Horizon Automotive festeggia la nuova piattaforma di noleggio con un’offerta dedicata a Jeep

Dalla nascita (inizio 2020) la start-up ha fatto registrare un gradimento in continua escalation culminata nella creazione della nuova piattaforma online.

Digitalizzazione fa rima con personalizzazione (e non soltanto in senso puramente fonetico): lo sviluppo delle tecnologie digitali procede di pari passo con l’evolversi di servizi di mobilità sempre più “su misura” in ordine alle esigenze dei clienti, privati e professionali. In ambito automotive, tutto questo si aggancia altresì alla crescita del comparto dei veicoli elettrificati e del noleggio a lungo termine, da alcuni anni protagonista di un trend in costante aumento (lo dimostra, tanto per fare un esempio, l’oltre 15% – secondo dati Unrae e Dataforce Italia – in più raggiunto dal NLT nel nostro Paese nel 2020, “annus horribilis” dell’emergenza sanitaria e della drastica diminuzione per gran parte del settore economico e industriale).

Il consumatore è al centro di tutto

Gli operatori di settore hanno “captato” questo cambio di prospettiva attraverso la realizzazione di programmi che vengono incontro alle necessità dei consumatori privati, dei liberi professionisti e delle aziende di avere a disposizione programmi ad hoc nell’offerta di tecnologie e soluzioni up-to-date di gestione flotte, attenzione ai servizi, sistemi di sicurezza di bordo e tecnologie di alimentazione che permettano l’utilizzo dei veicoli senza limitazioni ed in qualsiasi condizione quotidiana.

Realtà giovane e di successo

La start-up Horizon Automotive ha, in poco più di un anno dalla sua nascita (avvenuta all’inizio del 2020) interpretato al meglio il mutamento evolutivo dei servizi di noleggio a lungo termine. Più in dettaglio, la giovane società – creata da due consolidate realtà imprenditoriali del mondo automotive come Denicar SpA (storica concessionaria Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat Professional, Opel e Piaggio) ed Autorigoldi SpA (altro dealer “di lungo corso” per Volkswagen e Skoda) – ha ad aprile 2021 messo a segno il proprio miglior mese di sempre in termini di raccolta ordini. E, per di più, si affaccia sull’immediato futuro con ottime prospettive di ulteriore crescita. Ma andiamo con ordine.

Soluzioni ad personam

Attraverso il lancio di una nuova piattaforma online, ultimo atto in ordine di tempo di un percorso che si è già segnalato per una serie di interessanti progetti (innovative proposte di mobility experience articolate su soluzioni all-inclusive e che riguardano auto mild-hybrid e full hybrid, ibride plug-in e 100% elettriche; la partnership con IrenGO per la completa personalizzazione sulla scelta del veicolo e delle tecnologie di ricarica più adatte al singolo cliente; l’alleanza con CEPAR nei progetti di marketing digitale e di lead generation), Horizon Automotive ha, commenta il top management, messo a segno un incremento dei contratti su tutti i canali ed in particolare per privati e partite IVA, che si sono dimostrati particolarmente attratti dalle innovative sezioni del nuovo portale Web (su tutti: il Superconfiguratore, la sezione “Lasciati Guidare”, My Garage e così via), a dimostrazione di come la formula NLT costituisca in effetti una delle soluzioni di mobilità preferite dalle famiglie italiane. Con il risultato, come si accennava qui sopra, delle più elevate performance di mercato di sempre fatte registrare ad aprile 2021.

Offerta di noleggio per Jeep Compass

Per celebrare gli ottimi risultati, Horizon Automotive propone una serie di promozioni dedicate al mondo Jeep: in particolare, l’attenzione della start-up si focalizza su Jeep Compass, che per tutto il mese di maggio viene offerta a noleggio (versione 1.6 in allestimento Longitude) a 299 euro al mese con 3.000 euro di anticipo, per una durata contrattuale di 48 mesi o 50.000 km. La nuova proposta va ad arricchire il portfolio di offerte Horizon realizzate specificamente per privati e partite IVA all’insegna della mobilità a zero emissioni di CO2 allo scarico e di un ampio catalogo di veicoli. Attraverso la nuova piattaforma è infatti possibile consultare una completa mappatura di colonnine per la ricarica funzionali al territorio di interesse di ogni cliente, in maniera da trovare gli “hub” per il pieno di energia più comodi e vicini. Questo servizio rientra in pieno nella principale corporate strategy di Horizon Automotive, che mediante geolocalizzazione permette di avere a disposizione tutti i servizi di mobilità in maniera personalizzata con l’offerta di noleggio a lungo termine più efficace e con il supporto di un team di consulenti in grado di garantire un’assistenza continuativa e “tailor made”.

Servizi hi-tech semplici ed intuitivi

Alla base della “vision” strategica Horizon c’è in effetti un utilizzo semplice ed intuitivo della nuova piattaforma Web: sono sufficienti pochi click per definire quanto budget possa essere destinato alla vettura, senza alcuna spesa imprevista aggiuntiva e per di più con il vantaggio della gestione di qualsiasi incombenza burocratica. La scelta della vettura più adatta avviene mediante un algoritmo che permette di visionare la migliore offerta di mercato relativa (tenuto conto anche di offerte in stock) e ricevere immediatamente un promemoria della vettura individuata. Lo step successivo consiste nel configurare il veicolo in maniera autonoma, attraverso il nuovo Superconfiguratore, oppure “lasciandosi guidare” dall’algoritmo stesso, per ordine di ottenere le migliori proposte in linea con le aspettative e le esigenze. A sua volta, chi necessiti della massima flessibilità nella personalizzazione del veicolo a noleggio (e questa non sia presente tra le offerte ed i “pacchetti” a disposizione), può inviare – sempre attraverso il configuratore Horizon – una richiesta di preventivo. In questa fase, sarà cura di un consulente mettersi in contatto con il cliente per la definizione della scelta che sia più precisa e rispondente alle effettive necessità del nuovo utente. E se il veicolo o la formula di noleggio personalizzata non siano ancora stati individuati, Horizon propone altresì un algoritmo interattivo che guida il cliente verso il pacchetto di noleggio più vicino alle esigenze del consumatore.