EICMA 2019: tutte le novità del Salone

All’EICMA 2019, in scena dal 7 al 10 novembre, sono arrivate una grossa schiera di novità. Andiamo ad elencare tutti i nuovi modelli portati dalle Case.

Dal 7 al 10 novembre EICMA 2019 mette in mostra tutte le novità che il mondo e l’industria delle due ruote hanno portato a Milano. Un evento ricco e imperdibile per tutti gli appassionati di moto e non solo. La serata di venerdì sarà speciale, con un orario prolungato fino alle 22, anziché fino alle 18:30 come negli altri giorni. Ma andiamo a conoscere tutte le novità di questa kermesse, rigorosamente in ordine alfabetico:

Aprilia

La Casa di Noale ha fatto debuttare a Milano la sportiva stradale RS 660, un modello tanto atteso e che dovrebbe scrivere un nuovo capitolo della storia di Aprilia, grazie al suo bicilindrico da 660 cc. Altrettanto importante è il concept della Tuono 660, che sfrutta lo stesso motore della RS 660, così come la rinnovata Aprilia RSV4.

Benelli

Benelli presenta a Milano due moto che potremmo definire modern-classic, le Leoncino 800 e Leoncino 800 Trial. La prima più dedicata alla strada, la seconda che non disdegna l’offroad. Entrambe sono spinte da un motore bicilindrico da 82 CV, con grande personalità ed elasticità. Arriveranno nelle concessionarie a partire dalla metà del 2020.

BMW

BMW Motorrad scalda il cuore degli appassionati con una moto pronta a stupire, stiamo parlando della S 1000 XR, una crossover che utilizza il motore della S 1000 RR. Le altre novità sono rappresentata da due moto di cilindrata media, la nuova F 900 R e la F 900 XR, la prima per chi ha un’anima più da stradista, la seconda destinata a chi piace provare l’esperienza del fuoristrada.

Ducati

La Casa di Borgo Panigale presenta a Milano una moto ultraprestazionale, che monta il motore della Panigale V4, stiamo parlando della Ducati Streetfighter V4, che cercherà di imporsi nella categoria della hypernaked come la moto più veloce della categoria.

Harley-Davidson

La Casa americana porta alla kermesse meneghina due modelli: l’Adventure Touring Pan America e la Naked Streetfighter Bronx. Entrambe sfruttano il nuovo motore Revolution Max, e se la Pan America si contraddistingue per il suo frontale massiccio, la Streetfighter ha delle linee ben scolpite.

Honda

Honda all’EICMA 2019 ha portato una nutrita schiera di nuove moto, dalla sportiva CBR 1000 RR-R Fireblade, alla CBR 1000 RR Fireblade SP, due modelli pronti a riscrivere la categoria di propria appartenenza. Esaltanti anche le nuove Africa Twin e Africa Twin Adventure Sport, tra le moto più amate e apprezzate a livello mondiale.

Kawasaki

La Casa di Akashi fa sul serio e ha portato a Milano delle interessanti novità, a cominciare dalla Z650, passando per la Z900 fino a giungere alla velocissima Ninja 1000 SX, che è arrivata alla sua personalissima quarta generazione. Di fianco a loro, Kawasaki ha portato anche la celebrata ZH2 e la W800.

KTM

KTM non resta di certo a guardare e all’EICMA 2019 ha portata una serie di motociclette ad alte prestazioni come le: KTM 1290 Super Duke R, la hyper naked finalmente svelata dopo settimane di anticipazioni; la KTM 890 Duke R, naked estrema ancor più potente della 790 da cui deriva, e per finire la KTM 390 Adventure, offroader alla portata di tutti.

Kymco

Kymco propone al pubblico il maxiscooter X-Town CT 300, con una nuova pedana piatta, e il Like 125 con motore Euro5, con evidenti miglioramenti per consumi ed emissioni. Dopo due anni dalla prima presentazione, arriva anche il tre ruote CV3.

Moto Morini

La Moto Morini presenta a Milano la nuova Seiemmezo, una scrambler facile di media cilindrata, la crossover X–Cape di media cilindrata, parabrezza regolabile e display TFT, e la super rifinita Morini Super Scrambler, una moto con elementi di produzione artigianale.

NIU

La casa cinese a Milano arriva con tre nuovi scooter elettrici: il MQiGT, il NQiGTs Pro con ruote da 14” e l’ultraleggero e cittadino UQiGT Pro. Spazio anche per la prima bici elettrica di NIU, la Aero EB-01.

SYM

La Casa di Taiwan porta il nuovo Maxsym 400i E5 con motore Euro 5, poi il ruota alta Sym Symphony, anch’esso Euro5, e infine, il Sym Fiddle, dal gusto vintage e a ruote basse.

Yamaha

La Casa di Iwata porta a Milano la Yamaha MT-03 con una ciclistica rinnovata e motore Euro5. Debutta anche il nuovo crossover Tracer 700 e il maxi scooter TMAX 560, presente in mostra in due versioni, base e Tech. Spazio anche per il nuovo Tricity 300, scooter a tre ruote.