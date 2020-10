Opel Mokka e Mokka-e First Edition: prenotazioni online e prezzo

Dotazioni dedicate ed un significativo vantaggio cliente accompagnano l’esordio del compact-SUV in Italia le cui prime consegne sono fissate per marzo 2020: tutti i dettagli.

In perfetta corrispondenza con le recentissime anticipazioni relative alla fase di imminente esordio sul mercato, Opel annuncia l’attuazione di una strategia promozionale per la nuova generazione di Mokka.

Il compact-SUV di Russelsheim, svelato ufficialmente a settembre 2020, si declina su una gamma di versioni benzina (con livelli di potenza compresi fra 100 Cv e 130 CV, cambio manuale a sei rapporti oppure automatico ad otto rapporti), turbodiesel (1.5 110 CV-250 Nm con cambio manuale a sei rapporti) e 100% elettrica (Opel Mokka-e da 136 CV-260 Nm con batteria agli ioni di litio da 50 kWh garantita otto anni o 160.000 km e circa 325 km di autonomia massima a ciclo Wltp).

First Edition: per chi gioca d’anticipo

Due ulteriori configurazioni si avviano ad arricchire il “plateau” di versioni del SUV di fascia compatta “new gen” che punta molto su immagine decisamente personale e contenuti hi-tech: si tratta, nello specifico, di Opel Mokka GS Line + ed Opel Mokka-e Ultimate, in arrivo a marzo 2021 e prenotabili online.

Di seguito i rispettivi dettagli di dotazioni e prezzi.

Opel Mokka GS Line+ . Questa declinazione è disponibile in due tipologie di alimentazione: benzina 1.2 turbo da 100 Cv e 130 CV con cambio manuale a sei rapporti o automatico Eat8 ad otto rapporti (130 CV); nonché turbodiesel 1.5 110 CV e cambio manuale a sei rapporti. L’equipaggiamento “First Edition” comprende, nell’ordine: cofano verniciato in nero, gruppi ottici IntelliLux Led Matrix, sistema Keyless Passive Entry & Passive Start, infotainment con sistema di navigazione Navi Pro e Park&Go Pack.

. Questa declinazione è disponibile in due tipologie di alimentazione: da 100 Cv e 130 CV con cambio manuale a sei rapporti o automatico Eat8 ad otto rapporti (130 CV); nonché 110 CV e cambio manuale a sei rapporti. comprende, nell’ordine: cofano verniciato in nero, gruppi ottici IntelliLux Led Matrix, sistema Keyless Passive Entry & Passive Start, con sistema di navigazione Navi Pro e Park&Go Pack. Opel Mokka-e Ultimate. La versione elettrica viene provvista di finitura in nero per il cofano, Park&Go Premium Pack e sistema di ricarica per device portatili Wireless Charger. In più, la prenotazione online include la fornitura ed il montaggio della Wallbox da 7,4 kW.

Oltre a ciò, il “capitolato” First Edition propone ai neo-acquirenti un anno di assicurazione RC Auto gratuita.

L’offerta

Opel Mokka-e Ultimate 136 CV (prezzo di listino 39.000 euro) è in promozione, fino al 31 ottobre 2020, a 27.350 euro (oltre oneri finanziari) con 3.500 euro di anticipo, offerta “Scelta Opel” che include la polizza Protezione Salute per un anno in omaggio ed i seguenti servizi facoltativi: Flexprotection Silver per tre anni, Provincia MI (Incendio e furto), Credito protetto con perdita d’impiego; 35 rate mensili da 289 euro (prima rata dopo un mese) e rata finale pari al valore futuro garantito di 18.576,83 euro dopo tre anni

(prezzo di listino 39.000 euro) è in promozione, fino al 31 ottobre 2020, a (oltre oneri finanziari) con 3.500 euro di anticipo, offerta “Scelta Opel” che include la polizza Protezione Salute per un anno in omaggio ed i seguenti servizi facoltativi: Flexprotection Silver per tre anni, Provincia MI (Incendio e furto), Credito protetto con perdita d’impiego; 35 rate mensili da 289 euro (prima rata dopo un mese) e rata finale pari al valore futuro garantito di 18.576,83 euro dopo tre anni Opel Mokka GS Line+ 1.2 130 CV AT8: prezzo promo 25.050 euro (oltre oneri finanziari) con 3.500 euro di anticipo, offerta “Scelta Opel” che include la polizza Protezione Salute per un anno in omaggio ed i seguenti servizi facoltativi: Flexprotection Silver per tre anni, Provincia MI (Incendio e furto), Credito protetto con perdita d’impiego; 35 rate mensili da 289 euro e rata finale pari al valore futuro garantito di 15.746,70 euro.

Come si prenota

Per riservarsi un esemplare di Opel Mokka in serie speciale First Edition viene all’utente richiesto l’accesso alla homepage del sito Web corporate di Opel Italia, oppure dalle pagine prodotto di Nuovo Opel Mokka e Nuovo Opel Mokka-e. Una volta scelta la versione preferita fra le due disponibili, è sufficiente creare il proprio profilo e procedere con il pagamento di un deposito pari a 500 euro. Il successivo passo spetta al concessionario di zona, con un invito in showroom per finalizzare il contratto ed effettuare l’ordine.

Opel Mokka: la nuova generazione 2021 Vedi tutte le immagini +12