Mercedes EQB: versioni, autonomia, prezzi

Riflettori puntati sul medium-SUV che esordisce in Europa ed amplia le proposte a elevata elettrificazione della Stella a Tre Punte.

Il percorso strategico in materia di elettrificazione adottato da Mercedes con il sub-brand EQ – che attualmente si articola su oltre 20 differenti versioni ibride plug-in, numerose declinazioni ibride e la lineup 100% elettrica EQA, EQC, l’”ammiraglia” EQS e la recentissima EQE più la monovolume EQV – si arricchisce con il debutto sul mercato del SUV di fascia medio-compatta EQB, che esordisce in fase di ordinazione per l’Europa.

Assortimento di gamma

Lo Sport Utility zero emission che per dimensioni esterne (circa 4,6 m di lunghezza) e versatilità di utilizzo corrisponde a GLB viene proposto nelle due versioni cinque posti e (a richiesta) sette posti e due varianti di gamma, entrambe provviste di due unità motrici elettriche in corrispondenza di ciascun assale in modo da disporre della trazione integrale 4Matic:

Mercedes EQB 300 4Matic (potenza massima 228 CV, coppia massima 390 CV, alimentazione mediante batteria agli ioni di litio da 66,5 kWh di capacità, 423 km di autonomia a ciclo WLTP);

(potenza massima 228 CV, coppia massima 390 CV, alimentazione mediante batteria agli ioni di litio da 66,5 kWh di capacità, 423 km di autonomia a ciclo WLTP); Mercedes EQB 350 4Matic (medesima capacità di accumulo, potenza massima portata a 292 CV e 520 Nm di forza motrice).

I dettagli di allestimento

Mercedes EQB si declina in quattro livelli di configurazione:

Sport ;

; Sport Plus ;

; Premium ;

; Premium Plus.

Gli equipaggiamenti

Esterni

Illuminazione esterna di orientamento con proiezione del monogramma Mercedes;

Barre portatutto in alluminio;

Tinte carrozzeria disponibili: Nero Notte e Bianco Polare (vernici pastello); Rose Gold, Grigio Montagna, Nero Cosmo, Blue Denim, Argento Iridio, Digital White (tinte metallizzate); Grigio Montagna magno, Rosso Paragonis (vernici Manufaktur);

Cerchi da 18” con pneumatici da 235/55 R 18;

Gruppi ottici Led High Performance con sistema di assistenza adattivo per i fari abbaglianti.

Abitacolo

Portabevande doppio;

Bracciolo posteriore estraibile con portabevande;

Touchpad;

Alette parasole con deflettore estendibile;

Vano portaoggetti nella consolle centrale con avvolgibile;

Illuminazione “ambient” con 64 diversi colori;

Pacchetto per il vano bagagli;

Presa da 12V nel bagagliaio;

Visibility Light Pack;

Sedili posteriori regolabili longitudinalmente;

Supporto lombare regolabile su 4 parametri lato guida e passeggero;

Pacchetto Comfort per i sedili.

Funzionalità

Sistema Parktronic di assistenza alle manovre di parcheggio;

Reti portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori;

Sensore pioggia;

Portellone con comando “Easy-Pack” di apertura e chiusura elettrico;

Dynamic Select nella consolle centrale per la selezione del programma di guida preferito;

Mirror Package, con specchi retrovisori esterni i ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno sinistro autoanabbaglianti;

Disattivazione automatica airbag lato passeggero;

Cofano motore attivo per la protezione pedoni.

Digitalizzazione e infotainment

Strumentazione digitale con display da 10.25”;

Schermo centrale da 10.25”;

Modulo MBUX-Mercedes Benz User Experience con navigazione su disco fisso, Live Traffic Information, connettività Car-to-X ed aggiornamenti cartografici over-the-air (servizi gratuiti per i primi tre anni dall’acquisto e successivamente rinnovabili attraverso il portale dei servizi online Mercedes me);

Predisposizione per servizi con accesso remoto e servizi di navigazione;

Chiamata di emergenza Mercedes-Benz: sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente;

Modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me Connect;

Remote and Charging Services Premium, con un anno di ricariche Mercedes Me Charging attraverso il network Ionity.

Sicurezza e ADAS

Sistema antisbandamento attivo con volante capacitivo: una vibrazione del volante avvisa il conducente in caso di allontanamento accidentale dalla sua corsia di marcia e l’ESP può intervenire attivamente con un una manovra di frenata a determinate condizioni;

Brake Assist attivo;

Kneebag per il conducente;

Sistema di rilevamento dei limiti di velocità;

Cruise Control adattivo.

Funzioni EQ

Avvisatore acustico: per la protezione di ciclisti e pedoni, fino a 30 km/h viene emesso un suono ideato specificamente da Mercedes.

Tecnologie di ricarica

Cavi di allaccio del veicolo alla rete: un cavo da 5 m Mode 2 per la presa domestica monofase, fino ad 1,8 kW-8Ah di potenza, indicato per le prese di corrente di tipo E/F CEE 7/7; un cavo di ricarica da 5 m Mode 3 per Wallbox e colonnine pubbliche trifase (potenza massima: 11 kW-16Ah);

Sistema di ricarica a corrente alternata: fino a 11 kW;

Sistema di ricarica a corrente continua: fino a 100 kW.

Ecco quanto costa

Di seguito i dettagli relativi ai prezzi di vendita “chiavi in mano” (IVA e messa su strada comprese).

Mercedes EQB 300 4Matic 228 CV

Sport: 57.670 euro;

Sport Plus: 59.240 euro;

Premium: 62.310 euro;

Premium Plus: 63.250 euro.

Mercedes EQB 350 4Matic 292 CV

Sport: 60.410 euro;

Sport Plus: 61.980 euro;

Premium: 65.050 euro;

Premium Plus: 65.990 euro.

