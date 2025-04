La Seat Arona, uno dei SUV urbani più apprezzati, si prepara a ridefinire il concetto di sostenibilità nel settore automobilistico. A partire dal 16 aprile 2025, questo modello incorporerà nella sua produzione componenti innovativi realizzati con Oryzite, un materiale derivato dagli scarti della lavorazione del riso. Questa soluzione non solo riduce l’uso della plastica tradizionale, ma rappresenta un significativo passo avanti verso un modello di economia circolare.

L’idea, concepita durante gli Innovation Days del 2020, è frutto di una collaborazione intensa tra Seat, Oryzite e SIGIT. Dopo tre anni di sviluppo, il progetto è passato dalla fase pilota alla produzione di serie. La materia prima, la lolla di riso, proviene dalle risaie del Delta dell’Ebro, una riserva della biosfera spagnola, dimostrando come un approccio sostenibile possa anche valorizzare il territorio locale.

“Siamo riusciti a integrare con successo un materiale rinnovabile nei nostri processi produttivi, riducendo l’impiego di derivati del petrolio,” ha dichiarato Gerard Suriol, responsabile dello sviluppo interni presso il Centro Tecnico di Seat S.A. Questo risultato non solo sottolinea l’impegno del marchio verso la sostenibilità, ma evidenzia anche i vantaggi economici e ambientali di questa scelta.

Quali i vantaggi con l’Oryzite per Seat Arona

I componenti del bagagliaio realizzati con il 15% di Oryzite offrono numerosi benefici: sono più leggeri del 5,8%, contribuendo a una riduzione complessiva del peso del veicolo, e comportano un risparmio del 2% sui costi di produzione. Inoltre, agendo come serbatoio di carbonio, questo materiale innovativo aiuta a ridurre le emissioni di CO2, un aspetto cruciale per il futuro della mobilità sostenibile.

Ma i vantaggi non si fermano qui. L’adozione di Oryzite consente a Seat di dimostrare come un rifiuto agricolo possa trasformarsi in una risorsa industriale di valore. Questo approccio non solo riduce l’impatto ambientale, ma crea un modello virtuoso di riutilizzo e valorizzazione delle risorse, perfettamente in linea con i principi dell’economia circolare.

Il progetto non riguarda solo la tecnologia, ma anche l’innovazione culturale e produttiva. L’adozione di materiali sostenibili come l’Oryzite rappresenta un segnale chiaro: il settore automobilistico può reinventarsi, abbracciando soluzioni che combinano efficienza, estetica e rispetto per l’ambiente. La Seat Arona, con questa iniziativa, diventa simbolo di un futuro più verde e responsabile per l’industria automobilistica.