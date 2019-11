EICMA 2019: le novità di Kawasaki

La Casa di Akashi si presenta all’EICMA 2019 con tante novità. Spiccano tre modelli in particolare: Z650, Z900 e Ninja 1000SX.

All’EICMA 2019, Kawasaki ha deciso di portare soprattutto tre modelli capace di stuzzicare la fantasia dei tanti appassionati della Casa di Akashi: Ninja 1000SX, Z900 e Z650. Tre moto molto differenti tra loro, ma che esprimono completamente quella che è l’anima delle moto giapponesi. Nello stand di Kawasaki sono presenti anche la ZH2 e W800, la prima è già celebre per essere stata presentata a Tokyo recentemente ed è una super naked da 200 CV di potenza, la seconda è una moto più classica che va a completare una gamma già ricca.

Z650

Partiamo dalla più piccola, la Kawasaki Z650 che si mostra con un nuovo design, in cui fa capolino un nuovo anteriore con il complesso fanale/mascherina inediti. Novità anche per quanto riguarda la tecnologia, con il cruscotto multifunzione con display da 10,9” LCD TFT a colori che sostituisce la strumentazione analogica vista fino ad ora. Lo sbarco sui mercati arriva nei primi mesi del 2020 in tre colorazioni differenti: nero, verde/nero e bianco/nero e il listino partirà da 7.090 euro.

Z900

La Z900 si rinnova con fari a LED e con il controllo di trazione KTRC. A disposizione su questa moto ci sono quattro diversi driving mode e due setup di potenza e un display TFT multifunzione da 10,9” a colori. Motore e ciclistica rimangono gli stessi, con il quattro cilindri in linea di 948 cc, abbinato a un telaio a traliccio in tubi di acciaio, che ha fatto la fortuna di tale moto.

Ninja 1000SX

Completiamo il tutto con la Ninja 1000SX, la quarta generazione. Per lei arrivano un nuovo parafango anteriore e delle luci a LED e la strumentazione a colori TFT interamente digitale da 10,9” con connettività per smartphone. In vista del prossimo anno arrivano tre nuovi colori: verde/grigio, nero/grigio/fregi verdi e bianco/grigio. Lo sbarco nelle concessionarie è previsto per i primi mesi del 2020, con prezzi a partire da 13.990 euro.