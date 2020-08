Offerte auto: le promozioni di agosto 2020

Con l’arrivo degli attesissimi incentivi anche per le vetture benzina e diesel Euro 6, le offerte delle Case costruttrici sono ancora più ampie. Ecco le principali promozioni.

Il mese più “caldo” dell’anno è arrivato. Più che per le (scontate) temperature estive, agosto 2020 è tale per il via agli incentivi messi in atto dal Governo nel Decreto Rilancio: nuove ed ulteriori formule di “bonus” che riguardano anche le autovetture benzina e diesel Euro 6 (con emissioni di CO2 fino a 110 g/km). Un provvedimento fortemente voluto dai rappresentanti di tutte le Case costruttrici e della filiera dell’indotto, e che – si spera – potrà dare una mano alla ripartenza dell’economia dopo le drammatiche settimane di lockdown conseguenti alla pandemia da Coronavirus che, a due mesi dal ritorno alla produzione ed alla riapertura della libera circolazione nell’intero territorio nazionale, continua a farsi sentire.

Necessario rialzarsi

È in ogni caso essenziale che il comparto dell’auto torni a risollevarsi dopo i crolli che si sono verificati a marzo, aprile e maggio 2020: un trimestre che passerà tristemente alla storia per le enormi diminuzioni registrate nel nostro Paese, e che molto ha inciso sul -46,09% di nuove autovetture immesse in circolazione nel primo semestre di quest’anno in relazione allo stesso periodo del 2019. Ben vengano quindi, a parere nostro, nuove forme di incentivo, come quelle introdotte il 1 agosto che vanno ad arricchire le strategie di promozione delle rispettive lineup di modelli attuate dalle Case costruttrici e che potrebbero far nuovamente migliorare il computo mensile delle nuove immatricolazioni, che dopo una prima risalita di giugno ha, a luglio 2020, messo a segno un nuovo segnale di ripresa. Sempre un po’ “timido”, ma la diminuzione è sempre meno “pesante”.

>> Mercato auto 2020: a luglio calo dell’11,01%

Anche per questo, il “ventaglio” di offerte di agosto 2020 è particolarmente articolato: sarà, il mese che tradizionalmente viene dedicato al riposo ed alle ferie, quest’anno periodo di nuovi affari? Milioni di persone se lo augurano. Del resto, proprio grazie alla libera circolazione è possibile recarsi di persona in concessionaria (chiaramente osservando le misure di autoprotezione che devono essere sempre tenute nella massima attenzione: quindi, colloqui su appuntamento con i venditori, e sempre con la mascherina a portata di mano, ma anche modalità più rigorose nelle “prove su strada”) e non più, dunque, esclusivamente in maniera virtuale come è stato obbligatorio attenersi per più di due mesi e mezzo.

Le principali iniziative di agosto

Alfa Romeo Giulietta : in allestimento Veloce, con finanziamento Fca Bank fino a 10.000 euro di vantaggi anche senza rottamazione, anticipo zero e prima rata a gennaio 2021; Giulietta Ti e Giulietta Sprint: prime 19 rate da 199 euro al mese, 72 rate successive da 312 euro al mese, anticipo zero e prima rata a gennaio 2021

: in allestimento Veloce, con finanziamento Fca Bank fino a 10.000 euro di vantaggi anche senza rottamazione, anticipo zero e prima rata a gennaio 2021; Giulietta Ti e Giulietta Sprint: prime 19 rate da 199 euro al mese, 72 rate successive da 312 euro al mese, anticipo zero e prima rata a gennaio 2021 Alfa Romeo Giulia : con Alfa Premium Lease, a partire da 299 euro al mese più IVA, comprese polizza assicurazione Rc Auto, polizza Furto-incendio e piano manutenzione Easy Care; oppure da 349 euro al mese e polizza Furto-incendio compresa con leasing o finanziamento, zero anticipo e prima rata a gennaio 2021

: con Alfa Premium Lease, a partire da 299 euro al mese più IVA, comprese polizza assicurazione Rc Auto, polizza Furto-incendio e piano manutenzione Easy Care; oppure da 349 euro al mese e polizza Furto-incendio compresa con leasing o finanziamento, zero anticipo e prima rata a gennaio 2021 Alfa Romeo Stelvio: in promozione, nella formula leasing o finanziamento, a partire da 349 euro al mese e polizza Furto-incendio compresa, e prima rata a gennaio 2021; oppure da 399 euro al mese, zero anticipo, all-inclusive e si pagano soltanto i km percorsi, con LeasysMiles.

In più, ad agosto 2020 su tutta la gamma Alfa Romeo in pronta consegna l’offerta Summercard propone fino a 10.000 euro di incentivi (per i clienti privati: 10.000 euro su Giulietta Super o Sport, 7.000 euro su Giulia, 8.500 euro su Stelvio), anticipo zero e prima rata a giugno 2021.

Audi A1 : la versione 30 TFSI è in promozione, fino al 31 agosto 2020, con 5.761,98 euro di anticipo, 23 rate da 179 euro al mese, valore garantito (dopo due anni) di 14.253,73 euro per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. In alternativa c’è la formula noleggio che fino al 31 agosto prevede, per Audi A1, 3.423,19 euro di anticipo, 36 rate da 239 euro al mese, 3 anni di manutenzione e 3 anni di bollo ed Rc Auto

: la versione 30 TFSI è in promozione, fino al 31 agosto 2020, con 5.761,98 euro di anticipo, 23 rate da 179 euro al mese, valore garantito (dopo due anni) di 14.253,73 euro per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. In alternativa c’è la formula noleggio che fino al 31 agosto prevede, per Audi A1, 3.423,19 euro di anticipo, 36 rate da 239 euro al mese, 3 anni di manutenzione e 3 anni di bollo ed Rc Auto Audi A3 Sportback : in versione 30 TDI Business Advanced è in promozione, fino al 31 agosto 2020, con 9.405 euro di anticipo, 23 rate da 199 euro al mese e 15.750,58 euro di valore garantito dopo due anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. La formula noleggio prevede un anticipo di 7.621,38 euro (oppure 6.777,76 euro per la versione 35 TFSI S Tronic), 36 rate da 299 euro al mese, tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto inclusi

: in versione 30 TDI Business Advanced è in promozione, fino al 31 agosto 2020, con 9.405 euro di anticipo, 23 rate da 199 euro al mese e 15.750,58 euro di valore garantito dopo due anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. La formula noleggio prevede un anticipo di 7.621,38 euro (oppure 6.777,76 euro per la versione 35 TFSI S Tronic), 36 rate da 299 euro al mese, tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto inclusi Audi A4 : l’offerta, valida fino al 31 agosto 2020, propone la versione A4 Avant 35 TDI Business Advanced S Tronic a 41.138,66 euro “chiavi in mano” con 12.658,82 euro di anticipo, 35 rate da 299 euro al mese e 20.684,97 euro di valore garantito dopo tre anni; oppure, a noleggio, 8.175,34 euro di anticipo e 36 rate da 349 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed RC Auto

: l’offerta, valida fino al 31 agosto 2020, propone la versione A4 Avant 35 TDI Business Advanced S Tronic a 41.138,66 euro “chiavi in mano” con 12.658,82 euro di anticipo, 35 rate da 299 euro al mese e 20.684,97 euro di valore garantito dopo tre anni; oppure, a noleggio, 8.175,34 euro di anticipo e 36 rate da 349 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed RC Auto Audi A6 Avant : in versione 40 TDI Business Quattro S Tronic, la promozione prevede un prezzo di vendita di 52.610 euro “chiavi in mano”, 17.439,12 euro di anticipo, 35 rate da 359 euro al mese e 26.492,46 euro di valore garantito dopo tre anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. Oppure, in formula noleggio, con 10.357,34 euro di anticipo e 36 rate da 449 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto

: in versione 40 TDI Business Quattro S Tronic, la promozione prevede un prezzo di vendita di 52.610 euro “chiavi in mano”, 17.439,12 euro di anticipo, 35 rate da 359 euro al mese e 26.492,46 euro di valore garantito dopo tre anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. Oppure, in formula noleggio, con 10.357,34 euro di anticipo e 36 rate da 449 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto Audi Q2 : in configurazione 35 TFSI Admired (fari Full Led, cerchi da 18”, Audi Smartphone Interface, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e climatizzatore automatico bi-zona), in promozione fino al 31 agosto a 28.013,35 euro “chiavi in mano” con 9.246,88 euro di anticipo, 23 rate da 209 euro al mese e 15.357,45 euro di valore garantito dopo due anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione

: in configurazione 35 TFSI Admired (fari Full Led, cerchi da 18”, Audi Smartphone Interface, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e climatizzatore automatico bi-zona), in promozione fino al 31 agosto a 28.013,35 euro “chiavi in mano” con 9.246,88 euro di anticipo, 23 rate da 209 euro al mese e 15.357,45 euro di valore garantito dopo due anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione Audi Q3 : nella versione 35 TDI Business Advanced S Tronic (cerchi da 18”, Audi Virtual Cockpit, navigatore MMI Plus, Cruise Control adattivo ed un ampio assortimento di sistemi di assistenza alla guida) è in promozione, fino al 31 agosto 2020, a 39.309,55 euro “chiavi in mano” con 11.413,84 euro di anticipo, 23 rate da 269 euro al mese e 23.662 euro di valore garantito dopo due anni

: nella versione 35 TDI Business Advanced S Tronic (cerchi da 18”, Audi Virtual Cockpit, navigatore MMI Plus, Cruise Control adattivo ed un ampio assortimento di sistemi di assistenza alla guida) è in promozione, fino al 31 agosto 2020, a 39.309,55 euro “chiavi in mano” con 11.413,84 euro di anticipo, 23 rate da 269 euro al mese e 23.662 euro di valore garantito dopo due anni Audi Q5: nella variante 40 TDI S Line Plus quattro S Edition (sistema mild-hybrid, pacchetto S Line, fari Full Led e navigatore MMI) in vendita, fino al 31 agosto 2020, a 49.898,10 euro “chiavi in mano” con 16.459,86 euro di anticipo, 35 rate da 329 euro al mese e 25.038,85 euro di valore garantito dopo tre anni; con la formula noleggio, il piano prevede un anticipo di 9.739,50 euro e 36 rate da 389 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto.

La scelta di promozioni da parte del marchio di Monaco di Baviera è altrettanto ampia. Di seguito il dettaglio delle promozioni valevoli per il mese di agosto 2020.

Bmw Serie 1 : con la formula “Bmw Why-Buy” (che resterà valida fino al 30 settembre 2020), il modello di ingresso alla gamma bavarese viene proposto, negli esemplari in pronta consegna, a partire da 140 euro al mese con possibilità, dopo un anno, di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate oppure, in offerta noleggio (formula all-inclusive) e fino al 30 settembre 2020, con rate da 346 euro al mese, 7.200 euro di anticipo ed un massimo di 45.000 km (esempi riferiti a Bmw Serie 1 116d MSport)

: con la formula “Bmw Why-Buy” (che resterà valida fino al 30 settembre 2020), il modello di ingresso alla gamma bavarese viene proposto, negli esemplari in pronta consegna, a partire da 140 euro al mese con possibilità, dopo un anno, di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate oppure, in offerta noleggio (formula all-inclusive) e fino al 30 settembre 2020, con rate da 346 euro al mese, 7.200 euro di anticipo ed un massimo di 45.000 km (esempi riferiti a Bmw Serie 1 116d MSport) Bmw Serie 3 : la nuova generazione del modello-bestseller di Bmw è disponibile, nell’offerta finanziaria Bmw Why-Buy fino al 30 settembre 2020, a partire da 220 euro al mese (Bmw 320d xDrive M Sport) con 13.043 euro di anticipo e possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate dopo il primo anno

: la nuova generazione del modello-bestseller di Bmw è disponibile, nell’offerta finanziaria Bmw Why-Buy fino al 30 settembre 2020, a partire da 220 euro al mese (Bmw 320d xDrive M Sport) con 13.043 euro di anticipo e possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate dopo il primo anno Bmw Serie 3 Touring : con la medesima offerta finanziaria Bmw Why-Buy, viene proposta fino al 30 settembre 2020 a partire da 240 euro al mese per undici rate (12.631 euro di anticipo) e possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla dopo il primo anno; oppure, in noleggio a lungo termine e fino al 31 agosto per gli esemplari in pronta consegna, ai clienti in possesso di Partita Iva con canone mensile di 499 euro per 36 mesi, anticipo zero e 30.000 km

: con la medesima offerta finanziaria Bmw Why-Buy, viene proposta fino al 30 settembre 2020 a partire da 240 euro al mese per undici rate (12.631 euro di anticipo) e possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla dopo il primo anno; oppure, in noleggio a lungo termine e fino al 31 agosto per gli esemplari in pronta consegna, ai clienti in possesso di Partita Iva con canone mensile di 499 euro per 36 mesi, anticipo zero e 30.000 km Bmw X1 : fino al 30 settembre 2020, l’offerta finanziaria Bmw Why-Buy propone il “baby SUV” bavarese, in configurazione X1 sDrive 18d xLine, a partire da 150 euro al mese (per i primi undici mesi) per gli esemplari in pronta consegna con possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate dopo il primo anno. Oppure, in offerta di noleggio a lungo termine all-inclusive, fino al 30 settembre 2020 per le vetture in pronta consegna ad un canone mensile di 398 euro IVA compresa

: fino al 30 settembre 2020, l’offerta finanziaria Bmw Why-Buy propone il “baby SUV” bavarese, in configurazione X1 sDrive 18d xLine, a partire da 150 euro al mese (per i primi undici mesi) per gli esemplari in pronta consegna con possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate dopo il primo anno. Oppure, in offerta di noleggio a lungo termine all-inclusive, fino al 30 settembre 2020 per le vetture in pronta consegna ad un canone mensile di 398 euro IVA compresa Bmw X2 : l’offerta finanziaria Bmw Why-Buy propone, fino al 30 settembre e per gli esemplari in pronta consegna, Bmw X2 sDrive 18d M Sport X a partire da 170 euro al mese; oppure, fino al 30 settembre per le vetture in pronta consegna, ad un canone mensile di 414 euro IVA compresa

: l’offerta finanziaria Bmw Why-Buy propone, fino al 30 settembre e per gli esemplari in pronta consegna, Bmw X2 sDrive 18d M Sport X a partire da 170 euro al mese; oppure, fino al 30 settembre per le vetture in pronta consegna, ad un canone mensile di 414 euro IVA compresa Bmw X3 : in offerta Bmw Why-Buy, fino al 30 settembre per gli esemplari in pronta consegna, a partire da 215 euro al mese (versione X3 xDrive 20d xLine) e, fino al 30 settembre 2020, in offerta noleggio (sempre per vetture in pronta consegna), con un canone mensile da 496 euro IVA compresa

: in offerta Bmw Why-Buy, fino al 30 settembre per gli esemplari in pronta consegna, a partire da 215 euro al mese (versione X3 xDrive 20d xLine) e, fino al 30 settembre 2020, in offerta noleggio (sempre per vetture in pronta consegna), con un canone mensile da 496 euro IVA compresa Bmw X4 : l’offerta Bmw Why-Buy rende disponibile, fino al 30 settembre 2020, la gamma del SUV di fascia media bavarese a partire da 260 euro al mese (proposta riferita alla configurazione X4 xDrive 20d M Sport X); oppure, sempre fino al 30 settembre, in noleggio lungo termine a partire da 517 al mese IVA compresa

: l’offerta Bmw Why-Buy rende disponibile, fino al 30 settembre 2020, la gamma del SUV di fascia media bavarese a partire da 260 euro al mese (proposta riferita alla configurazione X4 xDrive 20d M Sport X); oppure, sempre fino al 30 settembre, in noleggio lungo termine a partire da 517 al mese IVA compresa Bmw X5: fino al 30 settembre 2020, in offerta Bmw Why-Buy a partire da 330 euro al mese (importo riferito alla versione X5 xDrive 30d M Sport) per vetture in pronta consegna; oppure in noleggio a lungo termine ad 820 euro al mese IVA compresa.

Di seguito i dettagli delle offerte (che prevedono fino ad 8.000 euro di ecobonus con rottamazione) che il marchio del “Double Chevron” mette in campo anche ad agosto 2020.

Citroen C1 : da 6.900 euro (versione Live VTi 72 CV tre porte), oppure con finanziamento “Simply with You” (versione Feel VTi 72 CV tre porte) a prezzo promo di 8.400 euro, anticipo zero, rate da 125 euro al mese e prima rata a novembre 2020

: da 6.900 euro (versione Live VTi 72 CV tre porte), oppure con finanziamento “Simply with You” (versione Feel VTi 72 CV tre porte) a prezzo promo di 8.400 euro, anticipo zero, rate da 125 euro al mese e prima rata a novembre 2020 Citroen C3 : da 9.900 euro (LIVE PureTech 83 CV), oppure con finanziamento “Simply with You” in promozione a 11.800 euro, rate da 139 euro al mese, anticipo zero e prima rata a novembre 2020

: da 9.900 euro (LIVE PureTech 83 CV), oppure con finanziamento “Simply with You” in promozione a 11.800 euro, rate da 139 euro al mese, anticipo zero e prima rata a novembre 2020 Citroen C3 Aircross : in offerta ad agosto da 13.900 euro (versione Live PureTech 110 CV), oppure con finanziamento “Simply with You” ad un prezzo promozionale di 13.900 euro, anticipo zero, rate mensili da 199 euro e prima rata a novembre 2020. A noleggio (formula “Free2Move”) da 249 euro al mese

: in offerta ad agosto da 13.900 euro (versione Live PureTech 110 CV), oppure con finanziamento “Simply with You” ad un prezzo promozionale di 13.900 euro, anticipo zero, rate mensili da 199 euro e prima rata a novembre 2020. A noleggio (formula “Free2Move”) da 249 euro al mese Citroen C4 Cactus : in offerta ad agosto, con Ecobonus Rottamazione, da 14.900 euro (versione Feel PureTech 110 CVS&S), oppure con finanziamento “Simply with You” anticipo zero, rate da 255 euro al mese e prima rata a novembre 2020. A noleggio (esempio per la versione Feel BlueHDi 100 S&S), 36 canoni mensili da 269 euro IVA compresa e 45.000 km

: in offerta ad agosto, con Ecobonus Rottamazione, da 14.900 euro (versione Feel PureTech 110 CVS&S), oppure con finanziamento “Simply with You” anticipo zero, rate da 255 euro al mese e prima rata a novembre 2020. A noleggio (esempio per la versione Feel BlueHDi 100 S&S), 36 canoni mensili da 269 euro IVA compresa e 45.000 km Citroen C5 Aircross: con Ecobonus Rottamazione, il prezzo promo parte da 19.500 euro (riferito alla versione Live PureTech 130 CV S&S); con finanziamento “Simply with You”, anticipo zero, rate da 289 euro al mese e prima rata a novembre 2020. Proposta noleggio “Free2Move” (esempio riferito al modello Live BlueHDi 130 CV S&S): 36 canoni mensili da 299 euro IVA compresa e 45.000 km. Per la declinazione Hybrid Plug-in, l’offerta Ecobonus Rottamazione prevede un prezzo di 32.900 euro; con finanziamento “Simply with You”, rate da 299 euro al mese; a noleggio “Free2Move” (esempio riferito alla versione 225 E-Eat8 Feel), 329 canoni mensili da 329 euro IVA compresa e 30.000 km.

Il marchio romeno da lungo tempo nell’orbita Renault Groupe organizza la promozione “Dacia for You”, che suddivide gli importi mensili su base giornaliera. Di seguito tutti i dettagli.

Dacia Duster : fino al 31 agosto, la nuova versione 1.0 TCe 100 ECO-G turbo GPL è in promozione a 13.400 euro IVA compresa; 3.250 euro di anticipo, 36 rate da 148,27 euro e valore futuro garantito di 7.325 euro pari alla rata finale per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km

: fino al 31 agosto, la nuova versione 1.0 TCe 100 ECO-G turbo GPL è in promozione a 13.400 euro IVA compresa; 3.250 euro di anticipo, 36 rate da 148,27 euro e valore futuro garantito di 7.325 euro pari alla rata finale per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km Dacia Sandero Streetway : ad agosto 2020, l’offerta propone la “compact” romena (in versione benzina, turbodiesel oppure turbo GPL), con climatizzatore, radio e sensori di parcheggio, con 36 rate mensili da 121,13 (esempio riferito alla versione Comfort 1.0 SCe 75 CV) a 8.850 euro e valore futuro garantito di 4.646 euro pari alla rata finale per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km

: ad agosto 2020, l’offerta propone la “compact” romena (in versione benzina, turbodiesel oppure turbo GPL), con climatizzatore, radio e sensori di parcheggio, con 36 rate mensili da 121,13 (esempio riferito alla versione Comfort 1.0 SCe 75 CV) a 8.850 euro e valore futuro garantito di 4.646 euro pari alla rata finale per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km Dacia Lodgy: l’offerta prevede (esempio riferito alla versione Essential 1.5 Blue dCi 95 CV, in vendita a 12.650 euro IVA compresa) 2.750 euro di anticipo, 36 rate da 150,03 euro e valore fuuro garantito di 6.950 euro pari alla rata finale per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km.

DS3 Crossback : con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 179 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 290 euro al mese

: con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 179 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 290 euro al mese DS3 Crossback E-Tense : con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 325 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 310 euro al mese

: con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 325 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 310 euro al mese DS7 Crossback : con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 299 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 350 euro al mese

: con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 299 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 350 euro al mese DS7 Crossback E-Tense 4×4: con incentivi statali e finanziamento “Style Drive”, a 495 euro al mese; con incentivi statali e formula noleggio “Free2Move Lease”, da 400 euro al mese.

Fiat Panda : fino al 31 agosto 2020, in promo a 9.500 euro, offerta con incentivo statale a 8.000 euro oppure a 6.500 euro con finanziamento Contributo Prezzo MiniRata di FCA Bank; Panda Hybrid (con climatizzatore e impianto audio DAB) in vendita da 8.300 euro con zero anticipo e prima rata nel 2021; Panda Trussardi Hybrid (cerchi in lega da 15” in nero lucido, finiture esterne ed interne con logo Trussardi), disponibile anche in versione 4×4, è in vendita da 11.900 euro con zero anticipo e prima rata nel 2021; Panda 4×4 (cerchi da 15”, barre portatutto longitudinali, interni dedicati) da 12.900 euro con zero anticipo e prima rata nel 2021

: fino al 31 agosto 2020, in promo a 9.500 euro, offerta con incentivo statale a 8.000 euro oppure a 6.500 euro con finanziamento Contributo Prezzo MiniRata di FCA Bank; Panda Hybrid (con climatizzatore e impianto audio DAB) in vendita da 8.300 euro con zero anticipo e prima rata nel 2021; (cerchi in lega da 15” in nero lucido, finiture esterne ed interne con logo Trussardi), disponibile anche in versione 4×4, è in vendita da 11.900 euro con zero anticipo e prima rata nel 2021; (cerchi da 15”, barre portatutto longitudinali, interni dedicati) da 12.900 euro con zero anticipo e prima rata nel 2021 Fiat 500 Hybrid : in promozione, fino al 31 agosto 2020, da 9.900 euro anziché 11.400 euro, anticipo zero e prima rata nel 2021

: in promozione, fino al 31 agosto 2020, da 9.900 euro anziché 11.400 euro, anticipo zero e prima rata nel 2021 Fiat 500L : equipaggiata con climatizzatore, impianto audio DAB a schermo touch da 5” e Cruise Control, in vendita da 11.900 euro con anticipo zero e prima rata nel 2021

: equipaggiata con climatizzatore, impianto audio DAB a schermo touch da 5” e Cruise Control, in vendita da 11.900 euro con anticipo zero e prima rata nel 2021 Fiat 500X : in vendita da 14.900 euro (finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank) con anticipo zero e prima rata nel 2021; in versione Sport con 7.000 euro di extrabonus, zero anticipo e zero rate nel 2020

: in vendita da 14.900 euro (finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank) con anticipo zero e prima rata nel 2021; in versione con 7.000 euro di extrabonus, zero anticipo e zero rate nel 2020 Fiat Tipo: versione Street More (con climatizzatore, Drl Led, cerchi in lega da 16” e impianto audio DAB con display da 5”), in promozione da 11.900 euro con anticipo zero e prima rata nel 2021; versione Sport More (provvista di cerchi da 18”, finitura bicolore con tetto nero e minigonne laterali) in promozione da 16.300 euro, anticipo zero e prima rata nel 2021; versione Station Wagon More (dotata di cerchi in lega da 16” rifiniti in nero, impianto audio DAB con schermo touch da 5” e climatizzatore) proposta da 13.200 euro con anticipo zero e prima rata nel 2021; versione Street More 4 porte (equipaggiata con cerchi in lega da 16”, Drl Led, climatizzatore e impianto audio DAB con display da 5”) in promozione da 10.800 euro con anticipo zero e prima rata nel 2021.

Anche Fiat organizza l’iniziativa “Summercard”, che prevede fino a 6.500 euro di incentivi (per i clienti privati: 3.500 euro su Panda, 4.500 euro su 500, 5.500 euro su Tipo, 6.000 euro su 500Xe 6.500 euro su 500L), anticipo zero e prima rata a giugno 2021.

Ford Fiesta : in promozione, fino al 31 agosto, da 10.650 euro anziché 17.050 euro (per esemplari in pronta consegna e con usato da rottamare; esempio riferito alla versione Connect 5 Porte Benzina 1.1 75 CV), anticipo zero, 36 rate da 162 euro al mese e Valore futuro garantito da 7.502 euro; senza rottamazione, anticipo zero, 36 rate da 185 euro, Valore futuro garantito 7.502 euro. Varie formule di promozione e finanziamento sono previste per le configurazioni Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta ST, Fiesta Active e Fiesta Vignale

: in promozione, fino al 31 agosto, da 10.650 euro anziché 17.050 euro (per esemplari in pronta consegna e con usato da rottamare; esempio riferito alla versione Connect 5 Porte Benzina 1.1 75 CV), anticipo zero, 36 rate da 162 euro al mese e Valore futuro garantito da 7.502 euro; senza rottamazione, anticipo zero, 36 rate da 185 euro, Valore futuro garantito 7.502 euro. Varie formule di promozione e finanziamento sono previste per le configurazioni Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta ST, Fiesta Active e Fiesta Vignale Ford EcoSport : in allestimento Connect, fino a 6.300 euro di vantaggio cliente, anticipo zero e 287 euro al mese, prezzo promo da 16.450 euro (solo per veicoli in pronta consegna e con usato da rottamare).

: in allestimento Connect, fino a 6.300 euro di vantaggio cliente, anticipo zero e 287 euro al mese, prezzo promo da 16.450 euro (solo per veicoli in pronta consegna e con usato da rottamare). Ford Puma : fino a 6.300 euro di vantaggio cliente, anticipo zero, 240 euro al mese, prezzo promo da 16.450 euro (versione Titanium 1.0 EcoBoost 125 CV) per veicoli pronta consegna e con usato da rottamare; con finanziamento IdeaFord, anticipo zero, 264 euro al mese per 36 mesi e Valore futuro garantito di 11.603 euro (con usato da rottamare) o anticipo zero, 36 rate da 334 euro al mese e 11.515 euro di Valore futuro garantito. Le iniziative di promozione riguardano le varianti Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X, Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X, Puma ST-Line, Puma ST-Line EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line X, Puma ST-Line X EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line X

: fino a 6.300 euro di vantaggio cliente, anticipo zero, 240 euro al mese, prezzo promo da 16.450 euro (versione Titanium 1.0 EcoBoost 125 CV) per veicoli pronta consegna e con usato da rottamare; con finanziamento IdeaFord, anticipo zero, 264 euro al mese per 36 mesi e Valore futuro garantito di 11.603 euro (con usato da rottamare) o anticipo zero, 36 rate da 334 euro al mese e 11.515 euro di Valore futuro garantito. Le iniziative di promozione riguardano le varianti Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X, Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X, Puma ST-Line, Puma ST-Line EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line X, Puma ST-Line X EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line X Ford Focus : fino al 31 agosto, in promozione a partire da 15.200 euro (riferito alla versione 1.0 EcoBoost 100 CV Business) per vetture in pronta consegna con usato da rottamare. Finanziamento IdeaFord: da 223 euro al mese per 36 mesi e 10.739 euro di Valore futuro garantito (con usato da rottamare) o 246 euro al mese per 36 mesi e 10.739 euro di Valore futuro garantito (senza usato da rottamare). Le offerte riguardano anche gli allestimenti ST-Line, Active, Active V e Ford Focus ST

: fino al 31 agosto, in promozione a partire da 15.200 euro (riferito alla versione 1.0 EcoBoost 100 CV Business) per vetture in pronta consegna con usato da rottamare. Finanziamento IdeaFord: da 223 euro al mese per 36 mesi e 10.739 euro di Valore futuro garantito (con usato da rottamare) o 246 euro al mese per 36 mesi e 10.739 euro di Valore futuro garantito (senza usato da rottamare). Le offerte riguardano anche gli allestimenti ST-Line, Active, Active V e Ford Focus ST Ford Kuga: la promozione valida fino al 31 agosto 2020 prevede Kuga in allestimento Titanium 1.5 EcoBoost 150 CV 2WD a 21.650 euro (7.100 euro di vantaggio cliente); con finanziamento IdeaFord: anticipo zero, 36 rate da 345 euro al mese e valore futuro garantito di 14.087 euro (con usato da rottamare), oppure anticipo zero, 36 rate da 368 euro al mese e valore futuro garantito di 14.280 euro senza usato da rottamare. Analoghe proposte interessano le configurazioni Kuga Titanium Hybrid, Kuga Titanium X, Kuga Titanium X Hybrid, ST-Line, ST-Line Hybrid, ST-Line X, ST-Line X Hybrid, Vignale e Vignale Hybrid.

Honda e : la simpatica citycar 100% elettrica viene proposta, fino al 31 agosto 2020, a partire da 20.060 euro (con 4.410 euro di anticipo) grazie ad 8.000 euro di contributo statale e 2.440 euro di sconto concessionaria (in caso di rottamazione), 47 rate da 289 euro al mese e valore futuro garantito di 14.245 euro

: la simpatica citycar 100% elettrica viene proposta, fino al 31 agosto 2020, a partire da 20.060 euro (con 4.410 euro di anticipo) grazie ad 8.000 euro di contributo statale e 2.440 euro di sconto concessionaria (in caso di rottamazione), 47 rate da 289 euro al mese e valore futuro garantito di 14.245 euro Honda Jazz : la nuova gamma Hybrid è in promozione, fino al 31 agosto, a partire da 18.500 euro (con 4.150 euro di anticipo) anziché 22.500 euro grazie al contributo statale di 1.500 euro ed allo sconto concessionaria di 2.500 euro (in caso di rottamazione), 47 rate da 185 euro e 8.325 euro di valore futuro garantito

: la nuova gamma Hybrid è in promozione, fino al 31 agosto, a partire da 18.500 euro (con 4.150 euro di anticipo) anziché 22.500 euro grazie al contributo statale di 1.500 euro ed allo sconto concessionaria di 2.500 euro (in caso di rottamazione), 47 rate da 185 euro e 8.325 euro di valore futuro garantito Honda CR-V Hybrid : in promozione, fino al 31 agosto 2020, da 29.200 euro anziché 34.200 euro, con 6.450 euro di anticipo, 47 rate da 299 euro al mese e 12.654 euro di valore futuro garantito

: in promozione, fino al 31 agosto 2020, da 29.200 euro anziché 34.200 euro, con 6.450 euro di anticipo, 47 rate da 299 euro al mese e 12.654 euro di valore futuro garantito Honda HR-V : fino al 31 agosto, in offerta a partire da 19.900 euro anziché 24.150 euro, con 4.450 euro di anticipo, 47 rate da 199 euro al mese e valore futuro garantito di 8.935 euro

: fino al 31 agosto, in offerta a partire da 19.900 euro anziché 24.150 euro, con 4.450 euro di anticipo, 47 rate da 199 euro al mese e valore futuro garantito di 8.935 euro Honda Civic: in promozione fino al 31 agosto a partire da 19.450 euro anziché 23.700 euro in caso di rottamazione, 6.700 euro di anticipo, 47 rate da 199 euro al mese e valore futuro garantito di 5.678,75 euro.

Contestualmente al lancio del servizio di virtual tour “Click to Buy” (funzionalità online che permette una “presa visione” da vicino dell’intera gamma in pronta consegna, la selezione della vettura desiderata presso lo showroom più vicino e la sua configurazione), il marchio coreano propone, ad agosto 2020, un articolato programma di offerte (per vetture in stock) con finanziamento i-Plus Gold, rottamazione e 4 anni di polizza Furto-incendio compresa.

Hyundai i10 : da 10.050 euro e rate mensili da 99 euro

: da 10.050 euro e rate mensili da 99 euro Hyundai i10 GPL : da 8.450 euro e rate mensili da 165 euro

: da 8.450 euro e rate mensili da 165 euro Hyundai i20 : da 10.850 euro e rate mensili da 139 euro

: da 10.850 euro e rate mensili da 139 euro Hyundai i20 GPL : da 12.600 euro e 149 euro al mese

: da 12.600 euro e 149 euro al mese Hyundai i20 Active : da 13.150 euro e 189 euro al mese

: da 13.150 euro e 189 euro al mese Hyundai i30 N Line : da 18.350 euro e 199 euro al mese

: da 18.350 euro e 199 euro al mese Hyundai i30 Wagon : da 21.500 euro e 199 euro al mese

: da 21.500 euro e 199 euro al mese Hyundai i30 Fastback : da 23.250 euro e 199 euro al mese

: da 23.250 euro e 199 euro al mese Hyundai i30 N : da 33.300 euro e 399 euro al mese

: da 33.300 euro e 399 euro al mese Hyundai Ioniq Hybrid : da 22.900 euro e 249 euro al mese

: da 22.900 euro e 249 euro al mese Hyundai Ioniq Plug-in : da 27.400 euro e 289 euro al mese

: da 27.400 euro e 289 euro al mese Hyundai Ioniq Electric : da 29.950 euro e 299 euro al mese

: da 29.950 euro e 299 euro al mese Hyundai Kona : in versione 1.0 T-GDi da 13.850 euro e 198 euro al mese; in versione 1.6 CRDi da 15.600 euro e 249 euro al mese

: in versione 1.0 T-GDi da 13.850 euro e 198 euro al mese; in versione 1.6 CRDi da 15.600 euro e 249 euro al mese Hyundai Kona Hybrid : da 22.600 euro e 229 euro al mese

: da 22.600 euro e 229 euro al mese Hyundai Kona Electric : da 26.150 euro e 299 euro al mese

: da 26.150 euro e 299 euro al mese Hyundai Tucson : in versione 1.6 CRDi, da 21.150 euro e 239 euro al mese; in versione N Line, da 26.000 euro e 269 euro al mese; in versione XLine 1.6 GDi, da 22.200 euro e 269 euro al mese

: in versione 1.6 CRDi, da 21.150 euro e 239 euro al mese; in versione N Line, da 26.000 euro e 269 euro al mese; in versione XLine 1.6 GDi, da 22.200 euro e 269 euro al mese Hyundai Tucson Hybrid : da 26.200 euro e 279 euro al mese

: da 26.200 euro e 279 euro al mese Hyundai Santa Fe: da 43.700 euro e 399 euro al mese.

Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe : le nuove configurazioni ibride plug-in vengono proposte, ad agosto 2020, fino a 7.000 euro di incentivi Fca, da 249 euro al mese (Renegade) e 329 euro al mese (Compass) e prima rata a gennaio 2021

: le nuove configurazioni ibride plug-in vengono proposte, ad agosto 2020, fino a 7.000 euro di incentivi Fca, da 249 euro al mese (Renegade) e 329 euro al mese (Compass) e prima rata a gennaio 2021 Jeep Renegade : in offerta Noleggio Chiaro da 199 euro al mese; con Jeep Miles da 249 euro al mese e primi 1.000 km inclusi

: in offerta Noleggio Chiaro da 199 euro al mese; con Jeep Miles da 249 euro al mese e primi 1.000 km inclusi Jeep Compass : fino al 31 agosto 2020, proposta noleggio Jeep Miles da 279 euro al mese, primi 1.000 km gratuiti; e Compass Limited da 249 euro al mese

: fino al 31 agosto 2020, proposta noleggio Jeep Miles da 279 euro al mese, primi 1.000 km gratuiti; e Compass Limited da 249 euro al mese Jeep Cherokee : in configurazione Overland, fino a 10.000 euro di sconto, 44 rate mensili da 349 euro al mese, prima rata a gennaio 2021; in allestimento Longitude, da 35.500 euro prezzo promo con il contributo delle concessionarie che aderiscono all’iniziativa

: in configurazione Overland, fino a 10.000 euro di sconto, 44 rate mensili da 349 euro al mese, prima rata a gennaio 2021; in allestimento Longitude, da 35.500 euro prezzo promo con il contributo delle concessionarie che aderiscono all’iniziativa Jeep Grand Cherokee : per l’allestimento alto di gamma Overland, fino a 20.000 euro di sconto e rate da 399 euro al mese (prima rata a gennaio 2021); o con Jeep Free a 25.000 euro, nessuna rata mensile e dopo due anni possibilità di tenere, cambiare o restituire la vettura.

: per l’allestimento alto di gamma Overland, fino a 20.000 euro di sconto e rate da 399 euro al mese (prima rata a gennaio 2021); o con Jeep Free a 25.000 euro, nessuna rata mensile e dopo due anni possibilità di tenere, cambiare o restituire la vettura. Jeep Wrangler: con la formula di finanziamento Jeep Excellence, a 399 euro al mese e prima rata a gennaio 2021; con Jeep Free a partire da 18.000 euro, nessuna rata mensile e dopo due anni si può scegliere se tenere, cambiare o restituire la vettura

In più, fino al 31 agosto c’è l’offerta Summercard (tutti i modelli tranne Renegade 4xe Plug-in Hybrid e Compass 4xe Plug-in Hybrid), che prevede fino a 7.000 euro di incentivi, anticipo zero e prima rata a giugno 2021.

Da sempre competitivo, il marchio coreano che fa capo a Hyundai Motors amplia le proprie offerte.

Kia e-Soul e Kia e-Niro : fino al 31 agosto 2020, in promozione da 27.350 euro e 27.850 euro grazie agli ecoincentivi statali fino a 8.000 euro e 4.500 euro di sconto Kia e concessionaria

e : fino al 31 agosto 2020, in promozione da 27.350 euro e 27.850 euro grazie agli ecoincentivi statali fino a 8.000 euro e 4.500 euro di sconto Kia e concessionaria Kia Picanto e Kia Picanto GPL : con formula di finanziamento “Scelta Kia”, ad agosto fino a 4.900 euro di ecoincentivi e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura

e : con formula di finanziamento “Scelta Kia”, ad agosto fino a 4.900 euro di ecoincentivi e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura Kia Ceed : fino al 31 agosto 2020, con gli eco-incentivi Kia (fino ad 8.000 euro)

: fino al 31 agosto 2020, con gli eco-incentivi Kia (fino ad 8.000 euro) Kia Ceed SW : fino a 6.500 euro di eco-incentivi

: fino a 6.500 euro di eco-incentivi Kia Rio : in versione Eco-GPL, ad agosto disponibile con incentivi fino a 5.000 euro e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura

: in versione Eco-GPL, ad agosto disponibile con incentivi fino a 5.000 euro e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura Kia Niro : ad agosto 2020, fino a 9.000 euro di ecoincentivi (esempio per 1.6 GDI Phev Style) e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura

: ad agosto 2020, fino a 9.000 euro di ecoincentivi (esempio per 1.6 GDI Phev Style) e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura Kia XCeed : in configurazione PHEV, fino a 8.750 euro di eco-incentivi con la formula di finanziamento Scelta Kia Special e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura

: in configurazione PHEV, fino a 8.750 euro di eco-incentivi con la formula di finanziamento Scelta Kia Special e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura Kia Proceed : fino a 8.000 euro di eco-incentivi ad agosto 2020

: fino a 8.000 euro di eco-incentivi ad agosto 2020 Kia Stonic : ad agosto 2020, con Scelta Kia Special e fino a 4.750 euro di ecoincentivi e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura

: ad agosto 2020, con Scelta Kia Special e fino a 4.750 euro di ecoincentivi e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura Kia Sportage : con il finanziamento Scelta Kia Special ed eco-incentivi fino a 7.500 euro, e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura

: con il finanziamento Scelta Kia Special ed eco-incentivi fino a 7.500 euro, e dopo tre anni possibilità di tenere, restituire o sostituire la vettura Kia Sorento: ad agosto 2020, con la formula K-Lease proposto a rate mensili da 400 euro al mese (compresi 4 anni di polizza Furto-incendio e manutenzione programmata Kia Care).

Per la longeva “segmento B” Ypsilon, da diverso tempo rimasta ultimo baluardo del nobile marchio torinese, le offerte di agosto 2020 riguardano la configurazione EcoChic, proposta come segue:

Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic : da 9.000 euro con finanziamento ed ecobonus statale in caso di rottamazione, zero anticipo e zero rate fino al 2021

: da 9.000 euro con finanziamento ed ecobonus statale in caso di rottamazione, zero anticipo e zero rate fino al 2021 Lancia Ypsilon EcoChic GPL : da 12.000 euro, con finanziamento zero anticipo e zero rate fino al 2021

: da 12.000 euro, con finanziamento zero anticipo e zero rate fino al 2021 Lancia Ypsilon EcoChic Metano: da 12.200 euro con finanziamento ed ecobonus statale in caso di rottamazione, zero anticipo e zero rate fino al 2021.

In più, fino al 30 settembre 2020 l’offerta Lancia Summercard propone Lancia Ypsilon con 4.000 euro di incentivi (4.000 euro per i clienti privati, 5.500 euro per i clienti con Partita IVA), anticipo zero e prima rata a giugno 2021.

L’approccio “low budget” (tuttavia non “povero” per contenuti e dotazioni) da tempo intrapreso dal colosso indiano, conferma un ventaglio di offerte piuttosto interessante anche per agosto 2020.

Mahindra KUV500 : fino al 30 settembre 2020, in promo a 21.240 euro (IVA compresa) con 5.457 euro di anticipo, 81 rate da 259 euro (comprensive di assicurazione facoltativa a copertura del credito “Sicuro”); oppure in promozione a 19.990 euro con finanziamento Formula Vantaggi Mahindra, 5.280 euro di anticipo e 79 rate mensili da 259 euro.

: fino al 30 settembre 2020, in promo a 21.240 euro (IVA compresa) con 5.457 euro di anticipo, 81 rate da 259 euro (comprensive di assicurazione facoltativa a copertura del credito “Sicuro”); oppure in promozione a 19.990 euro con finanziamento Formula Vantaggi Mahindra, 5.280 euro di anticipo e 79 rate mensili da 259 euro. Mahindra Goa Pik Up Plus: per i clienti in possesso di partita IVA, fino al 30 settembre 2020 in promo a 18.878 euro con 3 anni di assicurazione furto incendio omaggio, anticipo zero e 81 rate mensili da 286,15 euro.

Numerose offerte vengono proposte dal marchio di Hiroshima ad agosto 2020.

Mazda CX-30 : con gli Ecobonus Mazda e gli incentivi statali, che abbassano il prezzo di vendita fino a 5.000 euro, è in promozione a partire da 24.750 euro

: con gli Ecobonus Mazda e gli incentivi statali, che abbassano il prezzo di vendita fino a 5.000 euro, è in promozione a partire da 24.750 euro Mazda 2 : con gli Ecobonus Mazda e gli incentivi statali (fino a 4.000 con rottamazione), in offerta a partire da 17.800 euro; e, se si aderisce alla formula di finanziamento Mazda Advantage, la proposta prevede rate mensili da 169 euro ed il programma di manutenzione programmata “Mazda Service Plus”

: con gli Ecobonus Mazda e gli incentivi statali (fino a 4.000 con rottamazione), in offerta a partire da 17.800 euro; e, se si aderisce alla formula di finanziamento Mazda Advantage, la proposta prevede rate mensili da 169 euro ed il programma di manutenzione programmata “Mazda Service Plus” Mazda 3 : ad agosto in promozione a partire da 23.700 euro con gli incentivi statali e gli Ecobonus Mazda (fino a 5.000 euro), o con rate da 219 euro al mese con finanziamento “Mazda Advantage” e compreso nell’offerta il programma di manutenzione “Mazda Service Plus”

: ad agosto in promozione a partire da 23.700 euro con gli incentivi statali e gli Ecobonus Mazda (fino a 5.000 euro), o con rate da 219 euro al mese con finanziamento “Mazda Advantage” e compreso nell’offerta il programma di manutenzione “Mazda Service Plus” Mazda CX-3 : ad agosto 2020, l’offerta di Ecobonus Mazda prevede fino a 4.000 euro di vantaggi su tutti gli allestimenti, prezzo promo che parte da 22.900 euro, oppure con rate da 199 euro al mese per chi aderisce al finanziamento “Mazda Advantage”

: ad agosto 2020, l’offerta di Ecobonus Mazda prevede fino a 4.000 euro di vantaggi su tutti gli allestimenti, prezzo promo che parte da 22.900 euro, oppure con rate da 199 euro al mese per chi aderisce al finanziamento “Mazda Advantage” Mazda CX-5 : con gli Ecobonus Mazda, ad agosto è in promozione a partire da 27.100 euro (in caso di permuta o rottamazione), o a rate da 269 euro al mese e programma di manutenzione “Mazda ServicePlus” con il finanziamento Mazda Advantage

: con gli Ecobonus Mazda, ad agosto è in promozione a partire da 27.100 euro (in caso di permuta o rottamazione), o a rate da 269 euro al mese e programma di manutenzione “Mazda ServicePlus” con il finanziamento Mazda Advantage Mazda MX-30 : il nuovissimo SUV 100% elettrico che contrassegna l’ingresso di Mazda nel settore “zero emission” viene, ad agosto 2020, offerto a partire da 34.900 euro e fino a 10.450 euro di vantaggi (in caso di rottamazione) con gli Ecobonus Mazda e gli incentivi statali

: il nuovissimo che contrassegna l’ingresso di Mazda nel settore “zero emission” viene, ad agosto 2020, offerto a partire da 34.900 euro e fino a 10.450 euro di vantaggi (in caso di rottamazione) con gli Ecobonus Mazda e gli incentivi statali Mazda 6 : anche la “ammiraglia” è in offerta; in questo caso, ad agosto 2020 ci sono fino a 6.750 euro di vantaggi (in caso di permuta o rottamazione) con gli Ecobonus Mazda

: anche la “ammiraglia” è in offerta; in questo caso, ad agosto 2020 ci sono fino a 6.750 euro di vantaggi (in caso di permuta o rottamazione) con gli Ecobonus Mazda Mazda MX-5: la spider più longeva e più venduta di sempre è in promozione, ad agosto 2020, con formula “Get&Drive”: 16.750 euro di anticipo, zero rate per due anni e possibilità di scegliere se tenerla, sostituirla o restituirla; in configurazione MX-5 RF (prezzo da 38.600 euro) la formula “Get & Drive” prevede un anticipo di 19.300 euro.

La gamma ibrida plug-in EQ Power viene proposta, fino al 30 settembre 2020 e per vetture da immatricolare entro il 31 dicembre 2020, con incentivi fino a 8.500 euro in caso di rottamazione.

Mercedes Classe A : fino al 30 settembre, con finanziamento Restart Leasing my DrivePass in vendita a partire da 26.252 euro, 5.250 euro di anticipo, rate da 291,30 euro (per contratto di 60 mesi) e 7.350 euro di riscatto finale

: fino al 30 settembre, con finanziamento Restart Leasing my DrivePass in vendita a partire da 26.252 euro, 5.250 euro di anticipo, rate da 291,30 euro (per contratto di 60 mesi) e 7.350 euro di riscatto finale Mercedes Classe B : fino al 30 settembre 2020, la medesima formula di finanziamento prevede, a fronte di un prezzo di vendita di 24.111,99 euro, rate da 266,59 euro (per contratto di 60 mesi) e 6.269,12 euro di riscatto finale

: fino al 30 settembre 2020, la medesima formula di finanziamento prevede, a fronte di un prezzo di vendita di 24.111,99 euro, rate da 266,59 euro (per contratto di 60 mesi) e 6.269,12 euro di riscatto finale Mercedes CLA : la proposta, fino al 30 settembre 2020, prevede un prezzo che parte da 32.284,99 euro per la variante Shooting Brake, rate da 371,63 euro (per i contratti di 60 mesi), 5.250 euro di anticipo e 9.685 euro di riscatto finale

: la proposta, fino al 30 settembre 2020, prevede un prezzo che parte da 32.284,99 euro per la variante Shooting Brake, rate da 371,63 euro (per i contratti di 60 mesi), 5.250 euro di anticipo e 9.685 euro di riscatto finale Mercedes Classe C : la bestseller della Stella a Tre Punte è disponibile, fino al 30 settembre, con finanziamento Restart Leasing my DrivePass in vendita da 37.193 euro, 5.250,40 euro di anticipo, rate da 476,77 euro mensili (per contratti di 60 mesi) e 8.926 euro di riscatto finale

: la bestseller della Stella a Tre Punte è disponibile, fino al 30 settembre, con finanziamento Restart Leasing my DrivePass in vendita da 37.193 euro, 5.250,40 euro di anticipo, rate da 476,77 euro mensili (per contratti di 60 mesi) e 8.926 euro di riscatto finale Mercedes GLA : con proposta Restart Leasing my Drive Pass, fino al 30 settembre 2020 in vendita a 34.260 euro, rate da 426,13 euro mensili (per contratti di 60 mesi), 5.250,40 euro di anticipo e 8.565 euro di riscatto finale

: con proposta Restart Leasing my Drive Pass, fino al 30 settembre 2020 in vendita a 34.260 euro, rate da 426,13 euro mensili (per contratti di 60 mesi), 5.250,40 euro di anticipo e 8.565 euro di riscatto finale Mercedes GLB: alle medesime condizioni ma con 6.886 euro di anticipo, 368,30 rate mensili e 11.706,20 euro di riscatto finale.

Il marchio di Oxford applica alla propria gamma la formula promozionale “Why-Buy” proposta dalla capogruppo Bmw. di seguito i dettagli dell’offerta.

Mini Cooper 3 porte Baker Street Edition : ad agosto 2020, con finanziamento “Why-Buy Flex” in promozione a 137 euro al mese per un anno

: ad agosto 2020, con finanziamento “Why-Buy Flex” in promozione a 137 euro al mese per un anno Mini Cooper 5 porte Baker Street Edition : medesime condizioni, prime 11 rate da 138 euro al mese e, se si sceglie di tenerla, 36 rate da 282 euro al mese

: medesime condizioni, prime 11 rate da 138 euro al mese e, se si sceglie di tenerla, 36 rate da 282 euro al mese Mini Cooper Clubman Mayfair Edition : con finanziamento Why-Buy Flex, 11 rate mensili da 150 euro l’una e, a scelta, 36 successive rate da 354 euro al mese

: con finanziamento Why-Buy Flex, 11 rate mensili da 150 euro l’una e, a scelta, 36 successive rate da 354 euro al mese Mini Cooper Countryman Baker Street Edition : 11 rate da 140 euro al mese e, dopo il primo anno, se si sceglie di tenerla, 36 rate mensili da 315 euro

: 11 rate da 140 euro al mese e, dopo il primo anno, se si sceglie di tenerla, 36 rate mensili da 315 euro Mini Full Electric M: la formula “Why-Buy Flex” offre la nuova variante “zero emission” di Mini con undici rate da 169 euro al mese e, qualora il cliente decida di tenerla, 36 rate successive da 480 euro al mese.

Nissan Micra : a 10.200 euro con eco-incentivi in configurazione Acenta, oppure a 11.300 euro e 153 euro al mese con anticipo zero

: a 10.200 euro con eco-incentivi in configurazione Acenta, oppure a 11.300 euro e 153 euro al mese con anticipo zero Nissan Juke : con formula “ Intelligent Buy ”, fino al 31 agosto è in promozione a partire da 219 euro al mese (con permuta o rottamazione) e prezzo a partire da 18.900 euro

: con formula “ ”, fino al 31 agosto è in promozione a partire da 219 euro al mese (con permuta o rottamazione) e prezzo a partire da 18.900 euro Nissan Qashqai : con formula “Intelligent Buy” ed in caso di permuta o rottamazione, fino a 7.750 euro di eco-incentivi; oppure a noleggio con anticipo di 3.850 euro e rate da 229 euro al mese

: con formula “Intelligent Buy” ed in caso di permuta o rottamazione, fino a 7.750 euro di eco-incentivi; oppure a noleggio con anticipo di 3.850 euro e rate da 229 euro al mese Nissan X-Trail : in caso di permuta o rottamazione fino a 8.650 euro di eco-incentivo ad agosto, o con formula “Intelligent Buy” 7.650 euro di Ecobonus e rate da 269 euro al mese

: in caso di permuta o rottamazione fino a 8.650 euro di eco-incentivo ad agosto, o con formula “Intelligent Buy” 7.650 euro di Ecobonus e rate da 269 euro al mese Nissan Leaf: fino a 12.000 euro di incentivo per tutti i modelli con formula “Intelligent Buy” e rottamazione, propone la versione con batteria da 40 kWh a partire da 24.000 euro e la variante E+ (batteria da 62 kWh) a partire da 29.200 euro.

Opel Corsa : con l’offerta “ Super Rottamazione Opel ”, ad agosto 2020 fino a 5.500 euro di vantaggi e in promozione da 9.850 euro (1.900 euro di anticipo, 35 rate mensili da 139 euro e rata finale da 7.033,67 euro), oppure da 10. 550 euro con 2.000 euro di incentivo, 35 rate mensili da 149 euro e rata finale da 7.429,11 euro

: con l’offerta “ ”, ad agosto 2020 fino a 5.500 euro di vantaggi e in promozione da 9.850 euro (1.900 euro di anticipo, 35 rate mensili da 139 euro e rata finale da 7.033,67 euro), oppure da 10. 550 euro con 2.000 euro di incentivo, 35 rate mensili da 149 euro e rata finale da 7.429,11 euro Opel Corsa-e : fino al 31 agosto 2020, con “Scelta Opel” fino a 12.500 euro di vantaggi, in promozione a 20.400 euro con 4.400 euro di anticipo e rate da 189 euro al mese

: fino al 31 agosto 2020, con “Scelta Opel” fino a 12.500 euro di vantaggi, in promozione a 20.400 euro con 4.400 euro di anticipo e rate da 189 euro al mese Opel Astra : con “Super Rottamazione Opel”, fino a 8.100 euro di vantaggi, prezzo promo 17.477 euro (versione 1.5 CDTi 105 CV S&S) con 5.200 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro e rata finale da 10.577 euro; oppure fino a 8.600 euro di vantaggi con prezzo promo di 19.302 euro (versione 1.5 CDTI 105 CV S&S 5 porte Business Elegance), 5.200 euro di anticipo, 35 rate da 229 euro e rata finale da 11.766,76 euro

: con “Super Rottamazione Opel”, fino a 8.100 euro di vantaggi, prezzo promo 17.477 euro (versione 1.5 CDTi 105 CV S&S) con 5.200 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro e rata finale da 10.577 euro; oppure fino a 8.600 euro di vantaggi con prezzo promo di 19.302 euro (versione 1.5 CDTI 105 CV S&S 5 porte Business Elegance), 5.200 euro di anticipo, 35 rate da 229 euro e rata finale da 11.766,76 euro Opel Astra Sports Tourer : l’iniziativa “Super Rottamazione Opel” propone la variante station wagon a partire da 18.207, con vantaggi fino a 8.100 euro, previo anticipo di 5.600 euro; 35 rate mensili da 199 euro e rata finale da 10.997,27 euro. Oppure in versione Business Elegance, fino a 9.000 euro di vantaggi, in promozione a 20.032 euro con 5.600 euro di anticipo, 35 rate da 229 euro e rata finale da 12.206,91 euro

: l’iniziativa “Super Rottamazione Opel” propone la variante station wagon a partire da 18.207, con vantaggi fino a 8.100 euro, previo anticipo di 5.600 euro; 35 rate mensili da 199 euro e rata finale da 10.997,27 euro. Oppure in versione Business Elegance, fino a 9.000 euro di vantaggi, in promozione a 20.032 euro con 5.600 euro di anticipo, 35 rate da 229 euro e rata finale da 12.206,91 euro Opel Crossland X : fino al 31 agosto 2020, offerta “Super Rottamazione Opel” fino a 8.000 euro di vantaggi, prezzo promo da 12.450 euro (versione 1.2 Advance); oppure la variante 1.5 Advance turbodiesel 102 CV a 179 euro al mese

: fino al 31 agosto 2020, offerta “Super Rottamazione Opel” fino a 8.000 euro di vantaggi, prezzo promo da 12.450 euro (versione 1.2 Advance); oppure la variante 1.5 Advance turbodiesel 102 CV a 179 euro al mese Opel Grandland X: con “Super Rottamazione Opel”, fino a 9.500 euro di vantaggi e in promozione a partire da 17.900 euro.

Peugeot 108 : fino a 4.000 di Ecobonus, e in offerta – per gli esemplari in pronta consegna – con rate da 99 euro al mese per il primo anno e da 171 euro al mese dal secondo anno

: fino a 4.000 di Ecobonus, e in offerta – per gli esemplari in pronta consegna – con rate da 99 euro al mese per il primo anno e da 171 euro al mese dal secondo anno Peugeot 208 : fino a 4.500 euro di Ecobonus; la proposta di agosto 2020 prevede rate da 129 euro al mese per il primo anno e da 185 euro al mese per il secondo anno, per gli esemplari in pronta consegna, ed anticipo zero; con formula di noleggio a lungo termine Free2Move Lease, da 239 euro al mese per 48 mesi e 60.000 km

: fino a 4.500 euro di Ecobonus; la proposta di agosto 2020 prevede rate da 129 euro al mese per il primo anno e da 185 euro al mese per il secondo anno, per gli esemplari in pronta consegna, ed anticipo zero; con formula di noleggio a lungo termine Free2Move Lease, da 239 euro al mese per 48 mesi e 60.000 km Peugeot e-208 : in promozione a 24.150 euro (Allure), rate da 249 euro al mese per il primo anno e da 329 euro al mese dal secondo anno (per gli esemplari in pronta consegna); con formula di noleggio a lungo termine Free2Move Lease , da 199 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km

: in promozione a 24.150 euro (Allure), rate da 249 euro al mese per il primo anno e da 329 euro al mese dal secondo anno (per gli esemplari in pronta consegna); con formula di noleggio a lungo termine , da 199 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km Peugeot 308 : fino a 8.000 euro di Ecobonus e prezzo promo da 23.250 euro per vetture a stock in pronta consegna con contratto e immatricolazione entro il 31 agosto 2020. Oppure con formula Anticipo Zero, in promo a 19.156 euro con rate da 199 euro al mese per il primo anno e da 320 euro al mese dal secondo anno. Con formula di noleggio a lungo termine Free2Move Lease, da 279 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km

: fino a 8.000 euro di Ecobonus e prezzo promo da 23.250 euro per vetture a stock in pronta consegna con contratto e immatricolazione entro il 31 agosto 2020. Oppure con formula Anticipo Zero, in promo a 19.156 euro con rate da 199 euro al mese per il primo anno e da 320 euro al mese dal secondo anno. Con formula di noleggio a lungo termine Free2Move Lease, da 279 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km Peugeot 508 : fino a 9.000 euro di Ecobonus. Con l’iniziativa “Anticipo Zero”, in promozione da 279 euro al mese per il primo anno e da 411 euro al mese a partire dal secondo anno (sempre per gli esemplari in pronta consegna); formula “Free2Move Lease”: da 375 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Peugeot 508 Hybrid Plug-in: con “ Anticipo Zero ”, in promozione da 369 euro al mese per il primo anno e da 522 euro al mese a partire dal secondo anno; formula “Free2Move Lease”: da 390 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km

: fino a 9.000 euro di Ecobonus. Con l’iniziativa “Anticipo Zero”, in promozione da 279 euro al mese per il primo anno e da 411 euro al mese a partire dal secondo anno (sempre per gli esemplari in pronta consegna); formula “Free2Move Lease”: da 375 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Peugeot 508 Hybrid Plug-in: con “ ”, in promozione da 369 euro al mese per il primo anno e da 522 euro al mese a partire dal secondo anno; formula “Free2Move Lease”: da 390 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km Peugeot 2008 : fino a 4.500 euro di Ecobonus. Formula “Anticipo Zero” per gli esemplari in pronta consegna: da 189 euro al mese per il primo anno e da 271 euro al mese dal secondo anno. “Free2Move Lease”: da 269 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km

: fino a 4.500 euro di Ecobonus. Formula “Anticipo Zero” per gli esemplari in pronta consegna: da 189 euro al mese per il primo anno e da 271 euro al mese dal secondo anno. “Free2Move Lease”: da 269 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km Peugeot e-2008 : in promozione da 28.150 euro anziché 39.600 euro e rate da 289 euro al mese per il primo anno e da 393 euro al mese a partire dal secondo anno. “Free2Move Lease”: da 360 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km

: in promozione da 28.150 euro anziché 39.600 euro e rate da 289 euro al mese per il primo anno e da 393 euro al mese a partire dal secondo anno. “Free2Move Lease”: da 360 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km Peugeot 3008 : fino a 6.000 euro di Ecobonus. “Anticipo Zero”: da 249 euro al mese per il primo anno e da 373 euro al mese dal secondo anno. “Free2Move Lease”: da 359 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Peugeot 3008 Hybrid: “Anticipo Zero”, da 359 euro al mese dal primo anno e da 477 euro al mese a partire dal secondo anno

: fino a 6.000 euro di Ecobonus. “Anticipo Zero”: da 249 euro al mese per il primo anno e da 373 euro al mese dal secondo anno. “Free2Move Lease”: da 359 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Peugeot 3008 Hybrid: “Anticipo Zero”, da 359 euro al mese dal primo anno e da 477 euro al mese a partire dal secondo anno Peugeot 5008: fino a 6.000 euro di Ecobonus. “Anticipo Zero”: da 269 euro al mese per il primo anno e da 406 euro mensili dal secondo anno; “Free2Move Lease”: da 365 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km.

La “Marque à Losange” mette in atto l’iniziativa “Renault Best for You”, che prevede fino ad oltre 11.000 euro di vantaggi in caso di rottamazione.

Renault Twingo : con l’iniziativa “Renault Best for You”, rate da 89 euro al mese

: con l’iniziativa “Renault Best for You”, rate da 89 euro al mese Renault Clio : da 119 euro al mese

: da 119 euro al mese Renault Clio Hybrid : da 169 euro al mese

: da 169 euro al mese Renault Captur : da 149 euro al mese

: da 149 euro al mese Renault Captur Hybrid Plug-in : da 249 euro al mese

: da 249 euro al mese Renault Mégane : da 239 euro al mese

: da 239 euro al mese Renault Scénic : da 249 euro al mese

: da 249 euro al mese Renault Kadjar : da 249 euro al mese

: da 249 euro al mese Renault Zoe : da 119 euro al mese

: da 119 euro al mese Renault Twizy: da 109 euro al mese.

Seat Ibiza : ad agosto, in promozione (versione TGI metano Business) da 139 euro al mese con 5.000 euro di ecoincentivi, 4 anni di garanzia e prime 3 rate rimborsate

: ad agosto, in (versione TGI metano Business) da 139 euro al mese con 5.000 euro di ecoincentivi, 4 anni di garanzia e prime 3 rate rimborsate Seat Leon : fino al 31 agosto, in promozione a partire da 19.500 euro (o da 179 euro al mese con 4.400 euro di ecoincentivi e due anni di garanzia aggiuntivi); oppure (versione Leon FR mild-hybrid ) da 219 euro al mese con 5.000 euro di ecoincentivi e due anni di garanzia aggiuntivi

: fino al 31 agosto, in promozione a partire da 19.500 euro (o da 179 euro al mese con 4.400 euro di ecoincentivi e due anni di garanzia aggiuntivi); oppure (versione ) da 219 euro al mese con 5.000 euro di ecoincentivi e due anni di garanzia aggiuntivi Seat Leon Sportstourer : da 189 euro al mese con 4.400 euro di ecoincentivi; o mild-hybrid eTSI da 199 euro al mese con 4.500 euro di ecoincentivi

: da 189 euro al mese con 4.400 euro di ecoincentivi; o da 199 euro al mese con 4.500 euro di ecoincentivi Seat Arona : ad agosto, da 119 euro al mese e 6.000 euro di incentivi (variante TGI a metano), con quattro anni di garanzia e prime tre rate rimborsate

: ad agosto, da 119 euro al mese e 6.000 euro di incentivi (variante TGI a metano), con quattro anni di garanzia e prime tre rate rimborsate Seat Ateca : fino al 31 agosto, da 199 euro al mese, oppure (variante TDI con 6.500 euro di incentivi senza rottamazione) da 229 euro al mese: anche in questi casi, con quattro anni di garanzia e prime tre rate rimborsate

: fino al 31 agosto, da 199 euro al mese, oppure (variante TDI con 6.500 euro di incentivi senza rottamazione) da 229 euro al mese: anche in questi casi, con quattro anni di garanzia e prime tre rate rimborsate Seat Tarraco: nella configurazione provvista di cambio automatico DSG e trazione 4Drive, fino al 31 agosto viene proposta con frate che partono da 279 euro al mese (compresi quattro anni di garanzia e prime tre rate rimborsate).

Anche il marchio boemo applica il rimborso delle prime tre rate: in questo caso, con l’offerta “Free3”, finanziamento ad anticipo zero, comprensiva di protezione delle rate, polizza assicurativa di tutela del finanziamento e sostegno nei momenti difficili da parte del cliente.

Skoda Fabia : oltre 4.000 euro di incentivi in caso di rottamazione, prezzi a partire da 10.900 euro, 35 rate da 193,60 euro e Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 6.196,38 euro

: oltre 4.000 euro di incentivi in caso di rottamazione, prezzi a partire da 10.900 euro, 35 rate da 193,60 euro e Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 6.196,38 euro Skoda Scala G-Tec : oltre 5.000 euro di incentivi in caso di rottamazione, prezzi da 17.500 euro, 35 rate da 279,18 e Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 10.879,14 euro

: oltre 5.000 euro di incentivi in caso di rottamazione, prezzi da 17.500 euro, 35 rate da 279,18 e Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 10.879,14 euro Skoda Kamiq : per la variante G-Tec a metano, 4.000 euro di incentivi in caso di rottamazione, prezzo da 18.600 euro, 35 rate da 277,99 euro ciascuna e Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 12.218,84 euro

: per la variante G-Tec a metano, 4.000 euro di incentivi in caso di rottamazione, prezzo da 18.600 euro, 35 rate da 277,99 euro ciascuna e Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 12.218,84 euro Skoda Karoq : ad agosto 2020, 6.000 euro di incentivi in caso di rottamazione e Pacchetto Manutenzione incluso, prezzi a partire da 25.000 euro, 35 rate da 422,19 euro ciascuna e Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 14.544,75 euro

: ad agosto 2020, 6.000 euro di incentivi in caso di rottamazione e Pacchetto Manutenzione incluso, prezzi a partire da 25.000 euro, 35 rate da 422,19 euro ciascuna e Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 14.544,75 euro Skoda Kodiaq: fino al 31 agosto 2020, oltre 7.000 euro di incentivi in caso di rottamazione, prezzo a partire da 25.400 euro, 35 rate da 400,95 euro e Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 15.784,44 euro. Oppure in formula noleggio da 295 euro al mese , anticipo zero con Wallbox, Assicurazione RCA, Incendio-furto e polizza Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale Mobilo inclusi

Fino al 10 agosto, offerta di acquisto online “Suzuki Smart Buy” con possibilità di bloccare i prezzi promozionali validi per tutti i modelli della lineup attraverso il proprio Pc e, concordando le modalità con le concessionarie che aderiscono all’iniziativa, richiedere un finanziamento Agos con le soluzioni di acquisto Suzuki Noproblem o Suzuki Warranty e pagamento della prima rata dopo sei mesi.

Gamma Hybrid : fino al 31 agosto 2020, Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Cool in allestimento Top da 12.550 euro con incentivi (2.000 euro di sconto Casa più 1.500 euro di bonus statale fino ad esaurimento fondi in caso di rottamazione); Swift 1.2 Hybrid Cool da 12.790 euro con incentivi; Swift Sport 1.4 Hybrid da 19.350 euro con incentivi; Vitara 1.4 Hybrid Cool da 19.450 euro con incentivi; S-Cross 1.4 Hybrid Easy da 18.400 euro Cool da 19.490 euro con incentivi.

: fino al 31 agosto 2020, in allestimento Top da 12.550 euro con incentivi (2.000 euro di sconto Casa più 1.500 euro di bonus statale fino ad esaurimento fondi in caso di rottamazione); da 12.790 euro con incentivi; da 19.350 euro con incentivi; Cool da 19.450 euro con incentivi; da 18.400 euro Cool da 19.490 euro con incentivi. Suzuki Celerio : in promozione fino al 31 agosto a partire da 7.350 euro con incentivi

: in promozione fino al 31 agosto a partire da 7.350 euro con incentivi Suzuki Baleno: fino al 31 agosto, in promozione da 10.100 euro con incentivi.

Toyota Aygo Connect : ad agosto, in promozione da 9.600 euro (bonus fino a 3.550 euro in caso di rottamazione ed ecoincentivo, con rottamazione, di 1.500 euro), con finanziamento Pay per Drive Connected da 99 euro al mese. Per Aygo Connect X-Fun : in promo a 9.600 euro con bonus di 4.050 euro ed ecoincentivo di 1.500 euro in caso di rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 99 euro al mese

: ad agosto, in promozione da 9.600 euro (bonus fino a 3.550 euro in caso di rottamazione ed ecoincentivo, con rottamazione, di 1.500 euro), con finanziamento da 99 euro al mese. Per : in promo a 9.600 euro con bonus di 4.050 euro ed ecoincentivo di 1.500 euro in caso di rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 99 euro al mese Toyota Yaris : ad agosto, in promo a 12.200 euro con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.500 euro con rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 115 euro al mese

: ad agosto, in promo a 12.200 euro con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.500 euro con rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 115 euro al mese Toyota Yaris Hybrid : in promozione da 16.800 euro con Hybrid Bonus di 3.500 euro per qualsiasi usato e 1.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione, con finanziamento Pay per Drive Connected da 150 euro al mese

: in promozione da 16.800 euro con Hybrid Bonus di 3.500 euro per qualsiasi usato e 1.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione, con finanziamento Pay per Drive Connected da 150 euro al mese Toyota Corolla Hybrid : ad agosto in promozione da 22.350 euro con Hybrid bonus di 6.000 euro per qualunque usato e 1.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione, con finanziamento Pay per Drive Connected da 225 euro al mese (Hybrid bonus di 4.950 euro con qualunque usato, 1.500 euro di ecoincentivo e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese per la variante Touring Sports in promo da 23.350 euro)

: ad agosto in promozione da 22.350 euro con Hybrid bonus di 6.000 euro per qualunque usato e 1.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione, con finanziamento Pay per Drive Connected da 225 euro al mese (Hybrid bonus di 4.950 euro con qualunque usato, 1.500 euro di ecoincentivo e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese per la variante Touring Sports in promo da 23.350 euro) Toyota C-HR : da 24.100 euro (1.8 Hybrid) e da 25.450 euro (2.0 Hybrid Dynamic Force) con hybrid bonus di, rispettivamente, 4.250 euro e 5.500 euro, più 1.500 euro di ecoincentivo; con finanziamento Pay per Drive Connected da 250 e 225 euro al mese

: da 24.100 euro (1.8 Hybrid) e da 25.450 euro (2.0 Hybrid Dynamic Force) con hybrid bonus di, rispettivamente, 4.250 euro e 5.500 euro, più 1.500 euro di ecoincentivo; con finanziamento Pay per Drive Connected da 250 e 225 euro al mese Toyota Rav4 Hybrid : versione Dynamic Force Awd-i: da 33.000 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro e 1.500 euro di ecoincentivo, con finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese; versione Hybrid Dynamic Force 2WD: da 30.500 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro (sempre con qualunque tipo di usato) e 1.500 euro di ecoincentivo con rottamazione; finanziamento Pay per Drive Connected da 275 euro al mese

: versione Dynamic Force Awd-i: da 33.000 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro e 1.500 euro di ecoincentivo, con finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese; versione Hybrid Dynamic Force 2WD: da 30.500 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro (sempre con qualunque tipo di usato) e 1.500 euro di ecoincentivo con rottamazione; finanziamento Pay per Drive Connected da 275 euro al mese Toyota Prius : da 23.900 euro con Hybrid Bonus di 4.500 euro, 1.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese

: da 23.900 euro con Hybrid Bonus di 4.500 euro, 1.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese Toyota Prius+ : da 27.150 euro con Hybrid bonus di 4.500 euro, 1.500 euro di ecoincentivo e finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese

: da 27.150 euro con Hybrid bonus di 4.500 euro, 1.500 euro di ecoincentivo e finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese Toyota Prius Plug-in : da 31.150 euro con Hybrid bonus da 6.500 euro con qualunque usato, fino a 4.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 325 euro al mese

: da 31.150 euro con Hybrid bonus da 6.500 euro con qualunque usato, fino a 4.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 325 euro al mese Toyota Land Cruiser: da 39.300 euro con finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese e adeguamento del piano contrattuale in base ai km percorsi.

Il marchio di Wolfsburg applica, fra le varie iniziative, la formula “Progetto valore Volkswagen” anche ad agosto 2020. Di seguito i dettagli in funzione dei modelli ed al netto degli ecoincentivi statali.

VW Up! : da 99 euro al mese

: da 99 euro al mese VW Eco Up! : da 119 euro al mese

: da 119 euro al mese VW e-Up! : da 99 euro al mese

: da 99 euro al mese VW Polo : da 109 euro al mese

: da 109 euro al mese VW Polo TGI : da 149 euro al mese

: da 149 euro al mese VW Golf : da 229 euro al mese

: da 229 euro al mese VW Golf TGI : da 149 euro al mese

: da 149 euro al mese VW e-Golf : da 149 euro al mese

: da 149 euro al mese VW Passat : da 339 euro al mese con prime tre rate rimborsate

: da 339 euro al mese con prime tre rate rimborsate VW Passat Variant : da 269 euro al mese

: da 269 euro al mese VW Passat Alltrack : da 339 euro al mese

: da 339 euro al mese VW Passat Variant GTE : da 349 euro al mese ed incentivi statali

: da 349 euro al mese ed incentivi statali VW Arteon : da 469 euro al mese e prime tre rate rimborsate

: da 469 euro al mese e prime tre rate rimborsate VW Touran : da 359 euro al mese e prime tre rate rimborsate

: da 359 euro al mese e prime tre rate rimborsate VW T-Cross : da 119 euro al mese

: da 119 euro al mese VW T-Roc : da 149 euro al mese

: da 149 euro al mese VW Tiguan : da 239 euro al mese e prime tre rate rimborsate

: da 239 euro al mese e prime tre rate rimborsate VW Tiguan Allspace : da 399 euro al mese e prime tre rate rimborsate

: da 399 euro al mese e prime tre rate rimborsate VW Touareg: da 499 euro al mese.