Pirelli Scorpion Verde All Season rendono disponibile l’opzione Self-Supporting Run Flat di Pirelli, tecnologia – formata da specifici rinforzi inseriti nelle pareti laterali della struttura interna, chiamati a sostenere i carichi laterali e trasversali del veicolo, anche in assenza di pressione – che consente la sicurezza su strada del veicolo mantenendone la corretta stabilità in caso di foratura, fino ad una distanza di 80 km e ad 80 km/h di velocità massima.

Nuovo Pirelli Cinturato P7: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +13