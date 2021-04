Noleggio a lungo termine: la nuova piattaforma online Horizon Automotive a misura di cliente

In un contesto in rapida evoluzione digitale, il NLT deve assumere un atteggiamento proattivo: conoscere, cioè, tutte le necessità degli utenti per offrire sul mercato soluzioni “tailor made” e che siano facili ed intuitive nell’utilizzo.

L’evoluzione dei servizi alla mobilità si muove di pari passo con le tecnologie di digitalizzazione: uno sviluppo che procede per binari paralleli ed è dal canto suo “figlio dei tempi” e… dei device portatili sempre più perfezionati, tanto da consentire il rilascio di nuovi sistemi “ad personam” anche in ambito automotive e nel settore della mobilità condivisa in particolare. Ancora più in dettaglio, i riflettori vengono puntati sul NLT, che da diversi anni è al centro di un costante aumento dimostrato, in questo senso, dal +15% del mercato nazionale raggiunto nel drammatico 2020 in cui l’emergenza sanitaria ha inciso in maniera profonda su gran parte del settore dell’economia e dell’industria. Secondo una recente stima Dataforce, il trend di crescita per il settore del noleggio a lungo termine è destinato ad aumentare, per il 2021, del 19,3% (autovetture) e dell’8,4% (veicoli commerciali leggeri).

Parola d’ordine: evolversi

Il cambio di prospettiva che gli operatori si trovano a dovere far fronte deve venire incontro alle esigenze di privati, liberi professionisti ed aziende, per la creazione di programmi dedicati (vale a dire “cuciti addosso”) in ordine ad interpretare al meglio l’epocale rivoluzione del comparto automotive. Questo, all’atto pratico, si traduce nella necessità di offrire tecnologie e soluzioni innovative di gestione flotte, ma anche attenzione ai servizi, ai sistemi di sicurezza delle vetture ed alle tipologie di alimentazione che consentano l’impiego dei veicoli senza limitazioni in qualsiasi condizione quotidiana.

Realtà giovane e dinamica

Una delle più recenti realtà nazionali attive nel noleggio a lungo termine è Horizon Automotive. Il primo “hub” italiano per la mobilità, creato all’inizio del 2020, si è già segnalato per una serie di interessanti progetti: dallo sviluppo di innovative proposte di mobility experience articolate su soluzioni all-inclusive ed aperte ad una flotta di veicoli elettrificati (auto mild-hybrid e full hybrid, ibride plug-in e 100% elettriche) alla partnership con IrenGO per una completa personalizzazione sulla scelta del veicolo e delle tecnologie di ricarica più adatte per il singolo cliente, all’alleanza con CEPAR in materia di progetti di digital marketing e lead generation. La novità di primavera 2021 messa a punto da Horizon riguarda la “release” di una propria nuova piattaforma online, consultabile sul sito corporate dell’azienda e raggiungibile su qualsiasi device e sistema operativo.

Vedi subito cosa noleggiare e quanto costa

L’obiettivo indicato dai vertici Horizon è chiaro: mettere il cliente al centro dell’attenzione, attraverso un portafoglio di offerte di noleggio a lungo termine pensato su misura. In questo caso, ogni utente può scegliere, in maniera geolocalizzata, tutti i servizi ad hoc di mobilità e riscontrarne “in tempo reale” l’impatto sul canone di noleggio. Come già avviene nei servizi già attivi di Horizon Automotive, anche la nuova piattaforma online viene integrata con la presenza di un team di consulenti dedicati, in modo da garantire sempre un elevato livello di assistenza per ogni cliente.

Ecco come funziona

L’utilizzo della piattaforma Web “tailor-made” di Horizon Automotive è stato progettato per essere semplice ed intuitivo: con pochi click ed in tutta facilità l’utente può definire quanto budget destinare al veicolo, senza nessuna spesa imprevista e con il vantaggio della gestione di ogni incombenza burocratica: “Un algoritmo consente di visionare la migliore offerta presente sul mercato di quel modello, considerando anche offerte a stock, potendo inoltre ricevere immediatamente un promemoria relativo all’offerta scelta”, informano i tecnici Horizon Automotive. È quindi possibile configurare la vettura in maniera autonoma, attraverso il super-configuratore, oppure “lasciarsi guidare” dall’algoritmo sviluppato, in ordine di ottenere le migliori proposte in linea con le aspettative e le esigenze del cliente. Di più: chi desideri la massima flessibilità nella personalizzazione del veicolo a noleggio e questa non sia presente tra le offerte ed i pacchetti a disposizione, può inviare una richiesta di preventivo attraverso il configuratore Horizon: a quel punto, un consulente si incaricherà di contattare il cliente per definire la scelta in maniera quanto più precisa e rispondente alle effettive necessità. Nel caso in cui il veicolo (oppure la soluzione di noleggio personalizzata) non sia ancora stato individuato, Horizon ha sviluppato un algoritmo interattivo in grado di guidare il cliente verso il pacchetto di noleggio “Che meglio risponde al suo utilizzo dell’auto per raggiungere il massimo grado di soddisfazione”.

Ulteriori opzioni, il garage virtuale, la “phygital experience” H24

Oltre a proporre ad ogni cliente la migliore offerta in funzione delle personali esigenze – ciò in virtù di un benchmark che si articola su sette differenti noleggiatori), Horizon rende disponibile il proprio know-how in materia di soluzioni hi-tech per rendere la customer experience ancora più esclusiva: ad esempio, gli optional possono essere scelti in fase di preventivo, i servizi personalizzabili possono essere selezionati anche in base all’area selezionata (pick up & delivery, black box telematica, sanificazione e consegna del veicolo a casa), un promemoria ad hoc viene sempre inviato; “last but not least”, sulla piattaforma Web Horizon è sempre presente la mappatura delle colonnine di ricarica collocate nel territorio di riferimento di ogni cliente. Tra i servizi innovativi dedicati, c’è la possibilità di aprire il proprio garage Horizon virtuale, che mette a confronto tutti i veicoli desiderati, per ottenere e conservare preventivi, contratti, e soprattutto comparare offerte e configurazioni dei veicoli selezionati: “L’’e-garage’ di Horizon sarà il ‘My Garage’ del cliente dove gestire tutti i veicoli e i contratti, nonché alimentare la sua personale lista dei desideri e avere sempre a portata di click i prodotti che lo hanno maggiormente colpito”. Su queste basi, Horizon Automotive ha costruito una realtà fisica e digitale nello stesso tempo ed attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nella quale l’esperienza-cliente evoluta si associa a servizi tangibili, come ad esempio la conoscenza del prodotto, le vetture ordinabili presso la rete di proprietà, i test drive, i servizi di pronta consegna.