Le 5 auto ibride plug-in con più autonomia: Classifica 2023

Un tipo di motorizzazione “green” che sta prendendo sempre più piede è quella ibrida ricaricabile alla spina, ma cosa sono le plug-in hybrid ? Questo tipo di powertrain abbina la mobilità 100% elettrica a quella tradizionale con motore termico. Prima di acquistare una vettura PHEV, la prima domanda che si pone l’eventuale acquirente è quale auto plug-in ha più autonomia ? Prima di rispondere a questa domanda è bene precisare una cosa, ovvero che i veicoli ibridi plug-in (PHEV) offrono un’autonomia in elettrico molto inferiore rispetto ai veicoli 100% elettrici (BEV). Il motivo è semplice: un propulsore ricaricabile alla spina sfrutta una batteria più piccola rispetto ad un’auto elettrica.

Autonomia di una plug-in e di un’elettrica

Solitamente una PHEV utilizza una batteria con una potenza di 12 kWh, mentre quella di un’auto full electric è di 60 kWh. Ma quanti km fa una plug-in? L’autonomia media a zero emissioni di una ibrida plug-in è compresa tra i 40 e gli 80 km, mentre per i veicoli BEV la media supera i 320 km.

Perché scegliere un’auto ibrida plug-in

L’automobilista che desidera usufruire dei benefici della guida in elettrico, ma non è ancora pronto a passare ad una vettura alimentata esclusivamente da una batteria, un’automobile plug-in potrebbe essere la soluzione ideale. Questo perché il significato di plug-in sta si traduce in una vettura dotata di motore termico tradizionale (benzina o diesel) abbinato ad una unità elettrica ricaricabile alla spina (plug-in). Questa soluzione permette di viaggiare a zero emissioni, in media sui 60 km con una carica di energia, mentre quando l’autonomia si esaurisce si passa automaticamente all’alimentazione tradizionale.

Bisogna inoltre sottolineare che un’automobilista in media non percorre più di 50 km al giorno, di conseguenza la maggior parte delle persone guiderebbero esclusivamente in elettrico e utilizzerebbero l’alimentazione a benzina o diesel soltanto per gli spostamenti più lunghi. Come soluzioni alternative al plug-in troviamo comunque anche altre tipologie di ibrido, come ad esempio le mild-hybrid e le Full-hybrid, con queste ultime che però consentono di viaggiare in full-electric solo per una manciata chilometri.

Cosa influisce sull’autonomia

Un discorso a parte merita l’autonomia dichiarata e l’autonomia effettiva, i Costruttori dichiarano un’autonomia calcolata nel cosiddetto ciclo WLTP che solitamente risulta inferiore a quella effettiva, perché su quest’ultima influiscono negativamente numerosi fattori. Tra questi fattori troviamo in primo luogo lo stile di guida, seguito dalle condizioni climatiche (con il freddo l’autonomia diminuisce), il carico utile, il manto stradale, il tipo di pneumatici e tanti altri fattori.

Plug-in hybrid con maggiore autonomia elettrica

In questa pratica guida cercheremo di capire quali sono le auto ibride plug-in con la batteria che dura di più stilando una classifica che prende in considerazione le vetture ricaricabili alla spina con un’autonomia superiore ad 80 km con una carica di energia. Tra queste spiccano le nuove Range Rover Sport Plug-In Hybrid e Range Rover Plug-In Hybrid, equipaggiate con una batteria da 38,2 kWh e capaci di offrire un’autonomia elettrica di ben 112-114 km (ciclo WLTP). Di seguito elencheremo le plug-in con le migliori per caratteristiche e qual è l’auto ibrida che fa più km in elettrico.

BMW X5 Plug-In Hybrid

BMW X5 Plug-In Hybrid è un SUV premium di segmento E equipaggiato con una batteria da 22,29 kWh, che contente un’autonomia dichiara nel ciclo WLTP fino a 87 km. Le emissioni dichiarate sono pari a 31 g di CO2 per km), mentre il consumo nel ciclo misto può raggiungere l’1,7 l/100 km. Sotto il cofano troviamo un motore termico abbinato ad una unità elettrica che generano una potenza complessiva di ben 394 CV. grazie a questi numeri lo scatto da 0-100 km/h viene effettuati in soli 5,6 secondi

Volvo S60 Recharge Plug-In Hybrid

Volvo, marchio del Gruppo cinese Geely, è ormai all’avanguardia sulle tecnologie elettrificate, infatti la Volvo S60 Recharge Plug-In Hybrid è un perfetto esempio su come sia valido il powertrain plug-in della Casa svedese. La vettura vanta infatti un’autonomia 100% elettrica che supera la soglia degli 80 km con una sola carica. La S60 plug-in sfrutta una batteria da 18,8 kWh che promette un’autonomia in elettrico dichiarata fino a 90 km (ciclo WLTP). Il consumo medio di carburante dichiarato è invece pari a Volvo ha 0,9 l/100 k e le emissioni di scarico sono di soli 17 g (CO2/km).

Mercedes-Benz Classe S Plug-In Hybrid

Tra le auto plug-in con maggiore autonomia in elettrico troviamo la Mercedes-Benz C Class Plug-In Hybrid che sfrutta una generosa batteria da 28.6 kWh. Quest’ultima promette un’elevata autonomia che può raggiungere quota 103 km, mentre le emissioni diffuse dal costruttore sono pari a 19 g (CO2/km).

Mercedes-Benz C Class Plug-In Hybrid

Sempre considerando le auto plug-in con maggiore autonomia in elettrico sfrutta una batteria da 28.6 kWh e vanta un’autonomia nel ciclo WLTP viaggiando a zero emissioni di 103 km. Si tratta di un valore di molto superiore alla media, anche per quanto riguarda le emissioni di CO2, mentre il sei cilindri ibrido offre uno 0-100 km/h effettuato in 5,2 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

Range Rover Sport Plug-In Hybrid

L’ auto plug-in con maggiore autonomia in elettrico è la nuova Range Rover Sport Plug-In Hybrid che vanta una gamma elettrificata che include due versioni PHEV: la prima ha 440 CV (P440e) e la seconda ben d510 CV (P510e). La versione meno potente passa da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, mentre quella da 510 CV solo 5,4 secondi. In entrambi le varianti l’autonomia arriva al numero record di 113 km in elettrico, che salgono a 740 km di autonomia combinata fra motore benzina e quello elettrico.