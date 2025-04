Un nuovo passo verso un futuro più sostenibile si concretizza con l’inaugurazione dell’impianto biomassa di INEOS Automotive nel sito di Hambach, un progetto da 15 milioni di euro che segna una pietra miliare nell’impegno ambientale dell’azienda. Questo innovativo sistema termico, con una capacità di 9,2 megawatt, utilizza fino a 14.000 tonnellate annue di cippato locale, coprendo il 78% del fabbisogno termico dello stabilimento e riducendo le emissioni di CO2 di circa 8.800 tonnellate annue. Una mossa strategica che punta a combinare la produzione automobilistica con un impatto ambientale minimo.

Energia sostenibile

Il cuore dell’impianto è costituito da due caldaie con una potenza termica combinata di 8,4 MW, affiancate da una pompa di calore da 800 kW. Questi sistemi lavorano in sinergia con una caldaia a gas preesistente, che integra il fabbisogno energetico rimanente. L’energia sostenibile non è solo un obiettivo, ma una realtà concreta per INEOS, come confermato dalle parole di Lynn Calder, CEO dell’azienda, che sottolinea l’importanza di costruire veicoli di qualità mondiale in un ambiente produttivo ecologicamente avanzato.

Philippe Steyer, presidente di INEOS Automotive SAS, ha evidenziato l’importanza di incrementare la capacità energetica sostenibile per supportare l’espansione del sito di Hambach, un centro produttivo che, grazie a un massiccio piano di investimenti, è diventato uno dei poli automobilistici più avanzati d’Europa. Dal 2019, oltre mezzo miliardo di euro sono stati investiti in aggiornamenti infrastrutturali, tra cui una carrozzeria automatizzata, un’officina di verniciatura semi-automatizzata e un laboratorio per il controllo qualità. Tali interventi hanno ampliato del 60% l’area operativa, ora estesa a 210.000 m².

Riutilizzo ceneri di scarto

Un altro aspetto significativo del progetto è il riutilizzo delle ceneri di scarto come fertilizzante per l’agricoltura locale, un esempio tangibile di economia circolare. Questo approccio integrato alla sostenibilità riflette un impegno profondo verso la riduzione dell’impatto ambientale, un valore che trova eco nel supporto dell’ADEME (Agenzia francese per l’ambiente), che ha contribuito con 3,9 milioni di euro, e di Dalkia, che ha fornito una sovvenzione fino a 1,5 milioni di euro.

Il progetto dell’impianto biomassa non è solo una scelta ecologica, ma anche una dimostrazione di leadership nel settore automobilistico, dove la sostenibilità sta diventando un elemento chiave di competitività. L’innovazione tecnologica e l’attenzione all’ambiente non sono più optional, ma requisiti essenziali per affrontare le sfide globali. Con questa iniziativa, INEOS Automotive non solo riduce la propria impronta di carbonio, ma pone un esempio per l’intera industria, mostrando come sia possibile coniugare produzione industriale e rispetto per il pianeta.

In definitiva, il nuovo impianto a biomassa di Hambach rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sostenibilità del nostro tempo. È un simbolo di come un’azienda possa reinventarsi e investire in tecnologie verdi per garantire un futuro più pulito e responsabile. L’energia sostenibile non è solo un traguardo, ma una strada da percorrere con determinazione, e INEOS Automotive ha dimostrato di essere all’avanguardia in questo percorso.