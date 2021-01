Horizon Automotive: soluzioni di mobilità e noleggio personalizzate

Le esigenze di un mercato in continua evoluzione richiedono una costante, e sempre più articolata, presenza degli operatori in grado di rispondere alle necessità del singolo cliente, che sia privato, professionista o un’azienda.

Elettrificazione, servizi al cliente, digitalizzazione: sono tre delle principali “voci” sulle quali il comparto automotive rivolto ai consumatori finali si evolve. Uno sviluppo che, si può dire, è figlio dei tempi: soluzioni di noleggio a lungo termine, sempre più ampliate ai privati, vanno a braccetto con le esigenze di un mercato che, evolvendosi, chiede costi di gestione via via più flessibili e consulenze personalizzate, secondo un approccio “tailor made” e “stress-free” che coinvolge diversi partner.

Un settore in crescita

Del resto, e cifre alla mano, il NLT è da alcuni anni al centro di un trend di crescita costante; e l’oltre 15% del mercato nazionale raggiunto nel 2020 (secondo dati Unrae e Dataforce Italia), “annus horribilis” dell’emergenza sanitaria e della drastica diminuzione per gran parte del settore economico e industriale, ne testimonia la fase evolutiva.

Nuove prospettive

Occorre, dal punto di vista degli operatori, dare forma ad un cambio di prospettiva, che cioè venga incontro alle necessità di privati, liberi professionisti ed aziende di essere affiancati da figure che siano in grado di offrire programmi ad hoc per interpretare al meglio il cambiamento in atto, e costantemente aggiornate nell’offerta di tecnologie e soluzioni innovative di gestione flotte, ma anche attenzione ai servizi, ai sistemi di sicurezza delle vetture ed alle tipologie di alimentazione che consentano l’impiego dei veicoli senza limitazioni in qualsiasi condizione quotidiana.

Fra i più recenti (in ordine di tempo) progetti rivolti ad un innovativo orientamento dei servizi di noleggio a lungo termine, la startup Horizon Automotive – creata all’inizio del 2020 da due consolidate realtà imprenditoriali del mondo automotive come Denicar SpA (storica concessionaria Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat Professional, Opel e Piaggio) ed Autorigoldi SpA (altro dealer “di lungo corso” per Volkswagen e Skoda) – celebra un anno dalla nascita con il lancio di ulteriori servizi al cliente.

I dati parlano chiaro: nel primo anno di attività, e tenuto conto della delicatissima situazione causata dalla pandemia da Covid-19, Horizon è arrivata a contare su un sostanzioso portfolio clienti: più di 1.000 ordinazioni ricevute per un totale di oltre 3.000 autovetture.

Flessibilità e integrazione sul territorio

Da questo plafond scaturisce l’evoluzione prospettica messa a punto da Horizon, innovativo “Mobility Hub” che organizza nuovi programmi dedicati ai clienti sulla scorta di una consulenza continua e personalizzata, frutto di una consolidata presenza sul territorio delle realtà coinvolte e di staff professionali in possesso di competenze specifiche e sempre aggiornate. Attraverso l’imminente esordio di una piattaforma Web dedicata, Horizon si pone l’obiettivo di fornire soluzioni di mobilità a noleggio ancora più flessibili e integrate in pieno in un network di concessionarie e centri assistenza di proprietà. Quest’ultimo elemento costituisce dal canto suo un ulteriore valore aggiunto per l’offerta dei servizi dedicati a privati, professionisti e aziende, e contribuisce a rafforzare anche le competenze degli operatori che partecipano al servizio.

Soluzioni cucite addosso al cliente

La sua figura, definita di “contenitore di partner”, offre innovative proposte di mobility experience, insieme ad un servizio “ad personam” per ogni cliente, in modo da contribuire a minimizzare i costi di gestione del veicolo e colmare le criticità nell’esperienza e nel servizio ad oggi presente nella filiera del noleggio. Si tratta, in buona sostanza, di una innovativa “liaison” fra il tradizionale noleggio e l’evoluzione delle richieste del mercato in materia di mobilità, che ricercano consulenze personalizzate dai primi contatti con gli operatori fino all’effettivo impiego della vettura, compresi i servizi “last mile”.

Le cifre

La presenza di Horizon in Italia si articola su:

2 sedi

24 punti di assistenza diretta

Una copertura capillare sull’intero territorio nazionale in base ad accordi specifici

7 partner ufficiali di noleggio a lungo termine

Una flotta che si compone di 300 auto sostitutive.

Riflettori puntati sull’elettrificazione

Proprio per venire incontro alle necessità di massima libertà di movimento, nella vision di Horizon Automotive è presente un’offerta di veicoli elettrificati:

auto ibride (mild-hybrid e full-hybrid)

auto ibride plug-in

auto elettriche.

Questo, grazie all’appartenenza a due consolidate realtà di vendita che permette ai professionisti di Horizon la proposta di soluzioni adatte al singolo nella scelta della vettura più idonea e del relativo sistema di alimentazione (tra le offerte c’è anche la possibilità di accedere ad una infrastruttura di ricarica per mezzo di una rete di proprietà ed a diverse collaborazioni con le principali utility).

Soluzioni all-inclusive

Configurazione e scelta del prodotto sia on line sia presso i propri showroom

Test drive

Permuta usato

Esperienza di consegna premium e personalizzata (presso i propri showroom o la sede del cliente)

Assistenza & Post Vendita: carrozzerie e officine di proprietà e accordi su misura per ogni cliente

“Presa e riconsegna” per interventi di manutenzione e cambio gomme

Top Corporate: Customer Service dedicato per gestione diretta sulla flotta

Gestione della flotta tramite consulenti dedicati

Colonnine di ricarica e-mobility

Sistemi di connettività e di telematica

Pick up & Delivery auto presso sede aziendale o domicilio driver con app dedicata

Servizio di sanificazione dell’autovettura

Servizio di lavaggio a domicilio.

Inoltre, il servizio di quotazione delle vetture con le principali società NLT presenti in Italia consente ad Horizon, mediante un innovativo tool di comparazione che effettua sistematiche attività di scouting delle migliori offerte sul mercato e la proposta delle soluzioni più efficaci, di aiutare il cliente nell’ottimizzazione dei propri processi di acquisto.