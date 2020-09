Mercedes EQV: caratteristiche, gamma, dotazioni, prezzi, autonomia e ricarica

Riflettori puntati sul monovolume che raddoppia le proposte “EQ” ad alimentazione 100% elettrica di Mercedes: tutti i dettagli.

La seconda nata della nuova lineup “zero emission” EQ della Stella a Tre Punte rappresenta anche l’esordio della Divisione Veicoli Commerciali nel settore dell’auto elettrica. È Mercedes EQV, svelato in anteprima al Salone di Ginevra 2019 come prefigurazione di un ulteriore passo in avanti, da parte del “colosso” di Stoccarda, nello sviluppo di veicoli a zero emissioni allo scarico, e che ha esordito lo scorso maggio in fase di ordinazione.

Configurazioni e prezzi

La gamma Mercedes EQV si compone di un modello (EQV 300), articolato in due varianti di passo (lungo ed extra-lungo), due declinazioni di allestimento (“base” e Avantgarde) e importi di vendita che partono da 84.291 euro. Cifra che comprende, nell’ordine:

servizi di connettività e ricarica Premium (servizi di controllo e set-up del veicolo per 3 anni; funzioni di controllo da remoto e navigazione per 3 anni; suite di servizi di ricarica Mercedes Me Charge ed accesso al network di ricarica europeo Ionity per un anno)

pacchetto manutenzione

aggiornamento delle mappe di navigazione per 3 anni

funzione connessa Live Traffic Information

chiamata d’emergenza Mercedes-Benz Emergency Call e gestione guasti.

“Base” comune con Classe V

Sviluppata sul monovolume Classe V, con il quale condivide piattaforma, impostazione delle linee, versatilità di trasporto e impianto di produzione (lo stabilimento spagnolo di Vitoria), Mercedes EQV offre potenzialmente tutte le caratteristiche di modularità e trasporto richieste dalla fascia di clientela commerciale nonché dalle famiglie alla ricerca di un veicolo ampiamente sfruttabile, dall’elevata percorrenza con una sola ricarica e con tempi adeguati di sosta per il “pieno” di energia.

Oltre 400 km di autonomia

204 CV di potenza massima

Batterie da 90 kWh utili

140 km/h (160 km/h a richiesta) di velocità massima

Più di 1.000 litri di capienza al vano bagagli.

La configurazione esterna

Gruppi ottici anteriori a Led con tecnologia Intelligent Light System

Fanaleria posteriore a Led

Griglia anteriore in nero con finiture cromate

Paraurti e modanature in tinta carrozzeria

Specchi retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente con indicatori di direzione integrati

Battitacco retroilluminati con scritta “Mercedes-Benz”

Cerchi da 7×17” con pneumatici da 245/55 R 17

Ruota di scorta.

Layout abitacolo

Sistema di illuminazione “ambient”

Luci nel maniglione posteriore con luce di lettura

Illuminazione del vano piedi e del portellone

Gruppo comandi sul tetto “Comfort”

Volante multifunzione rivestito in pelle e regolabile in altezza

Finiture in legno con impiallacciatura ad effetto gessato

Specchio retrovisore centrale a sistema anti-abbagliamento automatico

Chiave in look cromato

Vano portaguanti con serratura

Consolle centrale con vano portaoggetti

Presa da 12V per il vano passeggeri a sinistra ed a destra dell’abitacolo

Presa da 12V nel vano bagagli

Climatizzatore automatico “Tempmatic”

Riscaldatore supplementare elettrico in PTC

Sedili anteriori riscaldabili, di tipo Comfort e provvisti di sostegno lombare

Sistema di riscaldamento provvisto di condotto aria calda separato per il vano passeggeri

Sedili posteriori “Comfort”

Rivestimenti in pelle “Lugano” in colore nero.

Digitalizzazione, infotainment e connettività

Modulo MBUX-Mercedes Benz User Experience con strumentazione digitale (quadro strumenti a colori) display da 10” e sistema di connettività LTE per i servizi digitali

Impianto di navigazione

Touchpad

Impianto audio digitale DAB con altoparlanti a due vie anteriori e posteriori.

Sistemi per la ricarica

Cavo di Tipo 2 da 32Ah ed 8 m di lunghezza

Cavo di Tipo 2 da 20Ah ed 8 m di lunghezza (disponibile senza sovrapprezzo)

Sistemi di ausilio attivo

Assistenza alle partenze in salita

Indicatore acustico di presenza

Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero

Spia di controllo per liquido lavafari

Blind Spot Assist (Assistente al controllo degli angoli ciechi)

Traffic Sign Assist (Assistente alla segnaletica stradale)

Active Brake Assist

Lane Keeping Assist

Attention Assist

Sensore luci

Sensore pioggia

Luci di Stop adattive.

Dimensioni esterne e capacità di trasporto bagagli

Lunghezza: 5,14 m (EQV 300 versione lunga); 5,37 m (EQV 300 passo extra-lungo)

Larghezza: 1,928 m (specchi retrovisori esclusi); 2,244 m (compresi gli specchi retrovisori)

Sbalzo anteriore: 895 mm

Sbalzo posteriore: 1.045 mm

Passo: 3.200 mm (EQV 300 versione lunga); 3.430 mm (EQV 300 passo extra-lungo)

Volume utile di carico massimo nel bagagliaio: 1.030 litri (EQV 300 versione lunga); 1.410 litri (EQV 300 passo extra-lungo)

Capacità trasporto persone: da 6 a 8 posti

Portata utile: 656 kg

Volume di carico: 6 metri cubi

Peso massimo ammesso: 3.500 kg.

Modalità di recupero dell’energia

In ordine di assicurare continuità in termini di ottimizzazione ed efficienza della guida, Mercedes EQV viene provvista del sistema di recupero dell’energia cinetica prodotta nelle fasi di decelerazione e frenata, la cui intensità può essere impostata in modo personalizzato, agendo sulle levette dietro al volante, ed in cinque livelli progressivi di recupero.

D Auto : il veicolo adegua il grado di intensità del recupero in modo dinamico e predittivo, basandosi sui dati forniti dai sistemi di assistenza per la sicurezza, dalla telecamera e dal sistema di navigazione, tra 0 e -2 m/s2

: il veicolo adegua il grado di intensità del recupero in modo dinamico e predittivo, basandosi sui dati forniti dai sistemi di assistenza per la sicurezza, dalla telecamera e dal sistema di navigazione, tra 0 e -2 m/s2 D+ : in cui la vettura “veleggia” e non effettua alcun tipo di recupero dell’energia

: in cui la vettura “veleggia” e non effettua alcun tipo di recupero dell’energia D : nel quale Mercedes EQV decelera applicando una coppia di recupero paragonabile alla normale fase di rilascio di un motore a combustione interna, ovvero -0,6 m/s2

: nel quale Mercedes EQV decelera applicando una coppia di recupero paragonabile alla normale fase di rilascio di un motore a combustione interna, ovvero -0,6 m/s2 D- : in questa modalità, il veicolo aumenta a -1,5 m/s2 la coppia di recupero

: in questa modalità, il veicolo aumenta a -1,5 m/s2 la coppia di recupero D – –: in questo programma, il motore elettrico fornisce la sua coppia massima di recupero pari a -2 m/s²: selezionando questo livello è possibile ottenere il cosiddetto “one-pedal feeling”.

Quattro programmi di marcia

Per puntare i propri riflettori su comfort e sulla massima autonomia, Mercedes EQV dispone altresì di quattro modalità di guida.

C : l’impostazione standard garantisce al veicolo piena potenza e massima forza motrice, a fronte del migliore rendimento di riscaldamento e climatizzazione

: l’impostazione standard garantisce al veicolo piena potenza e massima forza motrice, a fronte del migliore rendimento di riscaldamento e climatizzazione E : programma che adegua la potenza di riscaldamento e di climatizzazione in funzione dell’autonomia, eroga 100 kW (150 kW cin kick-down) di potenza a 293 Nm di coppia massima

: programma che adegua la potenza di riscaldamento e di climatizzazione in funzione dell’autonomia, eroga 100 kW (150 kW cin kick-down) di potenza a 293 Nm di coppia massima E+ : progettato per garantire la massima autonomia, offre 80 kW (150 kW in kick-down) con una coppia massima di 293 Nm, mentre la potenza di riscaldamento e climatizzazione è notevolmente ridotta

: progettato per garantire la massima autonomia, offre 80 kW (150 kW in kick-down) con una coppia massima di 293 Nm, mentre la potenza di riscaldamento e climatizzazione è notevolmente ridotta S: modalità che mette in primo piano la migliore risposta del gruppo propulsore, in ordine di assicurare le più dinamiche performance; di conseguenza, eroga 150 kV di potenza e 362 Nm, ed in una curva caratteristica più reattiva del pedale dell’acceleratore nonché a un rendimento elevato in termini di riscaldamento e climatizzazione.

Se equipaggiata con il set di sospensioni Airmatic, Mercedes EQV dispone altresì della funzione di marcia “Lift”, che alle basse velocità solleva la vettura per ottenere maggiore altezza libera da terra.

La scheda tecnica

Powertrain

Potenza massima del gruppo propulsore elettrico: 204 CV

Potenza costante: 95 CV

Coppia massima: 362 Nm

Trazione: anteriore

Sistema di accumulo: batteria agli ioni di litio raffreddata ad acqua

Capacità utile batteria: 90 kWh

Tensione di carica: 400V.

Ricarica, autonomia, valori prestazionali

Standard di ricarica: CCS

Tempo di ricarica con Wallbox o stazione pubblica a corrente alternata fino a 11 kW: meno di dieci ore per un ciclo completo (100% di carica)

Tempo di ricarica ad una colonnina rapida a corrente continua fino a 110 kW: circa 45 minuti dal 10% all’80% di energia

Consumo energetico nel ciclo combinato: 26,4 kWh per 100 km

Autonomia massima: 418 km (EQV 300 versione lunga); 417 km (EQV 300 passo extra-lungo)

Velocità massima: 140 km/h di serie; 160 km/h a richiesta.

