EICMA 2019: le novità di Honda

Honda presenta la sua nuova generezione di CBR 1000RR-R Fireblade e Fireblade SP ad EICMA 2019. Una moto concepita per le massime prestazioni in pista.

EICMA 2019 è un appuntamento ricco di novità per il mondo delle due ruote, fra queste ci sono quelle portate da Honda. Le moto del Sol Levante sono tra le protagoniste della kermesse milanese, tra le quali spiccano le nuove CBR 1000RR-R Fireblade e CBR 1000RR-R Fireblade SP. La nuova generazione di un mito è pronta a scendere in strada con delle caratteristiche totalmente innovative, che innalzano il livello delle prestazioni e delle emozioni. Una moto concepita per la pista che riprende alcuni elementi di forza della Honda capace di dominare la MotoGP con Marc Marquez.

CBR 1000RR-R Fireblade e Fireblade SP

La nuova Honda CBR 1000RR-R Fireblade è una moto concepita per la pista, l’habitat ideale nel quale sfogare tutte le sue qualità in termini di prestazioni e controllo. Il motore a quattro cilindri deriva da quello della RC213V-S, con cui condivide anche le misure di alesaggio e corsa. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) è pronto-gara e il ‘Launch Control’ per le partenze da fermo si aggiunge ai parametri regolabili di potenza, freno motore e antimpennamento.

Il telaio è in alluminio con struttura a diamante ed è associato a un forcellone più lungo, strutturalmente uguale a quello della RC213V-S, supportato da una piattaforma inerziale IMU (Inertial Measurement Unit) a 6 assi, ammortizzatore di sterzo elettronico HESD (Honda Electronic Steering Damper) a 3 livelli, e sospensioni Showa. I freni hanno nuove pinze Nissin su dischi di 330 mm e ABS a 2 modalità. La carenatura e la posizione di guida sono realizzate per il massimo rendimento aerodinamico, con alette di derivazione MotoGP integrate sui fianchi per generare deportanza. La strumentazione è un completissimo display TFT a colori da 5” e la Honda Smart Key ne rende pratico l’uso, anche in pista.