Mercedes-Benz continua a ridefinire il panorama automobilistico con un’innovazione esclusiva: il motore diesel plug-in. Questa tecnologia, unica nel suo genere, sta conquistando il mercato delle flotte aziendali, grazie alla sua combinazione di efficienza, risparmio economico e vantaggi fiscali. L’offerta, disponibile su modelli di punta come Classe C, Classe E, GLC e GLE, rappresenta una vera rivoluzione per chi cerca una mobilità più sostenibile e conveniente.

La casa della stella sottolinea l’elevata complessità tecnologica dietro questa soluzione, un fattore che ne garantisce l’esclusività sul mercato. “Solo noi possiamo offrire una simile innovazione, grazie alla nostra esperienza ingegneristica”, dichiarano con orgoglio i vertici del marchio. Questo livello di sofisticazione si traduce in un prodotto ineguagliabile, capace di soddisfare le esigenze più avanzate dei clienti aziendali e privati.

Vantaggi fiscali e risparmio sul lungo termine

Le recenti modifiche normative sulle aliquote dei fringe benefit aziendali offrono un ulteriore incentivo per scegliere il motore ibrido plug-in. Grazie a un Total Cost of Ownership (TCO) estremamente competitivo, i veicoli Mercedes-Benz risultano essere un’opzione ideale per le aziende che vogliono ottimizzare i costi di gestione della flotta senza compromettere le prestazioni o l’immagine aziendale.

Christian Catini, responsabile flotte di Mercedes-Benz Italia, ha dichiarato: “Le ibride plug-in rappresentano il 18% del nostro totale di noleggi a lungo termine. Questa percentuale è destinata a crescere entro il 2025, nonostante il mercato italiano delle ibride plug-in sia ancora in fase di sviluppo”. La proiezione è chiara: l’adozione di questa tecnologia aumenterà esponenzialmente nei prossimi anni.

Diesel plug-in, una scelta vincente

Con un’offerta che include ben nove modelli, Mercedes-Benz ha notato una netta preferenza per la versione diesel plug-in rispetto a quella a benzina. Circa l’80% dei clienti opta per questa soluzione, attratto dai vantaggi economici che si riflettono in un ciclo di vita del veicolo più sostenibile e conveniente.

Valentina Pedrazzoli, CEO di Mercedes-Benz Lease Italia, ha spiegato: “Una simulazione comparativa tra tre alimentazioni dello stesso modello dimostra che il noleggio Mercedes-Benz Lease è la scelta perfetta per chi vuole entrare in una nuova era della mobilità, sempre più elettrificata e orientata al risparmio”. Questo approccio olistico ai costi totali conferma il posizionamento di Mercedes-Benz come leader del settore.